Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Ф еновете на Тимъти Шаламе са смаяни, след като научиха кой е неговият чичо – фигура, напълно непозната досега за широката публика, пише New York Post.

Публикация в X разкри, че 30-годишният актьор е роднина на режисьора и продуцент Родман Флендър – име с дългогодишно присъствие в телевизионната индустрия.

Туитът гласи: „Холивуд му отдава специално внимание. Шаламе е бебе на нелегален агент, но много хора не знаят това. Той има чичо в индустрията, който му отвори много врати.“

63-годишният Флендър работи в развлекателната индустрия от 1991 г. Режисьорските му заслуги включват популярни сериали като „Момичетата Гилмор“, „Офисът“, „Грозната Бети“ и „Партия на петимата“. Той е режисирал още епизоди на „Finding Carter“ и „Scream: The TV Series“.

Според IMDb последната му работа е режисурата на сериала от 2019 г. „On Becoming a God in Central Florida“, с участието на Кирстен Дънст. Възпитаникът на PBS е и близък приятел на Конан О'Брайън, както и режисьор на документалния му филм от 2011 г. „Conan O'Brien Can't Stop“.

Майката на Тимъти Шаламе – Никол Флендър – е сестра на Родман. Тя е бивша актриса и танцьорка на Бродуей.

Според Daily Mail феновете са изразили мненията си за разкритието в Reddit. Един потребител написа: „Искам да кажа, че този човек е дошъл от богаташки произход и е тук само заради връзките на семейството си в индустрията. Той никога нямаше да може да постигне този статус, ако се издигне като повечето от нас, работейки на две места, докато преследва мечтата си.“

Друг потребител добави: „Майка му беше танцьорка на Бродуей. Не можеш да стигнеш до Бродуей, без да си член на Асоциацията за равенство на актьорите.“

Родман Флендър е учил в Гимназията за сценични изкуства в Ню Йорк, както и в Академията за драматично изкуство „Уебър Дъглас“ в Лондон, след което получава диплома от Харвардския университет.

От своя страна Тимъти Шаламе посещава престижното училище по музика, изкуство и сценични изкуства „ЛаГуардия“. По-късно постъпва в Колумбийския университет, преди да се прехвърли в Нюйоркския университет.

Звездата от „Призови ме с твоето име“ обаче прекъсва обучението си, за да се съсредоточи изцяло върху актьорската си кариера. Днес Шаламе печели значими отличия през сезона на наградите през 2026 г. за ролята си във филма „Върховният Марти“.

Филмът е вдъхновен от реалната история на професионалния играч на пинг-понг Марти Райзман, който печели множество медали на световни първенства по тенис на маса от края на 40-те до 60-те години на миналия век.

Шаламе влиза в ролята на Марти Маузер и печели наградите „Избор на критиците“ и „Златен глобус“ за най-добър актьор. Той е номиниран и за награда на Гилдията на актьорите, както и за „Оскар“.

„Върховният Марти“ включва сцена, в която Маузер доброволно бива напляскван от Милтън Рокуел (Кевин О'Лиъри) с истинска ракета за пинг-понг.

Водещият на „Shark Tank“ разказа за работата си с Шаламе по време на наградите „Златен глобус“ през 2026 г.: „Не ми хареса характерът на Тими. Така че е много лесно да го разкъсаш на парчета, няма проблем“, заяви 71-годишният О'Лиъри пред The Post. „Този човек, сляпата му амбиция, просто прегазва всички. Просто тормози всички.“

„Така че за мен беше лесно да го преследвам“, допълни той. „И наистина се наслаждавах на моментите, които прекарахме заедно.“