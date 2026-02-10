Свят

Забравената история на атентатите, извършени в САЩ

Как извършителите на някои шокиращи терористични нападения, извършени на територията на САЩ, остават неразкрити

Русалин Венев Русалин Венев

10 февруари 2026, 10:16
Забравената история на атентатите, извършени в САЩ
Източник: iStock/Getty Images

В наши дни трудно може да се допусне, че хората, стоящи зад атентат, извършен на територията на САЩ, могат да останат неразкрити. Това, обаче, невинаги е било така. Само допреди няколко десетилетия процедурите за борба с тероризма на практика не били стандартизирани, а повечето полицейски управления, както и разузнавателните агенции, не разполагали с необходимите опит и експерти. В резултат на всичко това, немалко терористични актове бързо се превръщали в неразкрити случаи. Въпреки че някои историци впоследствие правят разкрития, които хвърлят повече светлина върху тези нападения и дори посочват имената на извършителите, справедливостта така и не възтържествува, тъй като те остават ненаказани и няма издадени присъди.

  • Нападение срещу полицейски участък

Годината е 1917-а. Радикални анархисти и социалисти, бунтуващи се срещу капитализма, извършват нападения срещу полицаи и други държавни служители в различни части на САЩ. Проявите на насилие – включително и бомбените атентати, се превръщат в нещо обичайно. Един от най-тежко засегнатите градове е Милуоки. След поредица от сблъсъци между анархисти и протестанти, през ноември се случва нещо, което потриса цялата страна – мощен взрив избухва в Централния полицейски участък. Загиват общо десет души, девет от които са служители на реда. Незабавно започва разследване, което трябва да установи кой е отговорен за атентата. Следователите установяват, че бомбата първоначално била открита пред Италианската евангелска църква и впоследствие била пренесена в участъка. Така става ясно, че истинската мишена на терористите бил пастор Аугусто Джулиани, който е сред най-видните опоненти на анархистите. В резултат, полицията обвинява за атаката членове на организацията „Франсиско Ферер“. Арестувани са 11 нейни представители, които впоследствие са осъдени, въпреки че те така и не признават вината си, а според редица експерти властите не представят убедителни доказателства в подкрепа на обвинението. По тази причина те смятат, че истинските извършители на атентата остават неразкрити.

  • Атентат в разгара на Втората световна война

През лятото на 1940 г. редица държави вече са се включили във Втората световна война, но САЩ все още не са сред тях. Страната се възстановява от катастрофалните последици от Голямата депресия, а обществото е разделено по въпроса дали Вашингтон трябва да вземе участие в глобалния конфликт или не. Повечето американци все пак не крият своята неприязън към германските нацисти, италианските фашисти и японските империалисти. На фона на напрегнатата обстановка, Ню Йорк е домакин на Световното изложение – събитие, символизиращо индустриализацията и икономическото развитие, на което се демонстрират всевъзможни новаторски технологии и открития. То няма чисто търговски характер, но спомага за подобряването на имиджа на държавите, които участват в него, като в същото време популяризира техните постижения. На 4 юли, обаче, избухва взривно устройство, поставено в непосредствена близост до павилиона на Великобритания. Загиват двамата полицаи, изпратени да го обезвредят – Джо Линч и Фердинанд Соча, а петима души са тежко ранени. Бомбата нанася сериозни поражения, като в резултат на експлозията се образува дупка в земята с дълбочина 1 м. и широчина 1,5 м. Случилото се продължава да бъде обект на разпалени дебати до ден днешен. Все още няма категоричен отговор на въпроса кой е отговорен за взрива. Някои смятат, че бомбата е поставена от Джордж Метески. Известен с прякора „Лудия бомбаджия“, в продължение на 16 години той тероризира Ню Йорк, поставяйки самоделни бомби на различни места, включително театри, библиотеки и офиси. Според други, обаче, зад експлозията всъщност стои британското правителство, което по това време всячески се опитва да убеди САЩ да се включат във Втората световна война на страната на Съюзническите сили.

  • Маями в пламъци

През декември 1951 г. в Маями са извършени няколко нападения с динамит, насочени срещу представителите на три малцинства – чернокожите, католиците и евреите. Местните власти започват разследване, като не е изненадващо, че подозренията веднага падат върху расистката групировка „Ку Клукс Клан“. Нейните членове, обаче, не само отричат да имат нещо общо със случилото се, но и категорично осъждат атаките. Независимо дали организацията е замесена или не, имиджът на Маями е силно опетнен. Всички опити на полицията да разкрие кои са извършителите завършват с провал, като пресата отправя остри критики към силите на реда. Журналистът Стетсън Кенеди дори нарича Флорида „преддверието на фашизма“, обръщайки внимание на факта, че политическото влияние на чернокожите, католиците и евреите постепенно нараства. Докато медиите се фокусират върху шокиращите нападения, някои използват случая, за да изразят възмущението си от неспособността на властите да се справят с престъпността като цяло. В резултат на всичко това, напрежението в щата ескалира, а проявите на расизъм зачестяват. Десетилетия след въпросните събития, все още няма задоволителен отговор на въпроса кой стои зад тези атаки.

  • Взрив на летище „Ла Гуардия“

През 70-те години на миналия истинско цунами от новини за убийства, бомбени атентати и отвличания залива медиите в САЩ. Това, обаче, не кара властите да затегнат мерките за сигурност в страната. На този фон, на 29 декември 1975 г. бомба избухва в багажно отделение на едно от най-натоварените летища на американска територия – „Ла Гуардия“ в Ню Йорк. Експертите отбелязват, че мощността на взрива е еквивалентна на 25 пръчки динамит. При атентата загиват 11 души, а 74 са ранени. Нанесените щети са значителни, като рухва част от покрива на летището. Властите подозират, че атаката е извършена от представители на ФАЛН, пуерториканска радикална групировка, отговорна за няколко подобни нападения. Според друга теория, извършителите всъщност са палестински терористи. Така или иначе, нито една организация не поема отговорността за атентата. Днес експертите смятат, че зад експлозията най-вероятно стои хърватският националист Звонко Бушич, въпреки че самият той никога не е признавал да има нещо общо с нападението. В същото време, обаче, взривното устройство е почти идентично с това, което Бушич използва при отвличането на самолет, пътуващ от Ню Йорк за Чикаго само година по-късно.(

Още от автора:

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Автор: Русалин Венев
Терористични актове Неразкрити атентати История на тероризма в САЩ Атентат в Милуоки Световно изложение Ню Йорк Втора световна война Расистки атаки Ку Клукс Клан Летище Ла Гуардия Звонко Бушич
Последвайте ни
АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 16 минути

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

<p>Кои са потенциалните наследници на Киър Стармър&nbsp;</p>

Кой може да наследи Киър Стармър като премиер на Обединеното кралство

Свят Преди 27 минути

Някои смятат, че неотдавнашното разкриване на досиетата на Епщайн може да потопи премиерството на Стармър

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Свят Преди 47 минути

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 56 минути

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 59 минути

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Любопитно Преди 1 час

Водещият Юлиан Костов посреща 100 колоритни участници на мащабна арена

Френският президент Еманюел Макрон със специалното вино, което той е вдъхновил

„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.

Любопитно Преди 1 час

<p>Обещаха ни почивка, дадоха ни хипер-задачи: Мрачната страна на AI в офиса</p>

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Технологии Преди 1 час

Ново проучване оборва твърденията, че инструментите с изкуствен интелект намаляват работните задачи на служителите. Оказва се, че много от тях работят по-бързо, но също така вършат повече и по-разнообразни задачи в ежедневия си работен процес

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 1 час

Феновете на Тимъти Шаламе бяха изненадани от разкритието, че актьорът има влиятелен чичо в Холивуд – режисьора Родман Флендър, което предизвика онлайн дебат дали успехът му се дължи на талант или на семейни връзки

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Свят Преди 1 час

Предвидено е централно протестно шествие в Атина

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

България Преди 1 час

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

България Преди 1 час

Извършителят се издирва, живущите са разлепили негови снимки

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

Свят Преди 1 час

Въпреки наложените ограничения за използването на "Старлинк" руската армия все още може да управлява дроновете си онлайн

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 1 час

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 1 час

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Свят Преди 1 час

Избухнал е пожар, поразена е и административна сграда

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Леарт Докле снимал филм със скъсани връзки и две дискови хернии

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям с първа реакция за досиетата „Епстийн“: Дълбоко сме обезпокоени

Edna.bg

Веласкес: Чака ни различен мач с различни обстоятелства

Gong.bg

Секссимволът Юта Лердам покори Милано с олимпийски рекорд (видео)

Gong.bg

„Алианс за права и свободи” при президента: Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg