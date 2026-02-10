Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

Н евяна Владинова беше избрана единодушно за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика и става част от Изпълнителния комитет на организацията. Изборът се е състоял днес в Лозана, Швейцария, съобщават от официалната фейсбук страница на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ).

С новата си позиция Владинова ще представлява активните и бившите състезатели по гимнастика в световен мащаб. Тя ще участва в обсъждането и вземането на стратегически решения, свързани с развитието на спорта, както и в защитата на интересите на атлетите в рамките на международната федерация.

Мандатът на Невяна Владинова като президент на Комисията на атлетите започва от 2026 година. Освен нея, в състава на комисията влизат още Шек Уай Хунг от Хонконг, Филипа Мартинш от Португалия и Донг Донг от Китай с мандати от 2026 г., както и Лоре Ванден Берге от Белгия, Хосефат Иван Велос Веласкес от Мексико и Стефани Наваро Морено от Испания с мандати от 2025 г.

От БФХГ определят избора на Владинова като признание за нейния авторитет и опит в световната гимнастическа общност и отбелязват, че България отново има свое представителство на ниво, където се вземат ключови решения за бъдещето на спорта.

