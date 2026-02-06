Свят

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

В обширно интервю за подкаста на NPR „Wild Card“, Мелинда отговори на поредица от въпроси за бившия си съпруг, с когото бяха женени 27 години

6 февруари 2026, 12:34
Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат
Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света
След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване
Ключови преговори: САЩ и Иран разговарят в Оман

Ключови преговори: САЩ и Иран разговарят в Оман
Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород
Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия
Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

"Целувки от Брюксел": Връзките на Джефри Епстийн с белгийската столица

М елинда Френч Гейтс знае много за прошката – и колко време може да отнеме тя, след като доверието е било веднъж разбито. В новия епизод на подкаста „Wild Card“, излъчен в пълен вариант на 5 февруари, милиардерката и филантроп говори открито по темата.

(Във видеото: Нови шокиращи подробности около досиетата „Епстийн” и връзки с България)

Мелинда Гейтс разкрива истината за развода с Бил Гейтс

Освен въпросите за новопубликуваните имейли на покойния Джефри Епстийн, в които се споменава Бил, 61-годишната Мелинда се спря подробно на доверието и прошката. Тя подчерта значението на „абсолютното доверие“ във всички свои връзки и как без него е невъзможно развитието, особено когато хората неизбежно правят грешки.

На въпроса дали ѝ е отнело време да се научи да се доверява отново след разпадането на брака ѝ, тя отговори: „Разбира се. Мислех, че това може никога повече да не ми се случи“. Мелинда добави, че е започнала с малки стъпки и с правилния човек доверието може да бъде възстановено. От 2024 г. тя е във връзка с Филип Вон.

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"

Запитана дали е добра в прощаването, Мелинда отговори положително, но уточни: „Научих, че прошката може да отнеме много време и не можеш да я пришпорваш. В крайна сметка се стремя да простя на всеки, защото в противен случай нараняваш себе си. Прощавам им, но не е необходимо да поддържам връзка с тях“.

Що се отнася конкретно до Бил Гейтс, Мелинда сподели: „Мисля, че ще запазя това за себе си. Това е процес в развитие, но мисля, че се доближавам до целта“.

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Мелинда и Бил обявиха развода си през 2021 г. В мемоарите си „Следващият ден“ тя описва трудните моменти в брака им, като споменава изневерите на Бил и неговите връзки с Джефри Епстийн.

Пред NPR тя призна, че новите разкрития около имейлите на Епстийн (които говорителите на Бил Гейтс определят като „абсурдни и неверни“) ѝ носят „невероятна тъга“. „Като общество преминаваме през равносметка. Никое момиче не трябва да бъде поставяно в ситуацията, в която са ги поставяли Епстийн и хората около него“.

Бил Гейтс след развода: Сам съм във вила с 18 бани

„За мен лично е трудно, когато тези подробности излизат, защото връщат болезнени спомени от брака ми. Но аз продължих напред“, добави тя.

След 27 години брак Бил и Мелинда Гейтс се развеждат

„Въпросите, които остават, трябва да бъдат зададени на тези хора и на бившия ми съпруг. Те трябва да отговарят за тези неща, не аз. Щастлива съм, че вече съм далеч от цялата тази мръсотия“.

Източник: People    
Мелинда Френч Гейтс Прошка Доверие Развод Бил Гейтс Джефри Епстийн Подкаст Wild Card Връзки Възстановяване Болезнени спомени
Последвайте ни
Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Кога може да ви издадат болничен за минало време

Кога може да ви издадат болничен за минало време

pariteni.bg
Hyundai Ioniq 3 ще е първият от пет нови модела от B- и C-сегмента

Hyundai Ioniq 3 ще е първият от пет нови модела от B- и C-сегмента

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 6 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 5 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 5 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

Свят Преди 14 минути

Над 130 души са ранени

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

Свят Преди 19 минути

Глобална кампания за бойкот и изтегляне на инвестиции може да се окаже единственият ненасилствен начин да се потърси отговорност

Арестуваха учител от Пловдив за блудство с момичета, едната била негова ученичка

Арестуваха учител от Пловдив за блудство с момичета, едната била негова ученичка

България Преди 1 час

Според разследването мъжът е изпращал порнографски материали и на малолетна

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

България Преди 1 час

Лидерът на "Възраждане" коментира приетите промени в Изборния кодекс

<p>Ръководството на &bdquo;Св. Анна&ldquo; във Варна търси решение за детската хирургия</p>

Ръководството на болница „Св. Анна“ във Варна с предложения към напускащите лекари от детската хирургия

България Преди 1 час

Директорът отправя покана към напускащите медици за разговор

След обира в Лувъра: Короната на императрица Евгения е "почти непокътната"

След обира в Лувъра: Короната на императрица Евгения е "почти непокътната"

Свят Преди 1 час

Крадците отмъкнаха бижута на стойност около 88 милиона евро, но оставиха обсипаната с диаманти корона, принадлежаща на съпругата на Наполеон III, по пътя си за бягство

Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Свят Преди 1 час

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

България Преди 2 часа

Те настояват за по-строга мярка от съда за мъжа, предизвикал тежката катастрофа край Телиш

Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле

Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле

България Преди 2 часа

Мистериозни символи по целия свят загатват за изгубена цивилизация

Мистериозни символи по целия свят загатват за изгубена цивилизация

Любопитно Преди 2 часа

Независим изследовател твърди, че е разкрил „доказателства, променящи парадигмата за изгубена цивилизация“, която е скрила сложен код чрез геометрия, символика и дизайн на монументи по целия свят, за да запази знанието си преди катастрофални събития

Макрон с призив към ЕС: Ускорете програмата за европейска независимост

Макрон с призив към ЕС: Ускорете програмата за европейска независимост

Свят Преди 2 часа

Европейските лидери ще се срещнат на 12 февруари в Белгия за неформална среща

и подкрепиха Мелания

Тръмп публикува AI видео със семейство Обама като маймуни

Свят Преди 2 часа

„Отвратително поведение от страна на президента. Всеки един републиканец трябва да осъди това. Сега“, написа прессекретариатът на Нюсъм в платформата X

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал малко преди 10.00 ч.

Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари“

Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 3 часа

Киноманите ще се насладят на още 14 филмови класики

<p>Олимпийският огън пламва в Италия</p>

Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Любопитно Преди 3 часа

Домакини на форума за първи път са два града - Милано и Кортина д'Ампецо

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

16 бани под един покрив? Защо домът на принц Хари и Меган предизвика толкова коментари

Edna.bg

Карамазов отговори на коментарите на родни фотографи. Те смятат, че наградите му са благодарения на актьорската слава

Edna.bg

Кой ще изиграе Стоичков?

Gong.bg

Владимир Манчев пред AS: Цяла България се обедини в подкрепа за Любо Пенев

Gong.bg

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Nova.bg

Проверяват гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

Nova.bg