Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Д окато холандската състезателка по бързо пързаляне Юта Леердам чупеше олимпийския рекорд в своето бягане и си осигури златния си медал, годеникът ѝ Джейк Пол не успя да сдържи емоциите си. Той плачеше от радост, пише Fox News.

Пол бе на крака на трибуните и ридаеше, докато Леердам не само оправда очакванията за злато на Олимпийските игри в Милано–Кортина през 2026 г., но и постави нов олимпийски рекорд в дисциплината 1000 метра с време 1:12.31. Така Леердам подобри досегашното върхово постижение, поставено от нейната съотборничка Фемке Кок, която бе записала времето си само минути по-рано.

Докато 27-годишната състезателка се просълзи, гледайки повторението на последното си бягане, Пол преживяваше същите емоции на трибуните, заобиколен от семейството си, което също не успя да сдържи сълзите си от радост.

Това бе първият златен медал за Леердам от Олимпийски игри и вторият ѝ отличен резултат на този форум, след като спечели сребро в Пекин през 2022 г. Успехът е още по-значим на фона на драматичните обстоятелства около участието ѝ – по време на холандските олимпийски квалификации Леердам претърпя неочаквано падане, което я принуди да прекрати състезанието. Появиха се съмнения дали изобщо ще бъде включена в състава за Милано–Кортина, но в крайна сметка тя намери място в националния отбор.

Това решение се оказа напълно оправдано. Малко преди рекордното бягане на Леердам, Фемке Кок постигна впечатляващо време от 1:12.59, което ѝ донесе сребърен медал за Нидерландия. Очаква се Кок да бъде сред основните претендентки за златото и в дисциплината 500 метра по-късно по време на Игрите.

Jake Paul broke down in tears after fiancée Jutta Leerdam won Olympic gold and broke the world record! 🥇 #juttaleerdam

pic.twitter.com/99UNhTlw9E — 🕸 (@JustBeClipping) February 9, 2026

Бронзовият медал в спринта на 1000 метра спечели японката Михо Такаги с време 1:13.95.

Сред американките най-добре се представи Ерин Джаксън, която първоначално излезе начело с време 1:15.00, но с напредването на състезанието постепенно отстъпи в класирането.

Нейната съотборничка Британи Боу завърши на четвърто място с време 1:14.55 и остана на крачка от медалите.

Боксьорът и инфлуенсър Джейк Пол, известен с противоречивия си публичен образ, не е непознат с демонстрирането на силни емоции. Макар сълзите му този път да бяха израз на чиста радост, той привлече внимание и с публикация в социалните мрежи, свързана с друго мащабно спортно събитие в САЩ.

Пол нарече изпълнителя на шоуто на полувремето на Super Bowl LX Бед Бъни „фалшив гражданин“ преди изявата на пуерториканския артист на стадион „Левис“ в неделя вечер. Причината за реакцията му бяха изказвания на носителя на награда „Грами“ срещу институции като Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE).

„За да уточня: не наричах никого „фалшив гражданин“, защото е от Пуерто Рико. Аз живея в Пуерто Рико и обичам Пуерто Рико“, написа Пол в последващ туит, с който поясни думите си. „Използвах платформата си, за да подкрепям Пуерто Рико отново и отново и винаги ще го правя. Но ако публично критикувате ICE, които си вършат работата, и открито мразите Америка, ще говоря по този въпрос. Точка. Това е същата причина, поради която извиках Хънтър Хес.“

„Ако се възползваш от дадена държава и от платформата, която тя ти предоставя, но едновременно с това публично я неуважаваш – това имам предвид, когато казвам, че си фалшив гражданин. И съм съгласен, че любовта е по-силна от омразата. Обичай Америка.“

Пол и Леердам обявиха годежа си през март 2025 г. със съвместна публикация в Instagram.