Зимни олимпийски медали 2026: Най-скъпите отличия в историята заради рекордни цени на злато и сребро

Златните медали достигат стойност от около 2 300 долара, сребърните - почти 1 400 долара, докато организаторите използват рециклирани метали за изработката им

Обновена преди 27 минути / 6 февруари 2026, 14:28
Източник: istockphoto

С портните звезди, изкачващи се на подиума на зимните Олимпийски игри в Италия този месец, ще получат най-скъпите медали в историята на игрите, благодарение на ръста на цените на благородните метали.

Над 700 златни, сребърни и бронзови медала ще бъдат връчени на най-добрите зимни спортисти в дисциплини като ски, хокей на лед, фигурно пързаляне и кърлинг.

И макар сантименталната им стойност да е неизмерима, в чисто парично изражение тези медали ще струват повече от всякога. От Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г. цените на златото и среброто на световните пазари са скочили с около 107% и 200% съответно, според данни на FactSet.

Тези впечатляващи ръстове означават, че на база само на цената на металите златните медали вече струват около 2 300 долара, повече от двойно спрямо тези от Париж през 2024. Сребърните медали за второ място са почти 1 400 долара, или три пъти повече от стойността им преди две години.

Повишеното търсене от инвеститори на дребно допринесе за скока при среброто. Цената на златото се покачи след като големи централни банки увеличиха резервите си, а инвеститорите се втурнаха да купуват традиционния актив-убежище на фона на глобални политически напрежения.

  • Струват повече от собственото си тегло в злато

Победителите ще получат медали, изработени от рециклирани метали от Италианската държавна монетна фабрика и Полиграфическия институт. Но не всичко, което блести, е злато.

В златния медал само шест грама от общо 506 грама (16 тройунции) са чисто злато. Останалата част е направена от сребро. Бронзовите медали се изработват от мед и тежат 420 грама (15 унции), като тяхната стойност е само около 5,60 долара на брой, според данни на организаторите. (Тройунция е около 10% по-тежка от обикновената унция.)

Олимпийските златни медали не са изработвани от чисто злато от Олимпийските игри в Стокхолм, Швеция, през 1912 г., според лондонската аукционна къща Baldwin’s. Тогавашният златен медал, тежащ едва 26 грама (0,8 тройунции), е струвал по-малко от 20 долара спрямо цената на златото по това време. А спрямо инфлацията в САЩ днес това би било около 530 долара.

Като колекционерски предмети обаче олимпийските медали могат да се продават много по-скъпо от паричната си стойност, посочва Доминик Чорни, ръководител на отдела за антични монети в Baldwin’s.

През 2015 г. Baldwin’s продаде златен медал от Олимпийските игри в Стокхолм през 1912 г. за 19 000 британски лири (26 000 долара), каза той пред CNN.

Следващата година аукционната къща продаде бронзов медал за участие от Олимпиадата в Антверпен през 1920 г. за 640 британски лири (875 долара).

Този медал нямал „стойност“, но бил желан просто защото е свързан с най-известното спортно събитие в света, добави Чорни.

Повечето олимпийски медали обаче никога няма да бъдат предлагани за продажба. „Сравнително малко олимпийци продават медалите си, защото ги ценят,“ каза той.

Париж раздава от най-ценното си и взема тройно

  • Цените на златото и среброто могат да продължат да растат

Въпреки големите колебания в последните дни, цените на златото и среброто могат да увеличат финансовата стойност на олимпийските медали още повече. Търсенето на благородни метали вероятно ще остане високо заради продължаващата геополитическа несигурност и растящите нива на държавен дълг, каза Оле Хансен, ръководител на стратегията за суровини в Saxo Bank.

„Предполагам, че златните и сребърните медали за следващите Летни олимпийски игри през 2028 г. ще бъдат още по-скъпи от тези за Зимните олимпийски игри сега,“ добави той.

Изработката им за игрите в Пекин е струвала 1,24 млн. долара при 469 000 долара за Олимпиадата в Атина

  • Олимпийските медали от Париж 2024 се разпадаха 

Припомняме, че олимпийските медали от Париж 2024 се разпадаха. Това съобщиха редица източници, цитирайки оплаквания на спортисти. 

Няколко месеца след края на Игрите, част от медалите показват признаци на сериозно износване - белене на повърхностния слой, поява на ръжда или корозия.

Сред оплаквалите се са френски спортисти, като плувците Клемен Секи и Йоан Ндой-Бруар, които описват състоянието на медалите си като "крокодилска кожа".

Проблемите напомнят за Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г., когато около 6-7% от медалите започнаха да ръждясват и да се разпадат, принуждавайки организаторите да ги заменят.

  • Каква е причината за некачествените медали

Медалите в Париж бяха произведени от Monnaie de Paris (Френския монетен двор) и включваха оригинални парчета от Айфеловата кула. Проблемите с качеството на покритието обаче доведоха до критики към изработката. 

Към края на 2024 г. беше съобщено, че проблемът засяга редица медалисти, които са изразили разочарование от качеството на наградите си. 

Източник: CNN    
Зимни олимпийски игри Олимпийски медали Цена на металите Злато и сребро Ръст на цените Благородни метали Спортни звезди Колекционерска стойност Рециклирани метали Геополитическа несигурност
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
