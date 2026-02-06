България

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

"Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права", написа той в пост във Facebook

6 февруари 2026, 08:10
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Източник: БТА

С поред Румен Радев ограничаването на възможностите българите зад граница да гласуват е ограничаване на демократични им права.

"Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права", написа той в пост във Facebook профила си след приетите от Народното събрание промени в Изборния кодекс.

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията", посочва още Радев.

В четвъртък вечер Народното събрание прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

радев изборен кодекс промени гласуване чужбина секции
Последвайте ни
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 5 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 5 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 5 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой празнува имен ден днес

Кой празнува имен ден днес

Любопитно Преди 35 минути

На 6 февруари отдаваме почит на светите Вукол Смирненски, Варсануфий Велики и на Фотий, цариградски патриарх

Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман

Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман

Свят Преди 47 минути

Това се случва на фона на кризата, която породи сериозни опасения от военен конфликт между двете страни

<p>Тръмп иска ядрено споразумение, което да&nbsp;замени договора Нов СТАРТ с Русия</p>

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Свят Преди 2 часа

Нов СТАРТ беше договорен между САЩ и Русия през 2010 и влезе в сила година по-късно

<p>Мъск с предупреждение за&nbsp;&bdquo;най-интересното място в интернет в момента&ldquo;</p>

Мъск за Moltbook: Навлизаме в етап, в който изкуственият интелект надминава човека

Любопитно Преди 2 часа

Първата по рода си платформа за чатботове Moltbook предизвика вълна от въпроси за съзнанието на машините, след като ботове започнаха да координират действията си без човешка намеса

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

България Преди 2 часа

През последната седмица дизелът е запазил цената си без промяна

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Свят Преди 2 часа

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Свят Преди 2 часа

Изследователите установяват, че т.нар. битово изгаряне на дърва допринася за около 21,9% от зимните емисии на фини прахови частици

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Парламентът няма да заседава в петък

Парламентът няма да заседава в петък

България Преди 8 часа

Дневният ред предвиждаше блиц контрол

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

България Преди 9 часа

С промените се въвеждат разпоредби на европейската Директива МИС 2

Съветник на Макрон на тайно посещение в Москва

Съветник на Макрон на тайно посещение в Москва

Свят Преди 9 часа

Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Свят Преди 10 часа

Тръмп обяви, че трябвало да спечели изборите през 2020 г. заради егото си

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

България Преди 11 часа

Темата за държавните финанси се върна в дневния ред на парламента

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Свят Преди 11 часа

По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Свят Преди 11 часа

Зеленски заяви днес, че те вероятно ще се проведат в САЩ

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Свят Преди 12 часа

Образът на монаха е изсечен на 1000 гвинейски франка

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Кои празнуват имен ден днес и какво празнуваме на 6 февруари?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 февруари, петък

Edna.bg

Може ли България да поднесе изненадата срещу Белгия за Купа Дейвис?

Gong.bg

Възроденият ЦСКА няма право на грешка срещу Арда у дома

Gong.bg

Спелеолог: Синът ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Nova.bg

Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой, обвиняемият е под домашен арест

Nova.bg