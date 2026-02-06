Стотици излязоха на протест срещу масовите съкращения в The Washington Post

С тотици хора протестираха в четвъртък (местно време) пред сградата на Washington Post във Вашингтон срещу масовите съкращения на журналисти от богатия на традиции американски вестник, предадоха АПА и Франс Прес.

"Демокрацията умира в мрака. А вие, Джеф Безос, угасихте светлината", гласеше един от плакатите на демонстрацията, насочен към основателя на "Амазон" (Amazon) и собственик на изданието.

"Democracy dies in darkness. And you, Jeff Bezos, have turned off the lights"



Hundreds protest cuts at famed US Washington Post newspaperhttps://t.co/I3NarRBtlQ pic.twitter.com/1kogmqqAI5 — AFP News Agency (@AFP) February 6, 2026

Няколко уволнени служители, които участваха в протеста, осъдиха решенията за съкращаване на персонала. В условията на "безпрецедентни атаки срещу пресата" подобни мерки са "опасни", заяви Майкъл Брайс-Садлър, който е отразявал събитията от американската столица за вестника. По думите му "тези съкращения не са по вина на служителите, но именно те понасят основната тежест на намаляването на разходите".

В сряда беше обявено масово съкращаване на персонал във The Washington Post. Американската телевизия NBC съобщи, че около една трета от служителите на вестника трябва да напуснат. Според "Ню Йорк таймс" засегнатите са около 300 души.

Чуждестранните кореспонденти сред най-засегнатите

По информация на "Франс Прес" повечето чуждестранни кореспонденти на изданието ще бъдат освободени. Сред засегнатите е и кореспондентката в Украйна Лизи Джонсън. Репортажите от Близкия изток също ще бъдат силно ограничени, заяви пожелал анонимност служител на редакцията. Значителни съкращения има и в отделите за местни новини, спорт и в книжното приложение на вестника.

Според уволнената разследваща репортерка Мариса Джей Ланг пълният мащаб на съкращенията все още не е напълно ясен. "Не е възможно да се изчисли ефектът от загубата на 300 журналисти, които държат властта отговорна, разкриват корупция, отразяват войни и информират дали училищата ще отворят при снеговалеж", заяви тя.

Hundreds gathered at the Washington Post today headquarters to protest yesterday's layoffs. pic.twitter.com/KnLHNjoHUI — Andrew Leyden (@PenguinSix) February 5, 2026

Отлив на абонати и връзките на Безос с Тръмп

Вестникът, който през 1972 г. разкри аферата "Уотъргейт" по времето на президента Ричард Никсън и чиито журналисти са носители на множество награди "Пулицър", според медийни публикации от години отчита финансови загуби. Като една от причините се посочва отливът на абонати, свързан с подкрепата на Джеф Безос за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Поредица от уволнения в американските медии

Безос, заедно с други технологични милиардери, присъства на повторното встъпване в длъжност на Тръмп преди малко повече от година. Освен това той финансира с около 75 млн. долара (63,57 млн. евро) документалния филм "Мелания" за първата дама на САЩ, което предизвика дебат дали "Амазон" търси благосклонност от администрацията.

Под ръководството на Безос The Washington Post се отказа и от дългогодишната си практика да подкрепя конкретен кандидат с редакционна статия по време на президентски избори. На изборите през 2024 г. вестникът не изрази подкрепа за кандидатката на демократите Камала Харис. Първото редакционно преструктуриране през същата година също доведе до напрежение, като редица журналисти напуснаха и преминаха към други медии.