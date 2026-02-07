Свят

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Според Елиът Коен американски генерали са участвали и в преговорите за контрол над въоръженията с бившия Съветски съюз по време на Студената война

7 февруари 2026, 19:46
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предприе необичайна стъпка да ангажира военни командири с дипломатическите преговори на високо равнище, изпращайки най-висшия американски командир в Близкия изток за преговори по ядрената програма на Иран и назначавайки министъра на сухопътните сили за ключов преговарящ по прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), за първи път се включи в непреките преговори между САЩ и Иран вчера в Оман, появявайки се в парадна униформа, сякаш за да напомни за американското военно присъствие в региона. От своя страна министърът на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол участва повторно в преговорите между Русия и Украйна тази седмица. Съобщава се, че той се е постарал да поддържа разговора с украинските официални представители в паузите между сесиите на преговорите.

Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, осигуряваха баланса в двете серии от трудни преговори, а изборът да се включат военни командири - дали заради техния експертен опит, връзки или за да сигнализират за потенциални по-твърди позиции - отразява как републиканската администрация на президента Тръмп е преобърнала традиционната външна политика и дипломация на САЩ, отбелязва АП.

Според Елиът Коен, който е бил съветник в Държавния департамент на САЩ по времето на администрацията на Джордж Буш-младши, американски генерали са участвали и в преговорите за контрол над въоръженията с бившия Съветски съюз по време на Студената война.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Доналд Тръмп Военна дипломация Преговори Иран Война Русия-Украйна Външна политика на САЩ Близък изток Адмирал Брад Купър Дан Дрискол Ядрена програма на Иран СЕНТКОМ
Последвайте ни
Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

carmarket.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 1 ден
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 22 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 1 ден
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Свят Преди 1 час

Той е бил поставен в предварителния арест в очакване на изслушване на 11 февруари

,

Иран арестува 11 членове на Кюрдската партия за свободен живот за саботаж

Свят Преди 1 час

Кюрдската партия за свободен живот е класифицирана като терористична група от Турция и САЩ

,

Експерт: Изходът от войната в Украйна ще определи съдбата на Европа

Свят Преди 3 часа

Това смята председателят на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер

,

Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Свят Преди 3 часа

Те са разположени в база "Акротири" на южния бряг на Кипър

Молдова осъди трима за подготовка на безредици в лагери в Босна и Херцеговина и Сърбия

Молдова осъди трима за подготовка на безредици в лагери в Босна и Херцеговина и Сърбия

Свят Преди 3 часа

В мотивите си съдът посочва, че обвиняемите са действали като част от стабилна престъпна структура, координирана от Русия, с ясно разпределени рол

,

Италианската полиция разследва възможен саботаж на железопътната мрежа близо до Болоня

Свят Преди 4 часа

Италианската държавна железопътна компания съобщи, че проблемът с линиите, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е бил причинен от техническа неизправност

Киев подкрепи призива на папа Лъв XIV за олимпийско примирие в Украйна

Киев подкрепи призива на папа Лъв XIV за олимпийско примирие в Украйна

Свят Преди 4 часа

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви, че Киев подкрепя предложението за прекратяване на огъня по време на Зимните олимпийски игри от 6 до 22 февруари

,

Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Свят Преди 4 часа

Въпреки това агенцията обяви, че очаква валежите да не са толкова силни като тези, предизвикани преди дни от бурята „Леонардо“

След покушението в Москва: Какво е състоянието на генерал Владимир Алексеев

След покушението в Москва: Какво е състоянието на генерал Владимир Алексеев

Свят Преди 5 часа

Алексеев беше прострелян в жилищна сграда във Волоколамското шосе

Скандалът "Епстийн" поваля политическия елит на Европа - в САЩ обаче минават метър

Скандалът "Епстийн" поваля политическия елит на Европа - в САЩ обаче минават метър

Свят Преди 5 часа

Докато Европа се опитва да се справи със срама си, тя подчертава сравнителната липса на отчетност в Съединените щати

<p>Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни</p>

Володимир Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни

Свят Преди 6 часа

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия

Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

Има ли дата за следващия кръг иранско-американски преговори по ядрения въпрос?

Свят Преди 6 часа

САЩ и Ислямската република очакват новия тур разговори да се състои скоро

Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания

Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания

Свят Преди 7 часа

Код за опасно време е издаден и за 11 зони в Уелс

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Свят Преди 7 часа

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, каза Шмигал

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Свят Преди 8 часа

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

България Преди 8 часа

Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите, коментира Христов

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Любо Нейков на 54 - човекът, който ни разсмива вече поколения наред

Edna.bg

Приятелката на Леонардо ди Каприо блесна на Олимпиадата: Витория Черети развя италианския флаг в Милано

Edna.bg

Кирил Домусчиев с жестока критика заради калните ниви, на които се играе футбол в елита

Gong.bg

Майкон удвои за Левски срещу Ботев Враца

Gong.bg

След случая с Брендо: Шефът на Софийския затвор е предложил предсрочно освобождаване и на още един затворник

Nova.bg

След катастрофа с жертва - близки на загиналия блокираха за близо час път Е-79

Nova.bg