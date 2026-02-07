Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предприе необичайна стъпка да ангажира военни командири с дипломатическите преговори на високо равнище, изпращайки най-висшия американски командир в Близкия изток за преговори по ядрената програма на Иран и назначавайки министъра на сухопътните сили за ключов преговарящ по прекратяването на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), за първи път се включи в непреките преговори между САЩ и Иран вчера в Оман, появявайки се в парадна униформа, сякаш за да напомни за американското военно присъствие в региона. От своя страна министърът на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол участва повторно в преговорите между Русия и Украйна тази седмица. Съобщава се, че той се е постарал да поддържа разговора с украинските официални представители в паузите между сесиите на преговорите.

Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, осигуряваха баланса в двете серии от трудни преговори, а изборът да се включат военни командири - дали заради техния експертен опит, връзки или за да сигнализират за потенциални по-твърди позиции - отразява как републиканската администрация на президента Тръмп е преобърнала традиционната външна политика и дипломация на САЩ, отбелязва АП.

Според Елиът Коен, който е бил съветник в Държавния департамент на САЩ по времето на администрацията на Джордж Буш-младши, американски генерали са участвали и в преговорите за контрол над въоръженията с бившия Съветски съюз по време на Студената война.