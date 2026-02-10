Украйна в ЕС през 2027: Как Брюксел планира ускорено членство и заобикаля Унгария

Е С разработва безпрецедентен план, който може да даде на Украйна частично членство в блока още следващата година, докато Брюксел се опитва да укрепи позицията на страната в Европа и да я отдалечи от Москва, според 10 официални лица и дипломати.

Четири години след пълномащабното нахлуване на Русия и с настояването на Киев за членство в ЕС през 2027 г., включително като част от мирна сделка с Кремъл, идеята на ранен етап би представлявала драматична промяна в начина, по който блокът приема нови страни. Планът предвижда Украйна да получи място на масата на ЕС преди да извърши необходимите реформи за пълноправно членство.

Европейски служители и украинското правителство заявяват, че кандидатурата на Киев за членство е спешна. Русия вероятно ще се опита да "спре нашето движение към ЕС", каза украинският президент Володимир Зеленски пред репортери в Киев в петък, когато бе попитан за важността на формализирането на дата за присъединяване през 2027 г. "Затова казваме: определете дата. Защо конкретна дата? Защото датата ще бъде подписана от Украйна, Европа, САЩ и Русия."

Идеята на ЕС отразява концепцията на Еманюел Макрон за многоскоростен съюз, която той е представял няколко пъти, откакто става президент на Франция през 2017 г. Последната версия неофициално е наречена "обратно разширяване", според един служител на ЕС и двама европейски дипломати, тъй като ефективно въвежда страните в блока в началото на процеса за изпълнение на критериите за членство, а не в края.

Служители на ЕС посочват, че идеята е привлекателна, защото би дала на Киев време да завърши реформите в демократичните си институции, съдебната система и политическата си структура, като намалява вероятността страната да изгуби надежда за членство и да се обърне срещу Запада. Въпреки това препятствията са налице, като най-значимото е унгарският премиер Виктор Орбан, който се противопоставя на членството на Украйна.

На базата на разговори с петима дипломати, представляващи различни страни, както и с трима служители на ЕС и двама украински служители, които са поискали анонимност, POLITICO идентифицира пет стъпки:

Стъпка 1: Подгответе Украйна

ЕС "предварително подготвя" кандидатурата на Украйна. Това включва предоставяне на неформални насоки на Киев при договаряне на "клъстери", юридическите стъпки по пътя към членство.

Блокът вече е предоставил на Украйна подробности за три от шестте преговорни клъстера. На неформална среща на европейските министри по въпросите на Европа в Кипър през март ЕС ще предостави на посещаваща украинска делегация информация за още клъстери, за да може работата по тях да започне.

"Въпреки най-трудните обстоятелства и продължаващата руска агресия, Украйна ускорява усилията си за реформиране", каза Марилена Рауна, заместник-министър на Европа на Кипър, който председателства Съвета на ЕС. Срещата на 3 март ще има за цел да потвърди тази подкрепа.

"Няма да има никакви къси пътища" при реформите, каза служител на ЕС. Това послание беше повторено от двама висши дипломати от страни, които силно подкрепят Украйна, както и от всички служители на ЕС, с които разговаря.

"Членството в ЕС носи ползи само ако преминете през трансформацията чрез процеса на разширяване, това е истинската суперсила на членството в ЕС", каза един служител. "Европейската комисия трябва да съчетае тези две неща: нуждата от бързина, но и извършването на реформите в Украйна."

От своя страна Киев заявява, че е готов да извърши необходимата работа. "Ще бъдем технически готови до 2027 г.", каза Зеленски в петък. "Говорите за края на войната и едновременно със сигурност гаранции. А ЕС за нас означава гаранции за сигурност."

The EU is hatching an unprecedented plan that could give Ukraine partial membership in the bloc as early as next year.



Based on conversations with 10 officials and diplomats, we have identified five steps that could make it happen 👇https://t.co/d11M4azdBh — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 10, 2026

Стъпка 2: Създайте "лекия" вариант на членство в ЕС

Правителствата на ЕС поставиха въпроси пред председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен за усилията за преодоляване на задънената улица при присъединяването на нови страни към блока на среща в Брюксел в петък, според дипломати, които са участвали в дискусията или са били информирани за съдържанието ѝ.

Тя представи различни опции и модели, които ЕС разглежда, казаха те. Сред тях беше идеята за "обратно разширяване".

"Ще бъде своеобразна преработка на процеса, влизате и след това получавате правата и задълженията постепенно", каза служител на ЕС, запознат с обсъжданията. "Така ще се преосмисли как се извършва присъединяването, базирано на напълно различната ситуация, която имаме сега, в сравнение с времето, когато Комисията установи критериите за членство."

Идеята не е да се понижи прагът за членство, а да се изпрати политически силно послание към страните, чието присъединяване е блокирано поради война или опозиция от столици като Будапеща, не само Украйна, но и Молдова и Албания, наред с други.

"Важно е да се изпрати политическо послание", каза дипломат на ЕС. "Войната на агресията продължава вече четири години. Украинците се нуждаят от подкрепа. ЕС трябва да предостави тази подкрепа, политически и психологически."

Докато Зеленски по-рано е заявил, че Украйна няма да приеме членство от втори ред, страната може да е отворена към нещо, което кодифицира пътя ѝ към ЕС преди да стане пълноправен член на блока, каза служител, запознат с мисленето на Киев.

Молдовски служител заяви, че страната "иска да се присъедини към Европейския съюз, който функционира ефективно извън 27-те държави членки, и приветстваме обсъжданията за вътрешните реформи, необходими за това." В същото време "пълноправното членство с равни права и пълно участие в решенията на ЕС трябва да остане ясна и окончателна цел."

Албанският премиер Еди Рама заяви миналия месец, че креативен подход към членството в ЕС е "добра идея" и че страната му дори би приела временно да няма собствен комисар.

Идеята има противници в рамките на ЕС. "По принцип не можете да обсъждате две категории държави членки", каза служител на ЕС. "Това няма да е справедливо не само спрямо Украйна, но и спрямо европейския проект. Посланието трябва да бъде ускоряване на реформите."

Германия, в частност, е против създаването на няколко нива на членство и се притеснява, че страните, които влизат в блока, преди да са готови, ще бъдат обещани неща, които Брюксел няма да може да достави, според високопоставен дипломат. Въпреки това се надяват, че ако други водещи държави от ЕС като Париж, Рим и Варшава подкрепят инициативата, Берлин може да бъде убеден.

.@Europarl_EN plenary session this week includes:

🔹Urgent procedure- Regulation implementing enhanced cooperation on the establishment of the Ukraine Support Loan for 2026 and 2027

🔸European response to the attacks on the Ukrainian energy system causing a humanitarian crisis pic.twitter.com/sCZlXVkDP1 — European Parliament in Ukraine (@EPinUkraine) February 10, 2026

Стъпка 3: Изчакайте напускането на Орбан

Предизвикателството пред перспективите за членство на Украйна е да получи подкрепата на всички 27 страни членки, тъй като всяко решение за разширяване изисква единодушие. Орбан, най-близкият съюзник на Путин в ЕС, се противопоставя твърдо.

Но Комисията и столиците на ЕС следят унгарските избори през април и работят и по начини за заобикаляне на ветото на Орбан.

Орбан е изправен пред оспорван избор и изостава в проучванията. Той е използвал темата за членството на Украйна в ЕС в кампанията си, заявявайки през уикенда, че "Украйна е нашият враг" заради натиска за забрана на руските енергийни доставки и че страната "никога" не трябва да се присъединява към ЕС.

Никой от официалните лица, с които POLITICO разговаря, не смята, че Орбан ще промени мнението си преди изборите.

Антипатията на унгарския премиер към Киев "е дълбока", каза един високопоставен дипломат на ЕС. "Това е лично между Орбан и Зеленски. Това е повече от стратегическа или тактическа игра."

Орбан и Зеленски многократно са се насочвали един към друг публично. Зеленски публично обвини Орбан, че "прави много опасни неща", като блокира пътя на Украйна към ЕС, и нарече Будапеща "малка Москва". Орбан е нарекъл Украйна "една от най-корумпираните страни в света" и е обвинявал Зеленски, че отправя заплахи към суверенитета на Унгария.

Няколко официални лица на ЕС заявиха, че се надяват, ако Орбан загуби изборите, неговият конкурент Петер Магяр, консервативен лидер на опозиционната партия Тиса, може да промени курса спрямо Украйна, тъй като миналата година е обещал да подложи въпроса на референдум.

Но ако Орбан бъде преизбран, преминава се към стъпка четири.

Where there’s a will, there’s a way.



That’s the spirit guiding EU officials as they fine-tune a plan to bring Ukraine into the bloc by the end of next year.



But why the hurry?



Brussels Playbook knows more 👇https://t.co/btVQAWqhdh — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 10, 2026

Стъпка 4: Играйте картата Тръмп

Докато противопоставянето на Орбан на членството на Украйна в ЕС изглежда твърдо, има един човек, за когото европейските лидери вярват, че може да промени мнението му: Доналд Тръмп.

Американският президент, който е близък съюзник на Орбан и го подкрепи преди унгарските избори, не крие желанието си да бъде този, който ще накара Украйна и Русия да сключат мирна сделка. С включването на членството на Украйна в ЕС до 2027 г. в проект за 20 точки за прекратяване на войната, надеждата е, че Тръмп може да се обади на Будапеща, за да се постигне сделка.

Зеленски намекна за тази надежда в петък.

Според мирното предложение САЩ "поемат ангажимент да бъдат гарант, че никой няма да блокира" елементите на сделката, каза той. "Говорим дали Съединените американски щати ще работят с някои европейски институции политически, така че те да не блокират."

Администрацията на Тръмп преди това е оказвала натиск върху Орбан по време на преговорите за санкциите на ЕС срещу Москва, каза дипломат на ЕС.

The European Parliament will vote this week on a €90bn EU loan for Ukraine, with the ballot moved forward to Wednesday. Parliament spokesperson Delphine Colard said there is agreement among political groups. Politico reports major blocs will fast track the vote, securing the… pic.twitter.com/qwRoepCQ3j — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Стъпка 5: Ако всичко друго се провали, отнемете правото на глас на Унгария

Ако "изкуството на сделката" на Тръмп се провали, ЕС има последна карта: да върне на масата член 7 от договора за ЕС срещу Унгария, според двама дипломати на ЕС.

Член 7, прилаган когато страна се смята за застрашена от нарушаване на основните ценности на блока, е най-сериозната политическа санкция, която ЕС може да наложи, тъй като спира правата на държавата членка, включително дали да приема нови страни.

ЕС няма намерение да предприема тази стъпка засега, предполагайки, че това би изиграло в ръцете на Орбан преди изборите през април. Но столиците оценяват подкрепата за използване на този инструмент, ако Орбан бъде преизбран и продължи да блокира решенията на ЕС. Такъв ход е "абсолютно възможен", каза трети дипломат.