Свят

Зловещата история на "Убиеца на кралици на красотата "

Кристофър Уайлдър, австралийско-американски сериен убиец, е отвлякъл най-малко дванадесет млади жени и момичета, убивайки осем от тях по време на шестседмична криминална серия в Съединените щати в началото на 1984 г.

10 февруари 2026, 11:49
Източник: istockphoto

Ж аклин е била красива 18-годишна изгряваща манекенка и кралица на красотата – настоящата „Мис Северно Маями“ – когато е била изпратена в дома на непознат за „фотосесия“. Този непознат е бил Кристофър Уайлдър,  австралийско-американски сериен убиец, отвлякъл най-малко дванадесет млади жени и момичета, убивайки осем от тях по време на шестседмична криминална серия в Съединените щати в началото на 1984 г., предаде New York Post

Кой е Убиецът на кралици на красотата 

 Полицията в Ню Хемпшир се опитва да залови Уайлдър, който беше в списъка на 10-те най-издирвани на ФБР, но Уайлдър се застреля до смърт в сбиване с държавни служители, за да избегне залавянето.

Роденият в Австралия Уайлдър беше богат шофьор на състезателни кола, който живееше в имение в Бойнтън Бийч, Флорида. Властите смятат, че Уайлдър е започнал своята серия от престъпления на 26 февруари, когато Росарио Гонзалес, модел на непълно работно време, изчезна. Седмица по-късно, на 5 март, Елизабет Кениън от Корал Гейбълс също изчезна. Когато частен детектив започна да проучва изчезването на Кениън и интервюира Уайлдър, той заподозря участието на мъжа. Въпреки това, преди полицията да успее да проучи по-задълбочено въпроса, Уайлдър изчезна.

В продължение на месец Уайлдър пътува из страната, намирайки нови жертви. Типичният му метод беше да се обръща към привлекателни млади жени в търговски центрове с предложения за работа като модел.

След смъртта на Уайлдър родителите на Росарио Гонзалес отидоха в имението на Уайлдър, за да видят дали изчезналата им дъщеря е погребана там. Полицията арестува четирима членове на семейство Гонзалес за нахлуване. По-късно семействата на жертвите подадоха искове на обща стойност $50 милиона срещу имението на Уайлдър.

Откровения на оцелелите 

Само седмици преди той да започне една от най-ужасяващите си убийствени серии в Америка, Жаклин е била сама с него в дома му във Флорида, когато той я е подтикнал да позира за по-дръзки снимки. Тя отказала и фотосесията приключила бързо, но не и преди Уайлдър да ѝ отправи последно предупреждение, което все още я преследва – „Внимавай, навън има много луди хора.“

В експлозивния нов подкаст „Catching Evil“ Жаклин разкрива как и до днес е благодарна, че е жива – след като се е сблъскала лице в лице с мъжа, наречен Убиецът на кралици на красотата.

„Умопомрачително е да си помислиш колко близо бях, нали? Просто безумно. Зло, чисто зло“, казва тя на следователите Марк Люелин и Анди Бърн. „Това е най-страшното. Сякаш гледаш човечеството толкова сурово и толкова близо и знаеш колко близо си бил до изгарянето, но все пак някак си си оцелял.“

Бърн заяви пред news.com.au, че животът на Жаклин вероятно е бил спасен заради колата ѝ – яркорозово Порше кабриолет. „Беше толкова отличително, че Уайлдър не можеше да рискува съседите да си го спомнят паркирано на алеята му и зашеметяващата млада жена, която го е карала“, каза той.

Детективът по убийства Том Нейбърс също разказва в „Catching Evil“ как е открил тайна камера за мъчения в къщата на Уайлдър – с вериги, запушалки и ограничителни средства, както и открита кръв вътре. „Жените са били примамвани с обещания за кариера на модели и фотография; някои са плащали за времето си, по-малко късметлиите са били отвличани и унижавани“, каза Бърн.

„Това показва обсебеността на Уайлдър от романа „Колекционерът“ – не само неговото вдъхновение, но и план за modus operandi – до дебнене, фантазии за пленничество и използване на снимки за изнудване и заглушаване на жертвите.“

Потвърдено е, че Уайлдър е убил девет жени в Съединените щати, но властите смятат, че е имало много повече жертви, включително три, които той е изнасилил и измъчвал, но които по чудо са успели да избягат.

Бърн заяви, че подкастът, който бързо се е превърнал в подкаст номер едно за истински престъпления в Австралия, е почит към смелостта на жертвите на Уайлдър и техните семейства.

„Въпреки травмата, която са претърпели, те продължиха да говорят, търсейки справедливост и гарантирайки, че техните истории ще бъдат чути“, каза той.

„Тяхната издръжливост служи като вдъхновение и мощно напомняне за способността на човешкия дух да преодолява несгодите.“

Третият епизод на подкаста също така разкрива, че съпругата на Уайлдър е казала на полицията, че той се е опитал да я убие три пъти и че трябва да „го разследват“ за убийствата на плажа Уанда.

Кристин Уайлдър също е присъствала, когато тогавашният ѝ съпруг е признал, че е изнасилил медицинска сестра, и е казала на полицията, че е открила купчини снимки на жени, облечени в нейни собствени бикини, в багажника на колата му.

В изявление пред полицията, видяно от news.com.au, Кристин подробно описва как е присъствала, когато полицията е пристигнала в дома им и е конфронтирала Уайлдър относно предполагаемото изнасилване на 18-годишна стажантка-медицинска сестра.

Тя слушала, докато съпругът ѝ признал пред арестуващите детективи, че сексуално е похитил тийнейджърката в апартамента им. По-късно, в полицейския участък в Менли, Уайлдър също признал, че е използвал заплахата от снимки, за да изнудва жертвата за секс.

Източник: New York Post    
Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

България Преди 13 минути

В социалните мрежи бащата категорично отрича обвиненията

<p>Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари</p>

Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Пари Преди 36 минути

Към 6 февруари 2026 г. в наличност остават 5,9 милиарда банкноти

Защо децата ядат сополите си

Защо децата ядат сополите си

Любопитно Преди 50 минути

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Любопитно Преди 59 минути

Джейк Пол избухна в сълзи на трибуните, след като годеницата му Юта Леердам спечели първото си олимпийско злато, поставяйки нов олимпийски рекорд на 1000 м в скоростното пързаляне на Игрите в Милано–Кортина 2026

<p>Хронология на странното сбогуване&nbsp;в хижа &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан"

България Преди 1 час

Хронологията на фаталната вечер започва с привидно битова сцена, която днес криминалисти и психолози анализират кадър по кадър

Марк Антъни

Марк Антъни наруши мълчанието си за сватбения скандал на Бруклин Бекъм

Любопитно Преди 1 час

Музикантът Марк Антъни най-накрая наруши мълчанието си относно шокиращото изявление на Бруклин Бекъм

Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

България Преди 1 час

Ще се изяснява има ли други организации, които създават впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган

Най-силната буря удари българската експедиция в Антарктида

Най-силната буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 1 час

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

Линдзи Вон

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Свят Преди 1 час

Олимпийската шампионка проговори за първи път след ужасяващото падане през уикенда, като разкри, че е получила сложна фрактура на тибията

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 1 час

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

<p>Кои са потенциалните наследници на Киър Стармър&nbsp;</p>

Кой може да наследи Киър Стармър като премиер на Обединеното кралство

Свят Преди 1 час

Някои смятат, че неотдавнашното разкриване на досиетата на Епщайн може да потопи премиерството на Стармър

Можете ли да го разчетете? Как един гълъб запази военна тайна в продължение на десетилетия

Можете ли да го разчетете? Как един гълъб запази военна тайна в продължение на десетилетия

Любопитно Преди 2 часа

<p>5 стъпки за присъединяване на Украйна към ЕС през 2027 г.</p>

Украйна в ЕС през 2027: Как Брюксел планира ускорено членство и заобикаля Унгария

Свят Преди 2 часа

Брюксел ускорява приемането на Киев в съюза, заобикаляйки Унгария и подготвяйки "обратното разширяване", за да гарантира политическа и сигурност подкрепа за Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Свят Преди 2 часа

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 2 часа

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 2 часа

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

