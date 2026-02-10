България

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

10 февруари 2026, 10:57
Източник: БГНЕС

Д иректорът на Специализираната болница по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка. Това съобщи самият той в профила си във Facebook.

В публикацията си Здравков посочва, че е депозирал оставката си пред служебния министър на здравеопазването, като мотивите му са свързани с „административен натиск“, системни проверки и липса на диалог от страна на институциите.

„Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“, пише Здравков.

По думите му през изминалата година вместо партньорство е имало „системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог“, което според него прави невъзможно дългосрочното развитие и модернизацията на лечебното заведение.

Въпреки това Здравков отчита и положителни резултати от работата на екипа – десетки хиляди лекувани деца, ръст на броя на специалистите и специализантите, по-добро заплащане и повишено доверие от страна на родителите.

„Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник“, допълва той.

Здравков подчертава, че през цялото време е продължил да работи активно като лекар и да участва в международни мисии за транспортиране на тежко болни деца за лечение в чужбина.

„Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават“, заявява той.

В края на публикацията си Благомир Здравков благодари на колегите си и на родителите за доверието и подкрепата през годините.

