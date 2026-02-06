"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

П од ръководството на президента Доналд Тръмп Съединените щати през последната година системно нарушават международните норми и закони. Въртележката от тарифни бариери, фиктивните преговори между Русия и Украйна и обявяването на фалшиво „прекратяване на огъня“ с Израел, докато същевременно открито се разсъждава за превръщането на Газа в „крайбрежна собственост“, биха били достатъчно тревожни и сами по себе си, пише Доналд Колинс за Al Jazeera .

Но само през последните няколко месеца САЩ бомбардираха Нигерия, за да „защитят“ християни, нахлуха във Венецуела и арестуваха президента ѝ Николас Мадуро след месеци на взривяване на венецуелски лодки в международни води, и открито заплашиха Иран, Гренландия и Мексико с военна интервенция.

В самите Съединени щати службата на Тръмп ICE (Служба за имиграционен и митнически контрол) продължава да извършва извънзаконови действия, изпълнявайки обещанието му за масови депортации. От началото на 2026 г. федерални имиграционни агенти са застреляли и убили най-малко трима американски граждани:

43-годишния Кийт Портър-младши в Калифорния и 37-годишните Рене Никол Гуд и Алекс Прети в Минесота.

Гуд, и Прети бяха убити пред камера, в инциденти, заснети от множество ъгли, което засили общественото възмущение от разширяващата се употреба на смъртоносна сила от федералните имиграционни служби.

Ако това се случваше в почти всяка друга държава, например Иран, с неговото репресивно и безразборно убиване на хиляди протестиращи през последния месец, водената от Запада международна общност вече щеше да настоява за санкции и ембарго срещу САЩ. Но в светлината на американските заплахи и действия у дома и в чужбина светът днес трябва да си вземе поука от лидерството на покойния преподобен д-р Мартин Лутър Кинг-младши в ранните години на движението за граждански права. Светът трябва да бойкотира и да изтегля инвестиции от американски корпорации, произведени в САЩ стоки и събития, водени от САЩ.

Освен чрез граждански конфликт, гражданска война или военни действия, няма друг начин светът да спре американската агресия освен чрез масиран икономически натиск. Макар и в значително по-малък мащаб, Кинг и толкова много чернокожи американци през 50-те години разбраха, че удрянето по портфейлите на онези, които отдавна са се възползвали от черния труд и страдание, може да бъде ефективно. Това беше един от малкото инструменти в борбата им срещу ежедневния натиск на насилствената расистка сегрегация.

381-дневният бойкот на автобусите в Монтгомъри, Алабама, беше отговор на десетилетия сегрегиран обществен транспорт, а не просто на отказа на Роза Паркс да отстъпи мястото си „само за бели“ на 1 декември 1955 г. По време на едногодишния протест около 40 000 чернокожи жители на Монтгомъри или пътуваха заедно с автомобили, или вървяха пеша до училище, работа, църква и други места. Защитавайки бойкота, Кинг каза: „Разбрахме, че в дългосрочен план е по-почтено да вървиш с достойнство, отколкото да се возиш в унижение.“

Белите жители на Монтгомъри отговориха с масови арести, заплахи и други актове на сплашване, включително бомбения атентат срещу дома на Кинг на 30 януари 1956 г. Месец след като Върховният съд на САЩ потвърди решението по делото Browder v. Gayle, което забрани сегрегацията в обществения транспорт, Монтгомъри официално прекрати сегрегационните си политики на 17 декември 1956 г., макар че белите жители продължиха години наред да тормозят, нападат и дори линчуват чернокожи пътници и активисти за граждански права. „Нашата цел никога не е била да унищожим автобусната компания, а да вкараме справедливостта в бизнеса“, каза Кинг.

Да се „вкара справедливостта в бизнеса“ в случая със САЩ ще изисква глобално усилие. Светът трябва да надгради върху воденото от палестинци движение BDS (Бойкот, изтегляне на инвестиции и санкции) срещу Израел и да приложи тези уроци спрямо Съединените щати. BDS беше създадено през юли 2005 г. с подкрепата на 170 палестински организации като ненасилствен опит за икономически и културен натиск върху Израел да прекрати апартейдното си управление над Газа и Западния бряг. Основателите Омар Баргути и покойната Ингрид Джарадат Гаснер черпят вдъхновение от глобалните бойкоти, изтегляния на инвестиции и санкции срещу Южна Африка през 70-те и 80-те години.

BDS има три цели в своята кампания:

прекратяване на окупацията и колонизацията на всички арабски земи и демонтиране на стената; признаване на основните права на арабско-палестинските граждани на Израел за пълно равенство; и зачитане, защита и насърчаване правото на палестинските бежанци да се завърнат по домовете си, както е предвидено в Резолюция 194 на ООН.

Вярно е, че мощни лобита и западни поддръжници на ционизма наричат BDS „антисемитско“. Но е вярно и че противниците на социалната справедливост правят всичко възможно да дискредитират движенията, които оспорват властта им. През годините BDS помогна да се повиши глобалната осведоменост за системното унищожение на Палестина и живота на палестинците под апартейд и окупация. Движението вероятно е и ключова причина продължаващият геноцид в Газа да не получи широка международна подкрепа.

Що се отнася до глобален бойкот срещу американското потисничество и агресия, някои вече призовават за бойкот на Световното първенство по футбол през 2026 г., чиито мачове ще се играят основно в САЩ. Призиви за отказ от билети и пътувания станаха популярни след убийството на Рене Никол Гуд от агент на ICE. На фона на нарастващата ксенофобия, хомофобия и расистки конфликти, реакция срещу американския туризъм вече се очертава.

Но зaлогът е твърде висок, а бойкотът на едно спортно събитие не е достатъчен. Бойкот и изтегляне на инвестиции от компании като Google, Amazon и Palantir заради ролята им в наблюдението и репресиите е добро начало. Изтегляне на капитали от медийни монополи като News Corp, The Washington Post и Paramount Global също би отслабило хватката им. Бойкот на America250, Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. и културни събития като Coachella и Met Gala би оказал допълнителен натиск.

Ако светът иска САЩ да се държат по-добре спрямо собствения си народ и на глобалната сцена, той трябва колективно да бойкотира и да изтегля влияние от американската мощ.

Неотдавна СССР наричаше американците „капиталистически прасета“ и „империалистически прасета“. По-късно Кинг осъзна, че много от отхвърляното като пропаганда е реалност: „Злините на капитализма са толкова реални, колкото злините на милитаризма и расизма. Проблемите на расовата и икономическата несправедливост не могат да бъдат решени без радикално преразпределение на политическата и икономическата власт“, каза той през 1967 г. Това е нещо, което светът трябва да напомни на САЩ през 2026 г.

