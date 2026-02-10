Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

С емейство от Флорида започва отначало, след като къщата им изгоря поради пожар, причинен от катерица, гризеща електрически кабели, съобщи People.

Жителите Дони Банта и Стейси Дейвис, заедно с децата и домашните си любимци, са спяли в дома точно преди да започне пожарът в нощта на 31 януари, според местната новинарска станция WMBB , която е разговаряла с двойката в интервю, публикувано в понеделник, 9 февруари.

„Всички спяхме. И чух предпазителя да превключва отзад. Така че станах да видя какъв е шумът и чух звука като шумолене на тавана и усетих миризма на електричество. Затова събудих всички и излязох от къщата“, каза Банта пред изданието.

GoFundMe, организирана от Грег и Джини Гарнър, сподели снимки на щетите, включително частично срутен покрив.

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома. В интервю за WMBB, Дейвис си спомни бягството на семейството като „много неистово“.

„Просто се борехме, опитвахме се да съберем всичко, да събудим всички и да ги изведем навън“, каза тя.

След като пожарникарите пристигнали на мястото, семейството по-късно разбрало, че зад пожара стои гризач.

„Казаха, че катерица е влязла на тавана, е прегризала някакви жици и е направила късо съединение, и това е предизвикало пожара“, каза Банта.

Хора се свързаха с пожарната спасителна служба на плажа Панама за коментар, но не получиха веднага отговор.

Гарнърови нарекоха инцидента „опустошително за семейството“, като те казаха, че са загубили всичко.

„Покривът се срути и почти всичко, което притежаваха, беше унищожено в пожара. За щастие, Стейси, съпругът ѝ и двете им деца успяха да се измъкнат благополучно, но сега са изправени пред огромното предизвикателство да започнат отначало. Загубата на дома и имуществото им ги кара да се нуждаят от спешна подкрепа, докато се справят с този труден момент“, продължи GoFundMe.

Към понеделник вечерта кампанията е събрала близо 6000 долара от целта си от 10 000 долара. Приходите от набирането на средства ще бъдат използвани за непосредствените нужди на семейството, включително за жилище и разходи, свързани с възстановяването на дома.