Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Ново проучване оборва твърденията, че инструментите с изкуствен интелект намаляват работните задачи на служителите. Оказва се, че много от тях работят по-бързо, но също така вършат повече и по-разнообразни задачи в ежедневия си работен процес

Мартин Дешев

10 февруари 2026, 10:15
В продължение на десетилетия обещанието за автоматизация беше, че машините щяха да се справят с тежката работа, оставяйки на хората по-кратки работни седмици и повече време за почивка. С бума на генеративния изкуствен интелект тази утопична визия изглеждаше по-близка от всякога. Обаче се очертава различна реалност.

Според скорошен анализ на Harvard Business Review, изкуственият интелект не действа като средство за пестене на труд. Вместо това той по-скоро постига обратното, създавайки „бягаща пътека за производителност“, която дори прави работниците по-изтощени от преди. Вместо да намалява натоварването, изкуственият интелект често го увеличава, ускорявайки очакванията за производителност и разширявайки обема работа, която се очаква от хората да вършат. 

За да разберем защо AI прави работата по-трудна, трябва да разгледаме парадокса на Джевънс. В исторически план, когато дадена технология прави даден ресурс по-ефективен за използване, не използваме по-малко от него, а използваме значително повече. В съвременното работно място този ресурс е човешката дейност.

Тъй като AI позволява на работника да напише имейл за секунди или да генерира отчет с данни за минути, очакванията за резултат са се променили. Ако задача, която преди е отнемала четири часа, сега отнема тридесет минути, мениджърите обикновено не дават на служителя три часа и половина почивка. Вместо това, те запълват тази празнина с повече задачи. Резултатът е по-голям обем работа, компресиран в един и същ осемчасов прозорец, което води до състояние на постоянно „хипер-задачи“. 

Този модел не е уникален за AI. Предишни вълни от технологии, например имейл и електронни таблици, също бяха рекламирани като подобрители на производителността. Но изследванията показват, че вместо да намаляват натоварването, тези инструменти често го променят: работниците стават по-бързи, но по-заети, а дните им стават по-взискателни. Възможностите на AI засилват този ефект, защото намаляват времето в толкова много видове работа едновременно. 

Може би най-изтощителният аспект от прехода към изкуствен интелект е елиминирането на рутинните задачи. В миналото „скучните“ части от работата – форматиране на електронна таблица, организиране на файлове или изготвяне на рутинна кореспонденция, осигуряваха форма на „когнитивна почивка“. Тези задачи изискваха по-малко умствена енергия и служеха като необходима почивка между важните творчески или стратегически решения.

Изкуственият интелект сега „аутсорсва“ лесните части от нашата работа. Това оставя хората отговорни само за най-трудните, емоционално натоварващи и когнитивно взискателни сегменти от работния процес. Когато целият работен ден се състои от едно след друго решаване на проблеми на високо ниво без „междустепенната тъкан“ от рутинни задачи, умствената умора настъпва много по-бързо. По същество бягаме когнитивен маратон със скоростта на спринтьор. 

Изкуственият интелект също така увеличвава създаването на „шум“. Сега наблюдаваме огромен приток на генерирани от изкуствен интелект отчети, бележки и имейли. Въпреки че е по-лесно от всякога да се създава това съдържание, тежестта на обработката му остава човешка. Давим се в море от „ефективно произведена“ информация, която все още трябва да четем, проверяваме и да обработваме. Това „претоварване с входни данни“ създава вторичен слой работа, който става неуправляем за средностатистическия професионалист.

Работодателите внедряват ИИ с надеждата да увеличат производителността и ефективността. Но без целенасочено препроектиране на работните процеси и очакванията, спестеното време просто се превръща в повече работа. Организациите често третират AI като инструмент за постигане на повече работа със същата работна сила, а не като средство за постигане на по-здравословен баланс между работа и личен живот.

Освен това, реалният свят на AI често не отговаря на маркетинговите обещания. Технологията блести в контролирани демонстрации, но на практика се сблъсква с по-хаотични данни и неясни проблемни действия. След това работниците изразходват значителни усилия за наблюдение, коригиране и контекстуално адаптиране на резултатите от AI. А това са допълнителни стъпки, които не са били напълно предвидени, когато е започнало внедряването на технологията.

Докладът на HBR показва, че сме на кръстопът. Ако организациите продължат да измерват успеха единствено по обем на продукцията, изкуственият интелект ще продължи да води до прегаряне на служителите. За да се възползват наистина от революцията в областта на изкуствения интелект, компаниите трябва да се изместят от въпроса „Колко повече можем да произведем?“ към „Как можем да използваме тази ефективност, за да подобрим качеството на работа и благосъстоянието на работника?“

Вместо просто да автоматизират задачите, компаниите могат да препроектират ролите, така че изкуственият интелект да обработва рутинните компоненти, докато хората се фокусират върху преценката, стратегията и креативността. Да установят очаквания, които отчитат ограниченията на човешкия капацитет и да устоят на желанието за разширяване на задълженията, само защото задачите могат да се изпълняват по-бързо.

Ако организациите не успеят да коригират културата и очакванията, изкуственият интелект може да създаде по-заети, а не по-свободни, служители, работещи със знания. Истинското предизвикателство на ерата на изкуствения интелект не е само технологично. То е организационно, психологическо и културно. 

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии служители работници бизнес работодатели интернет онлайн услуги
