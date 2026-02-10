„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.

Т ръгнала от реч на английски, станала вирусна, фразата „for sure“ на Еманюел Макрон си проправи път чак до щандовете на винарското изложение Wine Paris. В изложбения парк изданието Gala се срещна с винаря, стоящ зад това неочаквано кюве, подарено на президента и превърнало се в символ на вино, което търси възможност да се преоткрие.

Невъзможно беше да го пропуснете, ако разполагате с интернет връзка и достъп до социалните мрежи. В края на януари откъс от речта на английски на Еманюел Макрон, произнесена на Световния икономически форум в Давос, се превърна в истинска площадка за игра за интернет потребителите.

С авиаторски очила, носени заради проблем с дясното око, президентът повтаря израза „for sure“, който веднага беше подет, ремиксиран и преосмислен. Тази внезапна вирусност Еманюел Макрон е преживял „по много приятен и спокоен начин“, споделя той.

„Това показва, че в крайна сметка не вие решавате тези неща“, обясняваше той, преди да уточни: „Може да е симпатично, може да е и по-трудно“. Няколко дни по-късно трендът напусна екраните, за да се появи в алеите на най-голямото професионално изложение за вино.

Този понеделник (9 февруари) президентът на Франция откри изложението Wine Paris в изложбения парк. Посещение, силно очаквано от професионалистите в сектора, в контекст, който много винари определят като напрегнат.

Минавайки покрай щандовете, Еманюел Макрон спира при Joseph Castan Fine Wine – винарска къща, добре позната на любителите на вината от южна Франция. Именно там се разиграва сцена, която бързо обикаля медиите.

Производител му подава бутилка розе, но не каква да е. На етикета, с главни букви пише: „FOR SURE“, придружено от илюстрация, изобразяваща емблематичните очила на президента и червена вратовръзка. Държавният глава се усмихва. „А, това е приятно! Страхотно!“, казва той, видимо развеселен.

Бутилката „For sure“, която срещна своя президент

Срещата с президента? „Беше много симпатична“, обобщава собственикът на виново Виани Кастан. „Бяхме планирали да пуснем малка серия хумористично кюве, защото днес виненият сектор е малко в задънена улица. Търсим иновации, да правим етикети, които са малко по-малко скучни от това, което сме свикнали да правим“.

Идеята се ражда само няколко дни преди изложението. „Миналата седмица ни хрумна да направим този For sure с розето на Château Saint-Louis la Perdrix. Казахме си, че ще го представим на нашите френски и чуждестранни клиенти.“ След това – подреждане на планетите. „Научихме предишния ден, че президентът ще мине покрай щанда. Така че си казахме, че трябва да му го покажем“. Виани Кастан добавя: „Подарихме му бутилката, това го забавлява, изтръгна му малка усмивка“.

Идея, родена… по време на аперитива

Зад етикета, станал вирусен, стои много проста вдъхновяваща идея. „Това е нашият търговски отговорник за Франция, Енора“, разказва Виани Кастан. „Тя дойде една сутрин и ми каза: „Вчера по време на аперитив с моя партньор си помислихме за това, какво мислите?“. Реакцията беше незабавна. „Всички се засмяха. А аз казах: „Енора, пускаме го, регистрираме го и правим кюве“.

Тонът е ясен: поетичен хумор, намигване към актуалните събития и желание да се говори на ново поколение потребители. „Днес, за съжаление, тероарите, сортовете грозде и дори качеството на виното вече не винаги са достатъчни, за да заинтересуват някои потребители“, отбелязва винарят. „Трябва винаги повече. Във Франция имаме чувство за хумор, така че можем да правим нещата по различен начин“.