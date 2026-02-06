Любопитно

Кой празнува имен ден днес

На 6 февруари отдаваме почит на светите Вукол Смирненски, Варсануфий Велики и на Фотий, цариградски патриарх

6 февруари 2026, 08:18
Н а 6 февруари отдаваме почит на светите Вукол Смирненски, Варсануфий Велики и на Фотий, цариградски патриарх.

Преподобният Вукол бил ученик на светия апостол Йоан Богослов,

който го кръстил и посветил за епископ на град Смирна (днес Измир в Турция) през втората половина на първи век. По това време в града имало малко християни, жителите били предимно езичници. Сред тях апостолският ученик Вукол развил широка просветителска дейност. Учел хората на вярата в Иисус Христос с пламенни слова, но още повече със своята благост и кротост, с които подражавал на кроткия и смирен по сърце Спасител. Преди смъртта си свети Вукол посветил славния Поликарп, също ученик на апостол Йоан, за свой приемник по епископство и тихо се поминал.

Преподобният Варсануфий бил родом от Египет. Живял през четвърти-пети век.

В стремежа си да се усъвършенства духовно той отишъл в Палестина, за да се поклони на светините, свързани с живота и дейността на Иисус Христос. После се установил в манастир край град Газа. Заедно с него се подвизавал и монах Йоан, наречен Пророк. Преподобният Варсануфий бил начетен монах, известен с отговорите си на въпроси за духовния живот. Тези наставления после били събрани в голям сборник, запазен до нас.

Свети Фотий бил известен богослов през девети век, преподавал в Магнаурската школа.

При него учил свети Константин-Кирил. Заради своите изключителни дарования и високо образование през 858 г. Фотий бил избран за цариградски патриарх. Той насърчил свети Константин да стане християнски просветител на славяните. Борил се против изопачаванията на християнството и често изобличавал византийските императори, когато те подкрепяли еретиците. Бил свалян и пак възстановяван на патриаршеския престол, докато най-после умрял в заточение на 6 февруари 891 г.

Свети Фотий оставил богато книжовно наследство, от което узнаваме за съчинения на древни автори, незапазени до нас.

Имен ден днес празнуват Фотий, Фотин, Фотина, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светлин, Светльо, Светла, Светлана, Светослав и Светослава и други производни.

