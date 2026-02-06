Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

С поред Румен Радев ограничаването на възможностите българите зад граница да гласуват е ограничаване на демократични им права.

"Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права", написа той в пост във Facebook профила си след приетите от Народното събрание промени в Изборния кодекс.

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията", посочва още Радев.

В четвъртък вечер Народното събрание прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.