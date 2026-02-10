Любопитно

„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.

10 февруари 2026, 10:17
„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.
Френският президент Еманюел Макрон със специалното вино, което той е вдъхновил   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Т ръгнала от реч на английски, станала вирусна, фразата „for sure“ на Еманюел Макрон си проправи път чак до щандовете на винарското изложение Wine Paris. В изложбения парк изданието Gala се срещна с винаря, стоящ зад това неочаквано кюве, подарено на президента и превърнало се в символ на вино, което търси възможност да се преоткрие.

Невъзможно беше да го пропуснете, ако разполагате с интернет връзка и достъп до социалните мрежи. В края на януари откъс от речта на английски на Еманюел Макрон, произнесена на Световния икономически форум в Давос, се превърна в истинска площадка за игра за интернет потребителите.

С авиаторски очила, носени заради проблем с дясното око, президентът повтаря израза „for sure“, който веднага беше подет, ремиксиран и преосмислен. Тази внезапна вирусност Еманюел Макрон е преживял „по много приятен и спокоен начин“, споделя той.

„Това показва, че в крайна сметка не вие решавате тези неща“, обясняваше той, преди да уточни: „Може да е симпатично, може да е и по-трудно“. Няколко дни по-късно трендът напусна екраните, за да се появи в алеите на най-голямото професионално изложение за вино.

Този понеделник (9 февруари) президентът на Франция откри изложението Wine Paris в изложбения парк. Посещение, силно очаквано от професионалистите в сектора, в контекст, който много винари определят като напрегнат.

„For sure“, господин президент: Бутилката вино, която разсмя Макрон
11 снимки
Еманюел Макрон вино изложение
Еманюел Макрон вино изложение
Еманюел Макрон вино изложение
Еманюел Макрон вино изложение

Минавайки покрай щандовете, Еманюел Макрон спира при Joseph Castan Fine Wine – винарска къща, добре позната на любителите на вината от южна Франция. Именно там се разиграва сцена, която бързо обикаля медиите.

Производител му подава бутилка розе, но не каква да е. На етикета, с главни букви пише: „FOR SURE“, придружено от илюстрация, изобразяваща емблематичните очила на президента и червена вратовръзка. Държавният глава се усмихва. „А, това е приятно! Страхотно!“, казва той, видимо развеселен.

Бутилката „For sure“, която срещна своя президент

Срещата с президента? „Беше много симпатична“, обобщава собственикът на виново Виани Кастан. „Бяхме планирали да пуснем малка серия хумористично кюве, защото днес виненият сектор е малко в задънена улица. Търсим иновации, да правим етикети, които са малко по-малко скучни от това, което сме свикнали да правим“.

Идеята се ражда само няколко дни преди изложението. „Миналата седмица ни хрумна да направим този For sure с розето на Château Saint-Louis la Perdrix. Казахме си, че ще го представим на нашите френски и чуждестранни клиенти.“ След това – подреждане на планетите. „Научихме предишния ден, че президентът ще мине покрай щанда. Така че си казахме, че трябва да му го покажем“. Виани Кастан добавя: „Подарихме му бутилката, това го забавлява, изтръгна му малка усмивка“.

Идея, родена… по време на аперитива

Зад етикета, станал вирусен, стои много проста вдъхновяваща идея. „Това е нашият търговски отговорник за Франция, Енора“, разказва Виани Кастан. „Тя дойде една сутрин и ми каза: „Вчера по време на аперитив с моя партньор си помислихме за това, какво мислите?“. Реакцията беше незабавна. „Всички се засмяха. А аз казах: „Енора, пускаме го, регистрираме го и правим кюве“.

Тонът е ясен: поетичен хумор, намигване към актуалните събития и желание да се говори на ново поколение потребители. „Днес, за съжаление, тероарите, сортовете грозде и дори качеството на виното вече не винаги са достатъчни, за да заинтересуват някои потребители“, отбелязва винарят. „Трябва винаги повече. Във Франция имаме чувство за хумор, така че можем да правим нещата по различен начин“.

По темата

Източник: Gala    
Еманюел Макрон For sure Wine Paris вирусен тренд вино иновации във винопроизводството винарска къща Joseph Castan Розе маркетинг Давос
Последвайте ни
АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Chery почва автомобилно производство в Испания

Chery почва автомобилно производство в Испания

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 24 минути

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

<p>Кои са потенциалните наследници на Киър Стармър&nbsp;</p>

Кой може да наследи Киър Стармър като премиер на Обединеното кралство

Свят Преди 26 минути

Някои смятат, че неотдавнашното разкриване на досиетата на Епщайн може да потопи премиерството на Стармър

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 55 минути

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 58 минути

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Любопитно Преди 1 час

Водещият Юлиан Костов посреща 100 колоритни участници на мащабна арена

<p>Мистерии под прикритие: Защо най-големите атентати на миналия век в САЩ останаха загадка?</p>

Забравената история на атентатите, извършени в САЩ

Свят Преди 1 час

Как извършителите на някои шокиращи терористични нападения, извършени на територията на САЩ, остават неразкрити

<p>Обещаха ни почивка, дадоха ни хипер-задачи: Мрачната страна на AI в офиса</p>

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Технологии Преди 1 час

Ново проучване оборва твърденията, че инструментите с изкуствен интелект намаляват работните задачи на служителите. Оказва се, че много от тях работят по-бързо, но също така вършат повече и по-разнообразни задачи в ежедневия си работен процес

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 1 час

Феновете на Тимъти Шаламе бяха изненадани от разкритието, че актьорът има влиятелен чичо в Холивуд – режисьора Родман Флендър, което предизвика онлайн дебат дали успехът му се дължи на талант или на семейни връзки

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Свят Преди 1 час

Предвидено е централно протестно шествие в Атина

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

България Преди 1 час

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

България Преди 1 час

Извършителят се издирва, живущите са разлепили негови снимки

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

Свят Преди 1 час

Въпреки наложените ограничения за използването на "Старлинк" руската армия все още може да управлява дроновете си онлайн

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 1 час

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 1 час

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Свят Преди 1 час

Избухнал е пожар, поразена е и административна сграда

<p>Образование в сърцето на Европа - къде, как и защо</p>

БезГранично: Най-добрите университети в Португалия

БезГранично Преди 1 час

Пълно ръководство за студента - документи, най-добри университети и срокове за кандидатстване

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Леарт Докле снимал филм със скъсани връзки и две дискови хернии

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям с първа реакция за досиетата „Епстийн“: Дълбоко сме обезпокоени

Edna.bg

Веласкес: Чака ни различен мач с различни обстоятелства

Gong.bg

Секссимволът Юта Лердам покори Милано с олимпийски рекорд (видео)

Gong.bg

„Алианс за права и свободи” при президента: Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg