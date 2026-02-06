Свят

Арестуваха тийнейджър, подпалил приятел на шега: „Искаш ли да гориш?“

Тийнейджърът е залял приятеля си с бензин, докато седи близо до огъня

Арестуваха тийнейджър, подпалил приятел на шега: „Искаш ли да гориш?“
17-годишният Брейди Минг е арестуван за умишленото подпалване на свой приятел, след като се появиха кадри от инцидента,  предаде New York Post

Престъплението се е случило на остров Кауфман, разположен в езеро Кер, Флорида, на 11 януари. Четири момчета седели около огън и пиели алкохол на острова, когато Минг започнал да „си играе“ с туба с бензин.

Минг е залял огъня с бензин, което кара пламъците да избухват във въздуха, твърди Шерифската служба на окръг Марион.

Едно от непълнолетните момчета е заснемало случката. На заден план на видеото се чува смях, докато Минг задава обезпокоителен въпрос на групата.

„Искаш ли да гориш?“, попитал Минг.

Минг започнал да излива бензин върху огъня, преди да се затича към едно от другите момчета, което седяло на пясъка. Арестуваният тийнейджър е изсипал запалителната течност по краката и стъпалата на приятеля си. 

Пламъците бързо обхванали тийнейджъра, докато останалите момчета се смеели.

Другите тийнейджъри подканили горящото момче да скочи в близкото езеро, за да угаси пламъците по цялото си тяло.

Задната част на краката, ръцете и китките на тийнейджъра са получили изгаряния, съобщи изданието.

Той е бил транспортиран по въздух до болница UF Health Shands в Гейнсвил и настанен в детска реанимация, където лекарите са диагностицирали изгаряния втора степен на дясната му ръка, крак и седалище, според WESH.

Открити са също така „дълбоки изгаряния“ по долната част на двата му крака и лявото бедро.

Неидентифицираният тийнейджър първоначално казал на майка си, че хвърлял бутилка бензин в огъня, когато тя избухнала в пламъци в ръката му, но бащата на момчето открил видеото с Минг и се свързал с шерифската служба, съобщи Fox 35.

Тийнейджърът излъгал родителите си, защото Минг му казал да не казва на никого какво се е случило, като жертвата добавила, че за инцидента е трудно да се говори.

Момчето е казало, че е „в добри отношения“ с Минг след хоспитализацията си, съобщи изданието, цитирайки протоколи от ареста.

Свидетел, който е дал „точно описание на случилото се“, потвърди пред полицията, че Минг е преследвал тийнейджъра, добавяйки, че групата приятели е запалила огън, защото е било студено и Минг е използвал бензина, за да запали огъня.

Свидетелят твърди, че никое от действията на Минг не е било извършено злонамерено и не е имало спор между групата преди инцидента.

Минг се е предал на полицията, след като прегърнал плачещата си майка на паркинга, според видео от ареста му.

Обвиненият тийнейджър е задържан в окръг Марион без право на освобождаване под гаранция.

