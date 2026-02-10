България

Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Ще се изяснява има ли други организации, които създават впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган

10 февруари 2026, 11:26
Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев
Източник: БТА

М инистърът на правосъдието Георги Георгиев е разпоредил проверка на Агенция по вписванията заради регистрацията на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии". Това съобщиха от правосъдното министерство за "24 часа".

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Според информацията до момента Агенцията по вписването е регистрирала организацията през януари 2022 г. А по това време министър е Надежда Йорданова.

Когато на 2 февруари до бившата хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, стана ясно, че мъжете са били част от неправителствената организация, ръководена от Иво Калушев.

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

Проблемът обаче е съчетанието "национална агенция" в наименованието ѝ. Точно за това проверката обхваща както процедурата по регистрация на сдружението, така и справка за други сдружения, фондации и търговски дружества, в наименованието на които присъства словосъчетанието „национална агенция", „агенция за контрол" и сходни наименования, които могат да създадат впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган.

Източник: "24 часа"    
Петрохан хижа убийство
Последвайте ни

По темата

Reuters за

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mazda: Невероятно много служители държат да направим спортен модел с роторен ДВГ

Mazda: Невероятно много служители държат да направим спортен модел с роторен ДВГ

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

България Преди 12 минути

В социалните мрежи бащата категорично отрича обвиненията

<p>Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари</p>

Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Пари Преди 35 минути

Към 6 февруари 2026 г. в наличност остават 5,9 милиарда банкноти

Защо децата ядат сополите си

Защо децата ядат сополите си

Любопитно Преди 49 минути

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Джейк Пол не сдържа сълзите си: Годеницата му счупи олимпийски рекорд и спечели злато

Любопитно Преди 58 минути

Джейк Пол избухна в сълзи на трибуните, след като годеницата му Юта Леердам спечели първото си олимпийско злато, поставяйки нов олимпийски рекорд на 1000 м в скоростното пързаляне на Игрите в Милано–Кортина 2026

<p>Хронология на странното сбогуване&nbsp;в хижа &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“

България Преди 1 час

Хронологията на фаталната вечер започва с привидно битова сцена, която днес криминалисти и психолози анализират кадър по кадър

Зловещата история на "Убиеца на кралици на красотата "

Зловещата история на "Убиеца на кралици на красотата "

Свят Преди 1 час

Кристофър Уайлдър, австралийско-американски сериен убиец, е отвлякъл най-малко дванадесет млади жени и момичета, убивайки осем от тях по време на шестседмична криминална серия в Съединените щати в началото на 1984 г.

Марк Антъни

Марк Антъни наруши мълчанието си за сватбения скандал на Бруклин Бекъм

Любопитно Преди 1 час

Музикантът Марк Антъни най-накрая наруши мълчанието си относно шокиращото изявление на Бруклин Бекъм

Линдзи Вон

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Свят Преди 1 час

Олимпийската шампионка проговори за първи път след ужасяващото падане през уикенда, като разкри, че е получила сложна фрактура на тибията

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 1 час

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

<p>Кои са потенциалните наследници на Киър Стармър&nbsp;</p>

Кой може да наследи Киър Стармър като премиер на Обединеното кралство

Свят Преди 1 час

Някои смятат, че неотдавнашното разкриване на досиетата на Епщайн може да потопи премиерството на Стармър

<p>Директорът на болницата по детски болести в София подаде оставка</p>

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

България Преди 1 час

Можете ли да го разчетете? Как един гълъб запази военна тайна в продължение на десетилетия

Можете ли да го разчетете? Как един гълъб запази военна тайна в продължение на десетилетия

Любопитно Преди 2 часа

<p>5 стъпки за присъединяване на Украйна към ЕС през 2027 г.</p>

Украйна в ЕС през 2027: Как Брюксел планира ускорено членство и заобикаля Унгария

Свят Преди 2 часа

Брюксел ускорява приемането на Киев в съюза, заобикаляйки Унгария и подготвяйки "обратното разширяване", за да гарантира политическа и сигурност подкрепа за Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Свят Преди 2 часа

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 2 часа

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 2 часа

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Анджелина Джоли омагьоса Париж с бляскава рокля и силна роля в новия си филм „Couture“

Edna.bg

Леарт Докле снимал филм със скъсани връзки и две дискови хернии

Edna.bg

Ботев Пд: Настояваме Лицензионната комисия да извърши планираната проверка на терена на "Лаута"

Gong.bg

Байерн избра заместник на Горетцка

Gong.bg

„Трябваше да подадете оставка и да се готвим за избори 2 в 1”: МЕЧ отиде при президента, но отказа да проведе консултации

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg