ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

10 февруари 2026, 10:26
ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей
Източник: iStock

С лед неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г., предаде New York Post

63-годишният Брайън Уолтън е обвинен в убийството на 23-годишната Клаудия Гевара, според съобщение от Окръжната прокуратура на Лос Анджелис.

Арестуваха 92-годишен за престъпление от 1967 г.

Гевара изчезва през февруари 1996 г., след като е била оставена на автобусна спирка в Ел Монте. Нейното голо тяло е открито на следващия ден, след като е била сексуално насилена и намушкана във врата.

ДНК доказателства свързват Уолтън с убийството, като се твърди, че той не е познавал Гевара.

Уолтън е изправен пред обвинение за убийство с утежняващи обстоятелства.

В Ел Ей разкриха мистерията на отрязаната глава

„Семейството на жертвата е чакало 30 мъчителни години, за да получи обаждане, което да им съобщи, че убиецът на техния близък е намерен и обвинен“, заяви окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман.

„Въпреки че този случай беше класифициран като неразкрито престъпление, разследващите и прокурорите никога не са спирали в безмилостното си преследване на справедливостта, потвърждавайки нашия ангажимент да държим хората отговорни за престъпленията, в които са обвинени.“

Фас от цигара разкри убиец след 44 години

Ако бъде осъден по всички обвинения, Уолтън е изправен пред доживотен затвор без възможност за предсрочно освобождаване – или дори смъртна присъда, решение, което прокурорите казват, че ще бъде взето по-късно.

Източник: New York Post    
Убийство Студено досие Клаудия Гевара Брайън Уолтън ДНК доказателства Сексуално насилие 30 години Лос Анджелис Справедливост Доживотен затвор
