Любопитно

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Феновете на Тимъти Шаламе бяха изненадани от разкритието, че актьорът има влиятелен чичо в Холивуд – режисьора Родман Флендър, което предизвика онлайн дебат дали успехът му се дължи на талант или на семейни връзки

10 февруари 2026, 10:06
Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе
Източник: Getty Images

Ф еновете на Тимъти Шаламе са смаяни, след като научиха кой е неговият чичо – фигура, напълно непозната досега за широката публика, пише New York Post.

Публикация в X разкри, че 30-годишният актьор е роднина на режисьора и продуцент Родман Флендър – име с дългогодишно присъствие в телевизионната индустрия.

Туитът гласи: „Холивуд му отдава специално внимание. Шаламе е бебе на нелегален агент, но много хора не знаят това. Той има чичо в индустрията, който му отвори много врати.“

63-годишният Флендър работи в развлекателната индустрия от 1991 г. Режисьорските му заслуги включват популярни сериали като „Момичетата Гилмор“, „Офисът“, „Грозната Бети“ и „Партия на петимата“. Той е режисирал още епизоди на „Finding Carter“ и „Scream: The TV Series“.

Според IMDb последната му работа е режисурата на сериала от 2019 г. „On Becoming a God in Central Florida“, с участието на Кирстен Дънст. Възпитаникът на PBS е и близък приятел на Конан О'Брайън, както и режисьор на документалния му филм от 2011 г. „Conan O'Brien Can't Stop“.

Майката на Тимъти Шаламе – Никол Флендър – е сестра на Родман. Тя е бивша актриса и танцьорка на Бродуей.

Според Daily Mail феновете са изразили мненията си за разкритието в Reddit. Един потребител написа: „Искам да кажа, че този човек е дошъл от богаташки произход и е тук само заради връзките на семейството си в индустрията. Той никога нямаше да може да постигне този статус, ако се издигне като повечето от нас, работейки на две места, докато преследва мечтата си.“

Друг потребител добави: „Майка му беше танцьорка на Бродуей. Не можеш да стигнеш до Бродуей, без да си член на Асоциацията за равенство на актьорите.“

Embed from Getty Images

Родман Флендър е учил в Гимназията за сценични изкуства в Ню Йорк, както и в Академията за драматично изкуство „Уебър Дъглас“ в Лондон, след което получава диплома от Харвардския университет.

От своя страна Тимъти Шаламе посещава престижното училище по музика, изкуство и сценични изкуства „ЛаГуардия“. По-късно постъпва в Колумбийския университет, преди да се прехвърли в Нюйоркския университет.

Звездата от „Призови ме с твоето име“ обаче прекъсва обучението си, за да се съсредоточи изцяло върху актьорската си кариера. Днес Шаламе печели значими отличия през сезона на наградите през 2026 г. за ролята си във филма „Върховният Марти“.

Филмът е вдъхновен от реалната история на професионалния играч на пинг-понг Марти Райзман, който печели множество медали на световни първенства по тенис на маса от края на 40-те до 60-те години на миналия век.

Шаламе влиза в ролята на Марти Маузер и печели наградите „Избор на критиците“ и „Златен глобус“ за най-добър актьор. Той е номиниран и за награда на Гилдията на актьорите, както и за „Оскар“.

Embed from Getty Images

„Върховният Марти“ включва сцена, в която Маузер доброволно бива напляскван от Милтън Рокуел (Кевин О'Лиъри) с истинска ракета за пинг-понг.

Водещият на „Shark Tank“ разказа за работата си с Шаламе по време на наградите „Златен глобус“ през 2026 г.: „Не ми хареса характерът на Тими. Така че е много лесно да го разкъсаш на парчета, няма проблем“, заяви 71-годишният О'Лиъри пред The Post. „Този човек, сляпата му амбиция, просто прегазва всички. Просто тормози всички.“

„Така че за мен беше лесно да го преследвам“, допълни той. „И наистина се наслаждавах на моментите, които прекарахме заедно.“

Тимъти Шаламе Родман Флендър Семейни връзки Холивуд Непотизъм Актьорска кариера Режисьор и продуцент Награди за кино Върховният Марти Реакции на фенове
Последвайте ни

По темата

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
8 породи кучета, които променят цвета си с времето

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 15 минути

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 24 минути

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Свят Преди 46 минути

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 55 минути

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Любопитно Преди 1 час

Водещият Юлиан Костов посреща 100 колоритни участници на мащабна арена

Френският президент Еманюел Макрон със специалното вино, което той е вдъхновил

„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.

Любопитно Преди 1 час

<p>Мистерии под прикритие: Защо най-големите атентати на миналия век в САЩ останаха загадка?</p>

Забравената история на атентатите, извършени в САЩ

Свят Преди 1 час

Как извършителите на някои шокиращи терористични нападения, извършени на територията на САЩ, остават неразкрити

<p>Обещаха ни почивка, дадоха ни хипер-задачи: Мрачната страна на AI в офиса</p>

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Технологии Преди 1 час

Ново проучване оборва твърденията, че инструментите с изкуствен интелект намаляват работните задачи на служителите. Оказва се, че много от тях работят по-бързо, но също така вършат повече и по-разнообразни задачи в ежедневия си работен процес

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Свят Преди 1 час

Предвидено е централно протестно шествие в Атина

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

България Преди 1 час

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

България Преди 1 час

Извършителят се издирва, живущите са разлепили негови снимки

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

Свят Преди 1 час

Въпреки наложените ограничения за използването на "Старлинк" руската армия все още може да управлява дроновете си онлайн

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 1 час

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 1 час

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Свят Преди 1 час

Избухнал е пожар, поразена е и административна сграда

<p>Образование в сърцето на Европа - къде, как и защо</p>

БезГранично: Най-добрите университети в Португалия

БезГранично Преди 1 час

Пълно ръководство за студента - документи, най-добри университети и срокове за кандидатстване

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Леарт Докле снимал филм със скъсани връзки и две дискови хернии

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям с първа реакция за досиетата „Епстийн“: Дълбоко сме обезпокоени

Edna.bg

Веласкес: Чака ни различен мач с различни обстоятелства

Gong.bg

Секссимволът Юта Лердам покори Милано с олимпийски рекорд (видео)

Gong.bg

„Алианс за права и свободи” при президента: Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg