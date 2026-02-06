ЕС нареди на TikTok да промени пристрастяващия си дизайн - заплашват го глоби до 6% от приходите

Д изайнът на приложението TikTok нарушава правилата на ЕС и компанията трябва да направи значителни промени, за да избегне санкции, съобщи Европейската комисия в петък, цитирана от Politico .

Това е първият път, в който Комисията излага позицията си относно дизайна на платформа за социални медии по силата на Закона за цифровите услуги (Digital Services Act) - водещия европейски закон за онлайн съдържание, който според Брюксел е от съществено значение за защитата на потребителите, но е подложен на тежка критика от страна на Белия дом.

Според Комисията TikTok трябва да промени начина, по който препоръчва съдържание на потребителите, да въведе почивки за ограничаване на времето пред екрана и да деактивира функцията за безкрайно скролване.

Ако не удовлетвори изискванията на Комисията, приложението може да бъде глобено с до 6 процента от годишния си приход. TikTok има право да се защити срещу предварителните заключения и да прегледа доказателствата срещу себе си.

The design of TikTok’s app is in breach of EU rules and the company must make significant changes to avoid penalties, the European Commission said today.https://t.co/bZ7d86wsom — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 6, 2026

„Предварителните констатации на Комисията представят категорично неверен и напълно неоснователен образ на нашата платформа, и ще предприемем всички необходими стъпки, за да оспорим тези заключения чрез всички налични средства“, заяви говорителят на TikTok Паоло Ганино.

TikTok е под разследване за пристрастяващия характер на платформата си от февруари 2024 г. и вече е обвинен в нарушаване на правилата за прозрачност през май 2025 г. Други части от разследването, свързани с проверката на възрастта и системата за препоръки, все още продължават.

ЕС обвини TikTok в нарушаване на правилата за дигитална реклама

„За първи път се определя глобален правен стандарт за пристрастяващ дизайн“, каза старши представител на Комисията по време на брифинг за журналисти.

Констатациите се отнасят до „пристрастяващия дизайн на цялата услуга“, но тези функции са „особено вредни за непълнолетни“, тъй като „те нямат същите инструменти“, за да избегнат компулсивното поведение, заяви пред журналисти шефът на технологичното звено на ЕС, Хена Виркунен.

The EU said Friday that it had told TikTok it needs to change its "addictive design" or risk heavy fines, after the Chinese-owned platform was found in breach of the bloc's digital content rules. https://t.co/fH90yOv8MM — Eyewitness News (@ewnupdates) February 6, 2026

Оценката на TikTok и последващите преговори с Брюксел ще бъдат наблюдавани внимателно и от други компании за социални медии, които също са под разследване, особено Meta, тъй като Facebook и Instagram също се следят за пристрастяващи алгоритми.

В съобщението от петък Комисията заяви, че TikTok е нарушил правилата, като е проектирал пристрастяващо приложение с безкрайно скролване и автоматично възпроизвеждане, което уврежда психичното здраве на потребителите.

Заключенията се фокусират върху ключови елементи на дизайна, които са допринесли за успеха на TikTok и други социални приложения, включително безкрайното скролване, които според Комисията водят до компулсивно използване на услугата.

Докато платформите са задължени да оценяват и ограничават рисковете за здравето на потребителите по силата на DSA, усилията на TikTok в това отношение, включително родителски контроли и функции за управление на времето, не намаляват ефективно рисковете за психичното здраве, отбеляза Комисията.