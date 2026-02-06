Свят

От Австралия до Европа: Все повече страни ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

6 февруари 2026, 14:02
От Австралия до Европа: Все повече страни ограничават достъпа на деца до социалните мрежи
П рез декември Австралия стана първата страна в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години и блокира достъпа им до платформи като TikTok, YouTube, Instagram и Facebook.

Забраната става на фона на нарастващи опасения относно въздействието на социалните мрежи върху здравето и безопасността на децата.

Какви мерки предприемат държави и компании за регулиране на достъпа до социални мрежи?

  • АВСТРАЛИЯ

Ключов закон задължи големите платформи за социални мрежи да блокират достъпа за непълнолетни под 16 години от 10 декември 2025 г., което е една от най-строгите регулации в света, насочени към големите технологични компании. Компаниите, които не спазят изискванията, могат да бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара (около 33 милиона евро).

  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания обмисля забрана на социалните мрежи по австралийски модел, за да защити по-добре децата онлайн, заяви премиерът Киър Стармър. Правителството не уточни възрастовата граница.

  • КИТАЙ

Китайският регулатор на киберпространството въведе т.нар. програма „режим за непълнолетни“, която налага ограничения и специфични правила за приложенията, за да се ограничи времето пред екрана според възрастта.

  • ДАНИЯ

Дания заяви през ноември, че ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години, като родителите ще могат да осигурят достъп до определени платформи за деца до 13-годишна възраст.

  • ФРАНЦИЯ

Френското Национално събрание през януари одобри законодателство за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години на фона на нарастващи опасения за онлайн тормоз и рискове за психичното здраве. Законопроектът трябва да бъде разгледан от Сената преди окончателно гласуване в долната камара.

  • ГЕРМАНИЯ

Непълнолетни на възраст от 13 до 16 години могат да използват социални мрежи само със съгласието на родителите си. Защитниците на правата на децата обаче твърдят, че контролът е недостатъчен.

  • ГЪРЦИЯ

Гърция е „много близо“ до обявяване на забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, заяви високопоставен източник от правителството пред Ройтерс на 3 февруари.

  • ИНДИЯ

Главният икономически съветник на Индия през януари призова за възрастови ограничения за социалните мрежи, като ги определи като хищнически заради начина, по който задържат потребителите онлайн, два дни след като щатът Гоа заяви, че обмисля ограничения, подобни на тези в Австралия.

  • ИТАЛИЯ

Деца под 14 години се нуждаят от родителско съгласие, за да се регистрират в социални мрежи, но над тази възраст съгласие не се изисква.

  • МАЛАЙЗИЯ

Малайзия заяви през ноември, че ще забрани социалните мрежи за потребители под 16 години, считано от 2026 г.

  • НОРВЕГИЯ

Норвежкото правителство през октомври 2024 г. предложи да повиши възрастта, на която децата могат да дават съгласие за условията за използване на социални мрежи, от 13 на 15 години, като родителите все още ще могат да дават съгласие от тяхно име, ако са под тази възраст.
Правителството също така започна работа по законодателство за въвеждане на абсолютна минимална възраст от 15 години за използване на социални мрежи.

  • СЛОВЕНИЯ

Словения подготвя закон, който ще забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години, заяви вицепремиерът Матей Арчон на пресконференция на 6 февруари.

  • ИСПАНИЯ

Испания ще забрани достъпа до социални мрежи за непълнолетни под 16 години и ще изисква платформите да въведат системи за проверка на възрастта, заяви премиерът Педро Санчес в началото на февруари. Не е ясно дали предложената забрана ще изисква одобрение от силно фрагментираната долна камара на парламента.

  • САЩ

Законът за защита на личните данни на децата онлайн (Children's Online Privacy Protection Act) забранява на компаниите да събират лични данни от деца под 13 години без родителско съгласие. Няколко щата приеха закони, изискващи родителско съгласие за достъп на непълнолетни до социални мрежи, но те бяха оспорени в съда на основание свобода на словото.

  • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС

През ноември Европейският парламент прие резолюция, която не е правно обвързваща, с призив за минимална възраст от 16 години за социалните мрежи.
Тя настоява за хармонизиран дигитален възрастов праг в ЕС от 13 години за достъп до социални мрежи и възраст от 13 години за услуги за споделяне на видео и „AI спътници“.

  • ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Платформи за социални мрежи като TikTok, Facebook и Snapchat заявяват, че потребителите трябва да са поне на 13 години, за да се регистрират.

Защитниците на децата твърдят, че тези мерки са недостатъчни, а официални данни в няколко европейски държави показват огромен брой деца под 13 години с профили в социални мрежи.

Източник: Reuters/БТА    
