Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

С амоубийствено нападение в джамия в пакистанската столица Исламабад отне живота на най-малко 30 души и рани над 130, съобщи полицейски източник пред АФП.

Броят на жертвите „се очаква да нарасне допълнително“, добави той.

Над 50 жертви на атентат в Пакистан

Атаката е станала по време на молитва.

Атентатът, който очевидно е дело атентатор самоубиец, е извършен в предградията на столицата по-малко от три месеца след подобно нападение в Исламабад, каза полицейският говорител Таки Джавад пред ДПА.

Десетки загинали при атентат срещу джамия в Пакистан

Най-малко 15 ранени са били откарани в болници, като някои от тях са в критично състояние, съобщи служителят от спасителните служби Мохамед Амир.

Шиитските мюсюлмани съставляват около 20% от почти 250-милионното население на Пакистан.

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

В миналото пакистанските талибани и екстремистката групировка „Ислямска държава“ са извършвали атаки срещу шиитски мюсюлмани, но нито една въоръжена групировка не е поела отговорност за днешното нападение.

Болниците в града бяха поставени в повишена готовност, тъй като линейки продължават да пристигат с ранени, каза Амир.