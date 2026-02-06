България

Проверки на гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

Теч на кадри в сайт за възрастни вече бе засечен от кабинет в София

6 февруари 2026, 12:46
Проверки на гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи
Източник: iStock photos/Getty images

П роверява се версия за видеозаснемане на гинекологичен кабинет и в Бургас. Това съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни

Теч на кадри в сайт за възрастни вече бе засечен от кабинет в София. След като бяха задържани за 24 часа, д-р Венелин Иванов, който практикува в него, както и съпругата му, бяха освободени с мотив, че няма доказателства той да е публикувал записите.

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас пое случая с незаконните видеа от салони за красота. До момента по случая работи само държавното обвинение на районно ниво. По незаконните заснемания на места, където клиентите са голи, вече са сезирани РЗИ-Бургас и Комисията за защита на лични данни, а проверка е започната и от НАП.

На директора на РЗИ-Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас.

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студия, извършващи лазерна епилация в града. Разпитите на пострадали лица продължава и днес. 

Източник: NOVA    
бургас гинекологичен кабинет камери проверка
