България

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

10 февруари 2026, 11:00
Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика
Източник: БГНЕС

Н евяна Владинова беше избрана единодушно за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика и става част от Изпълнителния комитет на организацията. Изборът се е състоял днес в Лозана, Швейцария, съобщават от официалната фейсбук страница на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ).

С новата си позиция Владинова ще представлява активните и бившите състезатели по гимнастика в световен мащаб. Тя ще участва в обсъждането и вземането на стратегически решения, свързани с развитието на спорта, както и в защитата на интересите на атлетите в рамките на международната федерация.

Мандатът на Невяна Владинова като президент на Комисията на атлетите започва от 2026 година. Освен нея, в състава на комисията влизат още Шек Уай Хунг от Хонконг, Филипа Мартинш от Португалия и Донг Донг от Китай с мандати от 2026 г., както и Лоре Ванден Берге от Белгия, Хосефат Иван Велос Веласкес от Мексико и Стефани Наваро Морено от Испания с мандати от 2025 г.

От БФХГ определят избора на Владинова като признание за нейния авторитет и опит в световната гимнастическа общност и отбелязват, че България отново има свое представителство на ниво, където се вземат ключови решения за бъдещето на спорта.

Комисията на атлетите към Световната гимнастика е в следния състав:​

  • Президент
  1. Невяна Владинова (България) - мандат от 2026 г.
  • Членове
  1. Шек Уай Хунг (Хонконг) - от 2026 г.
  2. Филипа Мартинш (Португалия) - от 2026 г.
  3. Донг Донг (Китай) - от 2026 г.
  4. Лоре Ванден Берге (Белгия) - от 2025 г.
  5. Хосефат Иван Велос Веласкес (Мексико) - от 2025 г.
  6. Стефани Наваро Морено (Испания) - от 2025 г.

Невяна Владинова Световна гимнастика Комисия на атлетите Президент Художествена гимнастика България Управление на спорта Изпълнителен комитет Лозана Атлети
Последвайте ни

По темата

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Chery почва автомобилно производство в Испания

Chery почва автомобилно производство в Испания

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 14 минути

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

<p>Кои са потенциалните наследници на Киър Стармър&nbsp;</p>

Кой може да наследи Киър Стармър като премиер на Обединеното кралство

Свят Преди 25 минути

Някои смятат, че неотдавнашното разкриване на досиетата на Епщайн може да потопи премиерството на Стармър

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Свят Преди 45 минути

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 54 минути

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 57 минути

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Любопитно Преди 1 час

Водещият Юлиан Костов посреща 100 колоритни участници на мащабна арена

Френският президент Еманюел Макрон със специалното вино, което той е вдъхновил

„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.

Любопитно Преди 1 час

<p>Обещаха ни почивка, дадоха ни хипер-задачи: Мрачната страна на AI в офиса</p>

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Технологии Преди 1 час

Ново проучване оборва твърденията, че инструментите с изкуствен интелект намаляват работните задачи на служителите. Оказва се, че много от тях работят по-бързо, но също така вършат повече и по-разнообразни задачи в ежедневия си работен процес

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 1 час

Феновете на Тимъти Шаламе бяха изненадани от разкритието, че актьорът има влиятелен чичо в Холивуд – режисьора Родман Флендър, което предизвика онлайн дебат дали успехът му се дължи на талант или на семейни връзки

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Свят Преди 1 час

Предвидено е централно протестно шествие в Атина

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

България Преди 1 час

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

България Преди 1 час

Извършителят се издирва, живущите са разлепили негови снимки

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

Свят Преди 1 час

Въпреки наложените ограничения за използването на "Старлинк" руската армия все още може да управлява дроновете си онлайн

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 1 час

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 1 час

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Свят Преди 1 час

Избухнал е пожар, поразена е и административна сграда

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям с първа реакция за досиетата „Епстийн“: Дълбоко сме обезпокоени

Edna.bg

Гласът, който израсна пред очите ни: Поли Генова на 39

Edna.bg

Веласкес: Чака ни различен мач с различни обстоятелства

Gong.bg

Секссимволът Юта Лердам покори Милано с олимпийски рекорд (видео)

Gong.bg

„Алианс за права и свободи” при президента: Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg