Най-силната буря удари българската експедиция в Антарктида

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

10 февруари 2026, 11:09

Източник: БТА

Т ридесет и четвъртата българска антарктическа експедиция е ударена от най-силната буря от нейното създаване в средата на ноември. Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч, постройките на българската антарктическа база “Св. Климент Охридски” вибрират и навън е опасно придвижването между тях.

Стартира 34-та българска експедиция на Антарктида

Научноизследователският кораб “Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) се укри от вълните и вятъра в залива пред испанската антарктическа база “Хуан Карлос I” и към момента е невъзможно пускането на лодки до брега. Учени и логистици от експедицията трябваше да слязат днес от борда на кораба на сушата, но транспортирането им е отложено до наличието на подходящо време, предаде специалният кореспондент на БТА Симона-Алекс Михалева.

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна към Антарктида

Очаква се бурята да не утихне и през следващите 24 часа.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

Източник: Специален кореспондент на БТА Симона-Алекс Михалева    
Антаркдида българска експедиция буря
С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола" рокля в Париж

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Mazda: Невероятно много служители държат да направим спортен модел с роторен ДВГ

