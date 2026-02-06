България

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Българският държавен глава ще бъде гост на церемонията по откриването на Олимпиадата

6 февруари 2026, 11:42
Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле

Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле
Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев
Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението
Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив

Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста

Б ългарските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас.

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към българските спортисти, които ще участват в XXV Зимни олимпийски игри Милано/Кортина. България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Президентът Йотова е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Заедно с президента на Българския олимпийски комитет държавният глава беше гост на официалния прием, домакинстван от МОК, за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети.

Източник: Президентство на Р България

"Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти“, подчерта Илияна Йотова.

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

Президентът подкрепя идеите на президента на МОК Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри, което да бъде в тясно сътрудничество със спортистите, защото най-добрите идеи идват от тях.

Илияна Йотова посочи, че през тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри.

"През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Какви хора сме тогава имали за политици, мъдри, с желание и амбиция за изява“, заяви държавният глава.

Източник: Президентство на Р България

Тя открои още две годишнини – 120 години, откакто един от първите български дипломати Димитър Цоков става член на Международния олимпийски комитет, както и 90 години от първото участие на България на зимна Олимпиада.

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

"Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции“, подчерта Илияна Йотова.

Днес българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Йотова ще участва и в церемонията на стадион "Сан Сиро“.

Източник: "Фокус"    
Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок"

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

Голямата заблуда за трудовия стаж
Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 5 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 3 часа
Кой празнува имен ден днес
Кой празнува имен ден днес

Преди 3 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 5 часа
Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Свят Преди 21 минути

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

България Преди 31 минути

Те настояват за по-строга мярка от съда за мъжа, предизвикал тежката катастрофа край Телиш

Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари"

Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 1 час

Киноманите ще се насладят на още 14 филмови класики

Олимпийският огън пламва в Италия

Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Любопитно Преди 1 час

Домакини на форума за първи път са два града - Милано и Кортина д'Ампецо

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Свят Преди 1 час

Близо 200 души са убити от въоръжени групи в Нигерия

Близо 200 души са убити от въоръжени групи в Нигерия

Свят Преди 2 часа

Нигерийските власти твърдят, че си сътрудничат с Вашингтон за подобряване на сигурността

Какво да направим, ако Wi-Fi връзката е много бавна

Какво да направим, ако Wi-Fi връзката е много бавна

Технологии Преди 2 часа

Ако има проблеми с домашния или служебния Wi-Fi, често решаваме, че проблемът е от доставчика. Понякога обаче причината може да е от рутера, самото устройство или други фактори, които можем да решим и без допълнителна помощ

Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Свят Преди 2 часа

Страната членка на ЕС и НАТО реши да преустанови нощните операции на граничните пунктове „Лухамаа" и „Койдула" за три месеца, считано от 24 февруари

САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

Свят Преди 2 часа

Уиткоф съобщи, че делегациите са се договорили и за първата размяна на пленници от около пет месеца насам

Украйна и Израел постигнаха важно споразумение, какво се разбраха

Украйна и Израел започват диалог за стратегическата сигурност

Свят Преди 2 часа

Темата бе обсъдена на среща в Йерусалим

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

Свят Преди 2 часа

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо"

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Свят Преди 2 часа

„Леонардо" е седмата буря, която удря Иберийския полуостров тази година

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Свят Преди 2 часа

"Пистовата настилка е гладка като стъкло", предупреди говорителка на летището

Тръмп пусна TrumpRx, за да свали цените, но има уловка

"Ще спестите цяло състояние": Тръмп стартира TrumpRx - уебсайт, обещаващ по-евтини лекарства в САЩ

Свят Преди 2 часа

Сайтът е част от усилията на администрацията на Тръмп да покаже, че се справя с високите цени, които се очертават като политическа уязвимост за президента

Учени създадоха роботи за борба с рака под формата на микромехурчета

Любопитно Преди 3 часа

Микромехурчетата са изключително малки газови мехури, стабилизирани чрез специални обвивки, като например фосфолипиди

Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бивш премиер

Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бившия премиер Турбьорн Ягланд

Свят Преди 3 часа

В продължение на 10 години Торбьорн Ягланд беше генерален секретар на Съвета на Европа

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Карамазов отговори на коментарите на родни фотографи. Те смятат, че наградите му са благодарения на актьорската слава
Edna.bg

Edna.bg

Виктория Бекъм събра „Спайс гърлс" у дома, Бруклин заличи татус, посветен на баща му
Edna.bg

Edna.bg

Саудитската лига размаха пръст на Кристиано Роналдо
Gong.bg

Gong.bg

Веласкес: Переа и Сангаре трудно ще играят заедно
Gong.bg

Gong.bg

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари
Nova.bg

Nova.bg

Тя спасява животи и мечтае за медал: Говори д-р Мартинес - първата мексиканка в олимпийското ски бягане
Nova.bg

Nova.bg