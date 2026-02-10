Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

П резидентът Илияна Йотова продължава с последния етап на консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии.

В 11:30 ч. на "Дондуков" 2 пристигнаха представителите на "Морал, единство, чест" - председателят на ПГ Кирил Веселински, лидерът на партията Радостин Василев и Красимир Манов. Те обаче отказаха да проведат консултации и след словото на лидера си напуснаха Президентството.

"Няма да участваме повече на тези безсмислени консултации, защото умишлено ги протакате, за да си създаде Румен Радев партия. Единствената възможна кандидатура е на подуправителя на БНБ Андрей Гюров - само той може да се еманципира от модела на Пеевски и Борисов. Днес трябваше да се готвим за избори 2 в 1", каза Радостин Василев пред президента Йотова.

В началото на срещата обаче нищо не предвещаваше подобно развитие на нещата, а Йотова подчерта важността на процедурата.

"Консултациите не са формални, те показват най-належащите проблеми за решаване пред служебния кабинет. Най-важното е провеждането на честни и добре подредени избори. За мен е от голямо значение да чуя какво трябва да се случи в Народното събрание. Изборът на служебен премиер не е голям, но се надявам да осигурим сигурност и стабилност в страната", каза Йотова преди началото по същество.

Радостин Василев, от своя страна, призова за искреност в политическата класа.

"Обградени сме от лицемерие и институционален разпад, което води до обругаване на морални ценности. Подхождам с огромен скептицизъм към тези консултации. Имам опасения, свързани с президента и случващото се. В България не беше проведена истинска лустрация, затова 36 години след промените, на висши постове да присъстват лица с тежко номенклатурно минало. Постоянно живеем с надеждата, че моделът ще бъде изчистен. Моралното Ви задължение беше да подадете оставка с Радев, защото изглежда, че използвате поста за бъдеща своя кампания. Скептичен съм, че сте способна да проведете истинска безпристрастна кампания", обърна се той към Йотова.

Според Василев президентът е снимана с различни партийно обвързани личности и това предизвиква съмнения в обективността на избора ѝ.

"Мисля, че не сме в състояние да водим диалог, тъй като трябваше такива като Вас да бъдат лустрирани от заемане на висши постове, Вие сте част от олигархичен модел. Не мога да скрия, че снимките Ви с Любен Гоцев от началото на 90-те години, както и снимките Ви с лица от 6-то ГУ; както и сте близка с хора като Николай Вълканов - вицепрезидента на "Мултигруп"; не мога да скрия притеснението си, че сте била говорител на БСП през 1997 г. когато много от българите гладуваха; че сте се снимала с Кирил Добрев преди няколко дни, който е представител на Делян Пеевски в БСП; посещавате срещи на тамплиери - някакви хора, облечени с чаршафи и кръстовена фона на слуховете за секти и паравоенни организации с педофили по Балкана и не само, - това е акт, който не допринася за стабилността на държавата и нашето православие, допълни Василев. След всичко казано дотук, не сме в състояние да водим диалог с Вас. Вие, Васил Терзиев и дългогодишни представители на ДС, трябваше да бъдете лустрирани от възможността да заемате такива постове, за да се въздаде справедливост в обществото", заяви Василев.

След това представителите на МЕЧ напуснаха Гербовата зала, като не изчакаха отговора на държавния глава.

А след като вече бяха напуснали залата, Йотова отговори: "Благодаря на парламентарната група на политическа партия МЕЧ. Очевидно дойдоха, за да си кажат думите за своята предизборна кампания. В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография. Тя е видна, прозрачна пред всички български граждани, които няколко пъти са ме избирали за народен представител, депутат в Европейския парламент и вицепрезидент. Спазвайки конституционните текстове, защото това за нас е основният закон, след като президентът е подал оставка, вицепрезидентът приема неговите правомощия", предаде NOVA.

Преди МЕЧ, днес от "Алианс за права и свободи" посочиха, че

след вътрешен анализ е преценено, че позицията ѝ е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер. А след партията на Радостин Василев, при президента на разговори пристигат представители на най-малката парламентарна група - "Величие". Така завършва последната фаза преди избора на служебен премиер от страна на президента.

От 10 кандидати за служебен премиер от т. нар. "домова книга" само петима изразиха съгласие да заемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Миналата седмица Йотова се срещна с ПГ на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "ДПС-Ново начало", "БСП - Обединена левица" и ИТН.

ГЕРБ-СДС предложи нов председател на 51-ото Народно събрание, който да може да изпълни конституционния ангажимент да оглави служебно правителство, назначено от президента Илияна Йотова. Деница Сачева мотивира предложението на ГЕРБ-СДС с думите, че така разширяват възможностите пред държавния глава. От своя страна Илияна Йотова увери, че институцията прави всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори. Тя заяви, че приема предложението за нов председател на Народното събрание, но то е изцяло в ръцете на депутатите.

След срещата си с Йотова от ПП-ДБ заявиха, че четирима от кандидатите за служебен премиер са директно свързани с Пеевски. „Предвид, че протестът изхвърли именно модела „Пеевски-Борисов", не би било разумно Пеевски да управлява служебното правителство“, каза Божидар Божанов. Лаконичен бе отговорът му по отношение на това, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров, който е един от петимата кандидати, декларирали готовност да оглавят служебното правителство, е човек на „Продължаваме промяната". Попитани как гледат на предложението на ГЕРБ-СДС да има нов председател на Народното събрание, който да влезе в т.нар. „домова книга", Божидар Божанов отговори, че това е сравнително абсурдно и комично на този етап. Относно изказването на президента Йотова за известна приемственост в новия кабинет със стария и обсъждали ли са кои министри трябва да останат, както и кои задължително да си тръгнат, Божанов отговори, че не са, което беше потвърдено и от Асен Василев.

От "ДПС-Ново" начало заявиха, че в лицето на Йотова партията им вижда партньор, с когото да водят диалог. Като задача номер едно пред бъдещото служебно правителство Искра Михайлова постави провеждането на честни и прозрачни избори, които да доведат до доверие на хората към партиите и институциите. Тя отбеляза, че служебно правителство трябва да поеме отговорността и по теми, които засягат пряко живота на гражданите. Колкото до избора на служебен премиер, Искра Михайлова отбеляза, че президентът „има доста широк избор“. От своя страна Илияна Йотова напомни, че според последните промени в Конституцията, изборът не е на президента.

Според "БСП - Обединена левица" Йотова е поставена в абсурдна ситуация. „Вие нямате свободен избор. Вие сте ограничена от една определена бройка хора“, заяви Драгомир Стойнев от левицата. Той отбеляза, че Народното събрание също трябва да понесе своята отговорност. От 1 юли няма пари за увеличаване на пенсиите по швейцарското правило. Синдикатите подготвят протести. Искаха 10% увеличение на учителските заплати, получиха 5%. Започва социално напрежение, което все още не е видимо, но БСП усеща недоволството на хората, заяви Стойнев. Депутатът Мая Димитрова заяви пред президента, че левицата подкрепя миналите на второ четене в правна комисия поправки в Изборния кодекс за секциите в чужбина.

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов посочи ПП-ДБ за главни виновници, довели до настоящата ситуация. Президентът Йотова припомни, че ИТН гласуваха срещу промените в Конституцията, но и сезираха Конституционния съд за тях. Тя отбеляза, че отговорността за избора на служебен премиер е изцяло на Народното събрание и пред ИТН също посочи, че датата за изборите да е първата възможна след Великденските празници. "Причината за сложната ситуация, в която сме – без бюджет и в спекула с цените, е ПП-ДБ, те протестираха и викаха срещу бюджета. Това е изцяло тяхна отговорност и избирателите трябва да го знаят", настоя Тошко Йорданов.