Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Б ългарските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас.

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към българските спортисти, които ще участват в XXV Зимни олимпийски игри Милано/Кортина. България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Президентът Йотова е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Заедно с президента на Българския олимпийски комитет държавният глава беше гост на официалния прием, домакинстван от МОК, за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети.

Източник: Президентство на Р България

"Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти“, подчерта Илияна Йотова.

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

Президентът подкрепя идеите на президента на МОК Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри, което да бъде в тясно сътрудничество със спортистите, защото най-добрите идеи идват от тях.

Илияна Йотова посочи, че през тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри.

"През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Какви хора сме тогава имали за политици, мъдри, с желание и амбиция за изява“, заяви държавният глава.

Източник: Президентство на Р България

Тя открои още две годишнини – 120 години, откакто един от първите български дипломати Димитър Цоков става член на Международния олимпийски комитет, както и 90 години от първото участие на България на зимна Олимпиада.

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

"Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции“, подчерта Илияна Йотова.

Днес българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Йотова ще участва и в церемонията на стадион "Сан Сиро“.