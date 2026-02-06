Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

В ъпреки че България вече изцяло премина към дигитално отчитане на стажа, хартиената трудова книжка остава незаменима част от личния архив на всеки работещ. Тя е единственото юридическо доказателство за натрупаните години работа преди въвеждането на електронния регистър и без нея признаването на миналия ви труд може да се окаже невъзможно.

Капанът на дигитализацията: Миналото не е в облака

Голямата заблуда, в която мнозина падат днес, е мисълта, че щом имаме електронен регистър, държавата „знае всичко“. Истината е, че електронната система започна „на чисто“. Всичките ви трудови подвизи, натрупани години и смени на длъжности преди 1 юни 2025 г., не са прехвърлени автоматично в електронното досие.

Ако днес решите да проверите стажа си в системата на НОИ, там ще видите детайли за последните месеци, но за всичко останало ще ви трябва хартиеният носител.

Трябва ли книжката ви вече да е у вас?

Ако в момента работите на същото място, където сте били и миналото лято, вашият работодател вече трябваше да е направил следното:

Да е затворил книжката: Да е изчислил стажа ви до 01.06.2025 г. в години, месеци и дни.

Да е поставил нужните печати: Подпис и „мокър“ печат, удостоверяващи данните към датата на прехода.

Да ви я е върнал: По закон, след оформянето, работодателят няма право да задържа оригиналната книжка в счетоводството. Тя трябва да се съхранява от работника.

Проверете веднага: Ако трудовата ви книжка все още стои в сейфа на шефа ви, изискайте я. Тя вече няма функцията да отразява текущите ви промени, а е просто исторически документ, за който вие носите отговорност.

Какво да направите, ако не откривате книжката си?

Тъй като вече сме в 2026 г. и системата е електронна, много хора стават небрежни. Ако обаче сте я изгубили, процедурата остава тежка:

Трябва да изискате дубликат от Инспекцията по труда.

Ще се наложи сами да обикаляте бившите си работодатели за удостоверения, защото стажът отпреди юни 2025 г. няма как да се появи „магически“ в електронния регистър.

Направете „дигитална застраховка“

Въпреки че оригиналът е незаменим, съветът на експертите през 2026 г. е: Сканирайте я. Направете качествени снимки на всяка страница, включително и на тези с корекциите и печатите. Качете ги в личен облак или ги запазете на имейл. При евентуален пожар, наводнение или кражба, тези копия ще са безценна следа за възстановяване на правата ви пред НОИ.

Запомнете: Електронният регистър е за бъдещето, но трудовата книжка е застраховката на вашето минало. Не я оставяйте в чужди ръце и не я губете сред стари документи.

Как да проверите в онлайн системата на НОИ дали данните ви от юни 2025 г. насам се отразяват коректно

Към днешна дата в профила ви вече трябва да фигурират записите за последните 8 месеца.

Стъпка по стъпка: Проверка в Електронния регистър на заетостта

1. Подгответе своя ПИК или КЕП За да влезете в портала на НОИ или в новия Единен регистър на заетостта, ви е необходим Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или на НАП. Ако все още нямате такъв, можете да го извадите безплатно във всеки офис на съответната институция. Алтернативно, можете да използвате Квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Влезте в Портала за електронни услуги Отидете на официалния сайт на НОИ или влезте директно през държавния портал за електронни услуги. Потърсете секция „Справки за осигурителен стаж и доход“.

3. Проверете „Електронното трудово досие“ След 1 юни 2025 г. там трябва да виждате:

Датата на започване на текущата ви работа (или прехвърлянето към новата система).

Длъжността, на която сте назначени.

Размера на осигурителния доход.

Всички промени по трудовия ви договор (допълнителни споразумения за заплата, смяна на позиция и т.н.).

На какво да обърнете внимание:

Липсващи периоди: Ако работите, но след юни 2025 г. в системата няма данни, това е сигнал, че работодателят ви не е подал коректно информацията към регистъра.

Разлика в заплатата: Проверете дали вписаната сума съвпада с реалното ви възнаграждение по договор.

„Затворената“ книжка: Системата няма да ви покаже детайлите вътре в старата ви книжка, а само факта, че тя е приключена и върната на вас.

Важно: Ако откриете разминаване, първо се обърнете към счетоводството на вашата фирма. Те имат законов срок за корекция на грешно подадени данни в електронния регистър.