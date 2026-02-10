Любопитно

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Джейк Пол избухна в сълзи на трибуните, след като годеницата му Юта Леердам спечели първото си олимпийско злато, поставяйки нов олимпийски рекорд на 1000 м в скоростното пързаляне на Игрите в Милано–Кортина 2026

10 февруари 2026, 11:58
Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато
Източник: Getty Images

Д окато холандската състезателка по бързо пързаляне Юта Леердам чупеше олимпийския рекорд в своето бягане и си осигури златния си медал, годеникът ѝ Джейк Пол не успя да сдържи емоциите си. Той плачеше от радост, пише Fox News.

Embed from Getty Images

Пол бе на крака на трибуните и ридаеше, докато Леердам не само оправда очакванията за злато на Олимпийските игри в Милано–Кортина през 2026 г., но и постави нов олимпийски рекорд в дисциплината 1000 метра с време 1:12.31. Така Леердам подобри досегашното върхово постижение, поставено от нейната съотборничка Фемке Кок, която бе записала времето си само минути по-рано.

Докато 27-годишната състезателка се просълзи, гледайки повторението на последното си бягане, Пол преживяваше същите емоции на трибуните, заобиколен от семейството си, което също не успя да сдържи сълзите си от радост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fox News (@foxnews)

Това бе първият златен медал за Леердам от Олимпийски игри и вторият ѝ отличен резултат на този форум, след като спечели сребро в Пекин през 2022 г. Успехът е още по-значим на фона на драматичните обстоятелства около участието ѝ – по време на холандските олимпийски квалификации Леердам претърпя неочаквано падане, което я принуди да прекрати състезанието. Появиха се съмнения дали изобщо ще бъде включена в състава за Милано–Кортина, но в крайна сметка тя намери място в националния отбор.

Това решение се оказа напълно оправдано. Малко преди рекордното бягане на Леердам, Фемке Кок постигна впечатляващо време от 1:12.59, което ѝ донесе сребърен медал за Нидерландия. Очаква се Кок да бъде сред основните претендентки за златото и в дисциплината 500 метра по-късно по време на Игрите.

Бронзовият медал в спринта на 1000 метра спечели японката Михо Такаги с време 1:13.95.

Сред американките най-добре се представи Ерин Джаксън, която първоначално излезе начело с време 1:15.00, но с напредването на състезанието постепенно отстъпи в класирането.

Нейната съотборничка Британи Боу завърши на четвърто място с време 1:14.55 и остана на крачка от медалите.

Боксьорът и инфлуенсър Джейк Пол, известен с противоречивия си публичен образ, не е непознат с демонстрирането на силни емоции. Макар сълзите му този път да бяха израз на чиста радост, той привлече внимание и с публикация в социалните мрежи, свързана с друго мащабно спортно събитие в САЩ.

Пол нарече изпълнителя на шоуто на полувремето на Super Bowl LX Бед Бъни „фалшив гражданин“ преди изявата на пуерториканския артист на стадион „Левис“ в неделя вечер. Причината за реакцията му бяха изказвания на носителя на награда „Грами“ срещу институции като Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE).

„За да уточня: не наричах никого „фалшив гражданин“, защото е от Пуерто Рико. Аз живея в Пуерто Рико и обичам Пуерто Рико“, написа Пол в последващ туит, с който поясни думите си. „Използвах платформата си, за да подкрепям Пуерто Рико отново и отново и винаги ще го правя. Но ако публично критикувате ICE, които си вършат работата, и открито мразите Америка, ще говоря по този въпрос. Точка. Това е същата причина, поради която извиках Хънтър Хес.“

„Ако се възползваш от дадена държава и от платформата, която тя ти предоставя, но едновременно с това публично я неуважаваш – това имам предвид, когато казвам, че си фалшив гражданин. И съм съгласен, че любовта е по-силна от омразата. Обичай Америка.“

Пол и Леердам обявиха годежа си през март 2025 г. със съвместна публикация в Instagram.

Юта Леердам Джейк Пол Бързо пързаляне Олимпийски игри Златен медал Олимпийски рекорд Сълзи от радост Милано-Кортина 2026 Нидерландия Годеж
