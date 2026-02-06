България

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

6 февруари 2026, 06:15
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Източник: iStock/GettyImages

П рез нощта в източната половина от страната все още ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще отслабват и спират. Над Югозападна България облачността ще се разкъса и намалее до предимно ясно време и в сутрешните часове на места в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са от -2° и 0° в Северозападна България до 5°- 7° в югоизточните райони от страната.

В петък в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност. Над Югозападна България ще е до предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява и от запад ще започнат завали дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Почти тихо време. Максималните температури ще са в широк интервал, от 3°- 5° в Северозападна България, където ще остане облачно до 13°-15° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната. В София – около 9°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава.

В планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над масивите от Западна България, но след обяд отново ще се увеличи и вплътни и ще завали дъжд, над около 1700 метра – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина,Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще временни разкъсвания на облачността по южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 17 ч. и 46 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 11 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 32 мин. и изгрява в 23 ч. и 02 мин. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

През почивните дни облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има и валежи, в събота слаби и само на отделни места, в неделя – повече като количество на места в Южна България.

В събота ще духа предимно слаб запад-северозападен вятър. Минималните температури ще са между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България.

В неделя минималните температури ще са без особена промяна, а дневните с умерен северозападен, към края на деня в Източна България – североизточен вятър, ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 7° и 12°.

Последвайте ни
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 5 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 5 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 5 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Свят Преди 12 минути

<p>Мъск с предупреждение за&nbsp;&bdquo;най-интересното място в интернет в момента&ldquo;</p>

Мъск за Moltbook: Навлизаме в етап, в който изкуственият интелект надминава човека

Любопитно Преди 32 минути

Първата по рода си платформа за чатботове Moltbook предизвика вълна от въпроси за съзнанието на машините, след като ботове започнаха да координират действията си без човешка намеса

Парламентът няма да заседава в петък

Парламентът няма да заседава в петък

България Преди 7 часа

Дневният ред предвиждаше блиц контрол

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

България Преди 7 часа

С промените се въвеждат разпоредби на европейската Директива МИС 2

Съветник на Макрон на тайно посещение в Москва

Съветник на Макрон на тайно посещение в Москва

Свят Преди 8 часа

Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Свят Преди 9 часа

Тръмп обяви, че трябвало да спечели изборите през 2020 г. заради егото си

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

България Преди 9 часа

Темата за държавните финанси се върна в дневния ред на парламента

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Свят Преди 9 часа

По-мощна от ATACMS и достигаща до Москва

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Свят Преди 10 часа

Зеленски заяви днес, че те вероятно ще се проведат в САЩ

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Свят Преди 10 часа

Образът на монаха е изсечен на 1000 гвинейски франка

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

България Преди 11 часа

Предложението за ограничаване на секциите беше внесено от „Възраждане“

Протести срещу закриването на детската хирургия на „Св. Анна“ във Варна и София

Протести срещу закриването на детската хирургия на „Св. Анна“ във Варна и София

България Преди 11 часа

Те изразиха подкрепата си към медиците от отделението

САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог

САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог

Свят Преди 11 часа

Каналът "ще осигури постоянен контакт между военните"

Лавина уби двама души в Италия

Лавина уби двама души в Италия

Свят Преди 12 часа

Един човек е бил изваден жив изпод снега

Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

България Преди 12 часа

При акцията са намерени метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази

"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста

"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста

България Преди 13 часа

Обвиняемата сама е поискала най-тежката мярка

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 6 февруари, петък

Edna.bg

Бритни Спиърс с емоционално признание: „Страх ме е от семейството ми“

Edna.bg

Чакането свърши! Монтана и ЦСКА 1948 откриват родната футболна пролет

Gong.bg

Страсбург си поигра с Монако, напред е за Купата на Франция

Gong.bg

Тя спасява животи и мечтае за медал: Говори д-р Мартинес - първата мексиканка в олимпийското ски бягане

Nova.bg

След 14 часа заседание, депутатите отмениха днешното

Nova.bg