Забравената история на атентатите, извършени в САЩ

В наши дни трудно може да се допусне, че хората, стоящи зад атентат, извършен на територията на САЩ, могат да останат неразкрити. Това, обаче, невинаги е било така. Само допреди няколко десетилетия процедурите за борба с тероризма на практика не били стандартизирани, а повечето полицейски управления, както и разузнавателните агенции, не разполагали с необходимите опит и експерти. В резултат на всичко това, немалко терористични актове бързо се превръщали в неразкрити случаи. Въпреки че някои историци впоследствие правят разкрития, които хвърлят повече светлина върху тези нападения и дори посочват имената на извършителите, справедливостта така и не възтържествува, тъй като те остават ненаказани и няма издадени присъди.

Нападение срещу полицейски участък

Годината е 1917-а. Радикални анархисти и социалисти, бунтуващи се срещу капитализма, извършват нападения срещу полицаи и други държавни служители в различни части на САЩ. Проявите на насилие – включително и бомбените атентати, се превръщат в нещо обичайно. Един от най-тежко засегнатите градове е Милуоки. След поредица от сблъсъци между анархисти и протестанти, през ноември се случва нещо, което потриса цялата страна – мощен взрив избухва в Централния полицейски участък. Загиват общо десет души, девет от които са служители на реда. Незабавно започва разследване, което трябва да установи кой е отговорен за атентата. Следователите установяват, че бомбата първоначално била открита пред Италианската евангелска църква и впоследствие била пренесена в участъка. Така става ясно, че истинската мишена на терористите бил пастор Аугусто Джулиани, който е сред най-видните опоненти на анархистите. В резултат, полицията обвинява за атаката членове на организацията „Франсиско Ферер“. Арестувани са 11 нейни представители, които впоследствие са осъдени, въпреки че те така и не признават вината си, а според редица експерти властите не представят убедителни доказателства в подкрепа на обвинението. По тази причина те смятат, че истинските извършители на атентата остават неразкрити.

Атентат в разгара на Втората световна война

През лятото на 1940 г. редица държави вече са се включили във Втората световна война, но САЩ все още не са сред тях. Страната се възстановява от катастрофалните последици от Голямата депресия, а обществото е разделено по въпроса дали Вашингтон трябва да вземе участие в глобалния конфликт или не. Повечето американци все пак не крият своята неприязън към германските нацисти, италианските фашисти и японските империалисти. На фона на напрегнатата обстановка, Ню Йорк е домакин на Световното изложение – събитие, символизиращо индустриализацията и икономическото развитие, на което се демонстрират всевъзможни новаторски технологии и открития. То няма чисто търговски характер, но спомага за подобряването на имиджа на държавите, които участват в него, като в същото време популяризира техните постижения. На 4 юли, обаче, избухва взривно устройство, поставено в непосредствена близост до павилиона на Великобритания. Загиват двамата полицаи, изпратени да го обезвредят – Джо Линч и Фердинанд Соча, а петима души са тежко ранени. Бомбата нанася сериозни поражения, като в резултат на експлозията се образува дупка в земята с дълбочина 1 м. и широчина 1,5 м. Случилото се продължава да бъде обект на разпалени дебати до ден днешен. Все още няма категоричен отговор на въпроса кой е отговорен за взрива. Някои смятат, че бомбата е поставена от Джордж Метески. Известен с прякора „Лудия бомбаджия“, в продължение на 16 години той тероризира Ню Йорк, поставяйки самоделни бомби на различни места, включително театри, библиотеки и офиси. Според други, обаче, зад експлозията всъщност стои британското правителство, което по това време всячески се опитва да убеди САЩ да се включат във Втората световна война на страната на Съюзническите сили.

Маями в пламъци

През декември 1951 г. в Маями са извършени няколко нападения с динамит, насочени срещу представителите на три малцинства – чернокожите, католиците и евреите. Местните власти започват разследване, като не е изненадващо, че подозренията веднага падат върху расистката групировка „Ку Клукс Клан“. Нейните членове, обаче, не само отричат да имат нещо общо със случилото се, но и категорично осъждат атаките. Независимо дали организацията е замесена или не, имиджът на Маями е силно опетнен. Всички опити на полицията да разкрие кои са извършителите завършват с провал, като пресата отправя остри критики към силите на реда. Журналистът Стетсън Кенеди дори нарича Флорида „преддверието на фашизма“, обръщайки внимание на факта, че политическото влияние на чернокожите, католиците и евреите постепенно нараства. Докато медиите се фокусират върху шокиращите нападения, някои използват случая, за да изразят възмущението си от неспособността на властите да се справят с престъпността като цяло. В резултат на всичко това, напрежението в щата ескалира, а проявите на расизъм зачестяват. Десетилетия след въпросните събития, все още няма задоволителен отговор на въпроса кой стои зад тези атаки.

Взрив на летище „Ла Гуардия“

През 70-те години на миналия истинско цунами от новини за убийства, бомбени атентати и отвличания залива медиите в САЩ. Това, обаче, не кара властите да затегнат мерките за сигурност в страната. На този фон, на 29 декември 1975 г. бомба избухва в багажно отделение на едно от най-натоварените летища на американска територия – „Ла Гуардия“ в Ню Йорк. Експертите отбелязват, че мощността на взрива е еквивалентна на 25 пръчки динамит. При атентата загиват 11 души, а 74 са ранени. Нанесените щети са значителни, като рухва част от покрива на летището. Властите подозират, че атаката е извършена от представители на ФАЛН, пуерториканска радикална групировка, отговорна за няколко подобни нападения. Според друга теория, извършителите всъщност са палестински терористи. Така или иначе, нито една организация не поема отговорността за атентата. Днес експертите смятат, че зад експлозията най-вероятно стои хърватският националист Звонко Бушич, въпреки че самият той никога не е признавал да има нещо общо с нападението. В същото време, обаче, взривното устройство е почти идентично с това, което Бушич използва при отвличането на самолет, пътуващ от Ню Йорк за Чикаго само година по-късно.(

