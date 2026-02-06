Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

М елинда Френч Гейтс знае много за прошката – и колко време може да отнеме тя, след като доверието е било веднъж разбито. В новия епизод на подкаста „Wild Card“, излъчен в пълен вариант на 5 февруари, милиардерката и филантроп говори открито по темата.

Освен въпросите за новопубликуваните имейли на покойния Джефри Епстийн, в които се споменава Бил, 61-годишната Мелинда се спря подробно на доверието и прошката. Тя подчерта значението на „абсолютното доверие“ във всички свои връзки и как без него е невъзможно развитието, особено когато хората неизбежно правят грешки.

На въпроса дали ѝ е отнело време да се научи да се доверява отново след разпадането на брака ѝ, тя отговори: „Разбира се. Мислех, че това може никога повече да не ми се случи“. Мелинда добави, че е започнала с малки стъпки и с правилния човек доверието може да бъде възстановено. От 2024 г. тя е във връзка с Филип Вон.

Запитана дали е добра в прощаването, Мелинда отговори положително, но уточни: „Научих, че прошката може да отнеме много време и не можеш да я пришпорваш. В крайна сметка се стремя да простя на всеки, защото в противен случай нараняваш себе си. Прощавам им, но не е необходимо да поддържам връзка с тях“.

Що се отнася конкретно до Бил Гейтс, Мелинда сподели: „Мисля, че ще запазя това за себе си. Това е процес в развитие, но мисля, че се доближавам до целта“.

Мелинда и Бил обявиха развода си през 2021 г. В мемоарите си „Следващият ден“ тя описва трудните моменти в брака им, като споменава изневерите на Бил и неговите връзки с Джефри Епстийн.

Пред NPR тя призна, че новите разкрития около имейлите на Епстийн (които говорителите на Бил Гейтс определят като „абсурдни и неверни“) ѝ носят „невероятна тъга“. „Като общество преминаваме през равносметка. Никое момиче не трябва да бъде поставяно в ситуацията, в която са ги поставяли Епстийн и хората около него“.

„За мен лично е трудно, когато тези подробности излизат, защото връщат болезнени спомени от брака ми. Но аз продължих напред“, добави тя.

„Въпросите, които остават, трябва да бъдат зададени на тези хора и на бившия ми съпруг. Те трябва да отговарят за тези неща, не аз. Щастлива съм, че вече съм далеч от цялата тази мръсотия“.