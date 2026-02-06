Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

"Вчера окончателно спряхме гласуването в Турция, което години наред (под прекия контрол на турското правителство) осигуряваше между 50 000 и 100 000 гласа за турските партии в България". Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира приетите промени в Изборния кодекс, според които секциите в страни извън ЕС се ограничават до 20.

Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложението беше внесено именно от "Възраждане".

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

"Това масово незаконно гласуване представляваше директна заплаха за националната сигурност на нашата страна, осигурявайки на антиконституционните етнически партии в България между 5 и 10 допълнителни депутатски мандата - достатъчно, за да могат да манипулират и влияят върху фрагментирания и раздробен български политически процес", допълва Костадинов.

Правната комисия прие на второ четене поправките в Изборния кодекс

По думите му депутатите на "Възраждане" са се борили като опълченци не само с представителите на двете турски партии, но и с ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие".

"Ако трябва да сме точни, еничарите от ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие" бяха в пъти по-ожесточени защитници на ДПС и Пеевски от самите депесари. Това, разбира се, не е изненадващо. Добре известна е старата българска поговорка, че еничарите са по-турци и от самите турци. Но вчера еничарите бяха разгромени от "Възраждане". На масовото незаконно гласуване в Турция беше сложен край. Същевременно правото на българските граждани да гласуват във всички останали държави по света остана абсолютно ненакърнено", пише още Костадинов.

Според него е постигната голяма победа, но борбата продължава. "Идват избори, на които "Възраждане" окончателно трябва да се превърне в непреодолим фактор в България", завършва Костадинов.