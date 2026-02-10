Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

М инистърът на правосъдието Георги Георгиев е разпоредил проверка на Агенция по вписванията заради регистрацията на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии". Това съобщиха от правосъдното министерство за "24 часа".

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Според информацията до момента Агенцията по вписването е регистрирала организацията през януари 2022 г. А по това време министър е Надежда Йорданова.

Когато на 2 февруари до бившата хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, стана ясно, че мъжете са били част от неправителствената организация, ръководена от Иво Калушев.

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

Проблемът обаче е съчетанието "национална агенция" в наименованието ѝ. Точно за това проверката обхваща както процедурата по регистрация на сдружението, така и справка за други сдружения, фондации и търговски дружества, в наименованието на които присъства словосъчетанието „национална агенция", „агенция за контрол" и сходни наименования, които могат да създадат впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган.