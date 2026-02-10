Свят

Украйна в ЕС през 2027: Как Брюксел планира ускорено членство и заобикаля Унгария

Брюксел ускорява приемането на Киев в съюза, заобикаляйки Унгария и подготвяйки "обратното разширяване", за да гарантира политическа и сигурност подкрепа за Украйна

10 февруари 2026, 10:43
Украйна в ЕС през 2027: Как Брюксел планира ускорено членство и заобикаля Унгария
Източник: БТА

Е С разработва безпрецедентен план, който може да даде на Украйна частично членство в блока още следващата година, докато Брюксел се опитва да укрепи позицията на страната в Европа и да я отдалечи от Москва, според 10 официални лица и дипломати.

Четири години след пълномащабното нахлуване на Русия и с настояването на Киев за членство в ЕС през 2027 г., включително като част от мирна сделка с Кремъл, идеята на ранен етап би представлявала драматична промяна в начина, по който блокът приема нови страни. Планът предвижда Украйна да получи място на масата на ЕС преди да извърши необходимите реформи за пълноправно членство.

Европейски служители и украинското правителство заявяват, че кандидатурата на Киев за членство е спешна. Русия вероятно ще се опита да "спре нашето движение към ЕС", каза украинският президент Володимир Зеленски пред репортери в Киев в петък, когато бе попитан за важността на формализирането на дата за присъединяване през 2027 г. "Затова казваме: определете дата. Защо конкретна дата? Защото датата ще бъде подписана от Украйна, Европа, САЩ и Русия."

Идеята на ЕС отразява концепцията на Еманюел Макрон за многоскоростен съюз, която той е представял няколко пъти, откакто става президент на Франция през 2017 г. Последната версия неофициално е наречена "обратно разширяване", според един служител на ЕС и двама европейски дипломати, тъй като ефективно въвежда страните в блока в началото на процеса за изпълнение на критериите за членство, а не в края.

Служители на ЕС посочват, че идеята е привлекателна, защото би дала на Киев време да завърши реформите в демократичните си институции, съдебната система и политическата си структура, като намалява вероятността страната да изгуби надежда за членство и да се обърне срещу Запада. Въпреки това препятствията са налице, като най-значимото е унгарският премиер Виктор Орбан, който се противопоставя на членството на Украйна.

На базата на разговори с петима дипломати, представляващи различни страни, както и с трима служители на ЕС и двама украински служители, които са поискали анонимност, POLITICO идентифицира пет стъпки:

  • Стъпка 1: Подгответе Украйна

ЕС "предварително подготвя" кандидатурата на Украйна. Това включва предоставяне на неформални насоки на Киев при договаряне на "клъстери", юридическите стъпки по пътя към членство.

Блокът вече е предоставил на Украйна подробности за три от шестте преговорни клъстера. На неформална среща на европейските министри по въпросите на Европа в Кипър през март ЕС ще предостави на посещаваща украинска делегация информация за още клъстери, за да може работата по тях да започне.

"Въпреки най-трудните обстоятелства и продължаващата руска агресия, Украйна ускорява усилията си за реформиране", каза Марилена Рауна, заместник-министър на Европа на Кипър, който председателства Съвета на ЕС. Срещата на 3 март ще има за цел да потвърди тази подкрепа.

"Няма да има никакви къси пътища" при реформите, каза служител на ЕС. Това послание беше повторено от двама висши дипломати от страни, които силно подкрепят Украйна, както и от всички служители на ЕС, с които разговаря.

"Членството в ЕС носи ползи само ако преминете през трансформацията чрез процеса на разширяване, това е истинската суперсила на членството в ЕС", каза един служител. "Европейската комисия трябва да съчетае тези две неща: нуждата от бързина, но и извършването на реформите в Украйна."

От своя страна Киев заявява, че е готов да извърши необходимата работа. "Ще бъдем технически готови до 2027 г.", каза Зеленски в петък. "Говорите за края на войната и едновременно със сигурност гаранции. А ЕС за нас означава гаранции за сигурност."

  • Стъпка 2: Създайте "лекия" вариант на членство в ЕС

Правителствата на ЕС поставиха въпроси пред председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен за усилията за преодоляване на задънената улица при присъединяването на нови страни към блока на среща в Брюксел в петък, според дипломати, които са участвали в дискусията или са били информирани за съдържанието ѝ.

Тя представи различни опции и модели, които ЕС разглежда, казаха те. Сред тях беше идеята за "обратно разширяване".

"Ще бъде своеобразна преработка на процеса, влизате и след това получавате правата и задълженията постепенно", каза служител на ЕС, запознат с обсъжданията. "Така ще се преосмисли как се извършва присъединяването, базирано на напълно различната ситуация, която имаме сега, в сравнение с времето, когато Комисията установи критериите за членство."

Идеята не е да се понижи прагът за членство, а да се изпрати политически силно послание към страните, чието присъединяване е блокирано поради война или опозиция от столици като Будапеща, не само Украйна, но и Молдова и Албания, наред с други.

"Важно е да се изпрати политическо послание", каза дипломат на ЕС. "Войната на агресията продължава вече четири години. Украинците се нуждаят от подкрепа. ЕС трябва да предостави тази подкрепа, политически и психологически."

Докато Зеленски по-рано е заявил, че Украйна няма да приеме членство от втори ред, страната може да е отворена към нещо, което кодифицира пътя ѝ към ЕС преди да стане пълноправен член на блока, каза служител, запознат с мисленето на Киев.

Молдовски служител заяви, че страната "иска да се присъедини към Европейския съюз, който функционира ефективно извън 27-те държави членки, и приветстваме обсъжданията за вътрешните реформи, необходими за това." В същото време "пълноправното членство с равни права и пълно участие в решенията на ЕС трябва да остане ясна и окончателна цел."

Албанският премиер Еди Рама заяви миналия месец, че креативен подход към членството в ЕС е "добра идея" и че страната му дори би приела временно да няма собствен комисар.

Идеята има противници в рамките на ЕС. "По принцип не можете да обсъждате две категории държави членки", каза служител на ЕС. "Това няма да е справедливо не само спрямо Украйна, но и спрямо европейския проект. Посланието трябва да бъде ускоряване на реформите."

Германия, в частност, е против създаването на няколко нива на членство и се притеснява, че страните, които влизат в блока, преди да са готови, ще бъдат обещани неща, които Брюксел няма да може да достави, според високопоставен дипломат. Въпреки това се надяват, че ако други водещи държави от ЕС като Париж, Рим и Варшава подкрепят инициативата, Берлин може да бъде убеден.

  • Стъпка 3: Изчакайте напускането на Орбан

Предизвикателството пред перспективите за членство на Украйна е да получи подкрепата на всички 27 страни членки, тъй като всяко решение за разширяване изисква единодушие. Орбан, най-близкият съюзник на Путин в ЕС, се противопоставя твърдо.

Но Комисията и столиците на ЕС следят унгарските избори през април и работят и по начини за заобикаляне на ветото на Орбан.

Орбан е изправен пред оспорван избор и изостава в проучванията. Той е използвал темата за членството на Украйна в ЕС в кампанията си, заявявайки през уикенда, че "Украйна е нашият враг" заради натиска за забрана на руските енергийни доставки и че страната "никога" не трябва да се присъединява към ЕС.

Никой от официалните лица, с които POLITICO разговаря, не смята, че Орбан ще промени мнението си преди изборите.

Антипатията на унгарския премиер към Киев "е дълбока", каза един високопоставен дипломат на ЕС. "Това е лично между Орбан и Зеленски. Това е повече от стратегическа или тактическа игра."

Орбан и Зеленски многократно са се насочвали един към друг публично. Зеленски публично обвини Орбан, че "прави много опасни неща", като блокира пътя на Украйна към ЕС, и нарече Будапеща "малка Москва". Орбан е нарекъл Украйна "една от най-корумпираните страни в света" и е обвинявал Зеленски, че отправя заплахи към суверенитета на Унгария.

Няколко официални лица на ЕС заявиха, че се надяват, ако Орбан загуби изборите, неговият конкурент Петер Магяр, консервативен лидер на опозиционната партия Тиса, може да промени курса спрямо Украйна, тъй като миналата година е обещал да подложи въпроса на референдум.

Но ако Орбан бъде преизбран, преминава се към стъпка четири.

  • Стъпка 4: Играйте картата Тръмп

Докато противопоставянето на Орбан на членството на Украйна в ЕС изглежда твърдо, има един човек, за когото европейските лидери вярват, че може да промени мнението му: Доналд Тръмп.

Американският президент, който е близък съюзник на Орбан и го подкрепи преди унгарските избори, не крие желанието си да бъде този, който ще накара Украйна и Русия да сключат мирна сделка. С включването на членството на Украйна в ЕС до 2027 г. в проект за 20 точки за прекратяване на войната, надеждата е, че Тръмп може да се обади на Будапеща, за да се постигне сделка.

Зеленски намекна за тази надежда в петък.

Според мирното предложение САЩ "поемат ангажимент да бъдат гарант, че никой няма да блокира" елементите на сделката, каза той. "Говорим дали Съединените американски щати ще работят с някои европейски институции политически, така че те да не блокират."

Администрацията на Тръмп преди това е оказвала натиск върху Орбан по време на преговорите за санкциите на ЕС срещу Москва, каза дипломат на ЕС.

  • Стъпка 5: Ако всичко друго се провали, отнемете правото на глас на Унгария

Ако "изкуството на сделката" на Тръмп се провали, ЕС има последна карта: да върне на масата член 7 от договора за ЕС срещу Унгария, според двама дипломати на ЕС.

Член 7, прилаган когато страна се смята за застрашена от нарушаване на основните ценности на блока, е най-сериозната политическа санкция, която ЕС може да наложи, тъй като спира правата на държавата членка, включително дали да приема нови страни.

ЕС няма намерение да предприема тази стъпка засега, предполагайки, че това би изиграло в ръцете на Орбан преди изборите през април. Но столиците оценяват подкрепата за използване на този инструмент, ако Орбан бъде преизбран и продължи да блокира решенията на ЕС. Такъв ход е "абсолютно възможен", каза трети дипломат.

Източник: politico    
Членство на Украйна в ЕС Разширяване на ЕС Вето на Унгария Виктор Орбан Обратно разширяване Реформи за членство Доналд Тръмп Член 7 от договора за ЕС Политическа спешност Руска агресия
Последвайте ни

По темата

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Chery почва автомобилно производство в Испания

Chery почва автомобилно производство в Испания

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 15 минути

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 24 минути

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 55 минути

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 58 минути

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Любопитно Преди 1 час

Водещият Юлиан Костов посреща 100 колоритни участници на мащабна арена

Френският президент Еманюел Макрон със специалното вино, което той е вдъхновил

„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.

Любопитно Преди 1 час

<p>Мистерии под прикритие: Защо най-големите атентати на миналия век в САЩ останаха загадка?</p>

Забравената история на атентатите, извършени в САЩ

Свят Преди 1 час

Как извършителите на някои шокиращи терористични нападения, извършени на територията на САЩ, остават неразкрити

<p>Обещаха ни почивка, дадоха ни хипер-задачи: Мрачната страна на AI в офиса</p>

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Технологии Преди 1 час

Ново проучване оборва твърденията, че инструментите с изкуствен интелект намаляват работните задачи на служителите. Оказва се, че много от тях работят по-бързо, но също така вършат повече и по-разнообразни задачи в ежедневия си работен процес

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 1 час

Феновете на Тимъти Шаламе бяха изненадани от разкритието, че актьорът има влиятелен чичо в Холивуд – режисьора Родман Флендър, което предизвика онлайн дебат дали успехът му се дължи на талант или на семейни връзки

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Свят Преди 1 час

Предвидено е централно протестно шествие в Атина

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

България Преди 1 час

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

Свят Преди 1 час

Въпреки наложените ограничения за използването на "Старлинк" руската армия все още може да управлява дроновете си онлайн

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 1 час

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 1 час

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Свят Преди 1 час

Избухнал е пожар, поразена е и административна сграда

<p>Образование в сърцето на Европа - къде, как и защо</p>

БезГранично: Най-добрите университети в Португалия

БезГранично Преди 1 час

Пълно ръководство за студента - документи, най-добри университети и срокове за кандидатстване

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Леарт Докле снимал филм със скъсани връзки и две дискови хернии

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям с първа реакция за досиетата „Епстийн“: Дълбоко сме обезпокоени

Edna.bg

Веласкес: Чака ни различен мач с различни обстоятелства

Gong.bg

Секссимволът Юта Лердам покори Милано с олимпийски рекорд (видео)

Gong.bg

„Алианс за права и свободи” при президента: Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg