С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

След като спечели бронзов медал, той попадна в забавна ситуация по време на рутинните проверки за сигурност

10 февруари 2026, 11:13
Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх
Мистериите

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход
Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си
Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград
Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна
Случаят

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела
АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер
Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Б ронзовият олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров се прибра в България след впечатляващото си участие на Зимните олимпийски игри, като още на летището показа, че освен шампионски дух притежава и завидно чувство за хумор. След като спечели бронзов медал, той попадна в забавна ситуация по време на рутинните проверки за сигурност.

Състезателят премина през металния детектор с отличието в себе си, което моментално активира алармата. Вместо да се смути, Замфиров реагира с усмивка – извади медала и го подаде на служителя, за да стане ясно каква е причината за сигнала. Щом разпозна бронза от Милано-Кортина 2026, охранителят избухна в смях и веднага поздрави спортиста за постижението му.

По-късно Тервел разказа за случката в Instagram: „Човекът от охраната беше НАЙ-ДОБРИЯТ!!! Благодаря ти, Милано-Кортина 2026“, написа той в профила си.

След като кацна в България, Замфиров разкри, че е много щастлив.

"Много по-щастлив се чувствам на българска земя, отколкото на италианска. Посрещането беше страхотно, изключително благодарен съм за шанса, който имах, и благодаря на всички за страхотните емоции, които ми донесоха с кацането", бяха първите думи на Замфиров.

"Случи ми се нещо много хубаво, как да не съм позитивен. Смея да твърдя, че ние сме в най-добре функциониращата федерация в българския спорт, имаме голяма подкрепа от държавата. Работил съм с много такива, може би само с тази по художествена гимнастика не съм, така че ще ме извиняват момичетата, ако ги изпускам. Нашият спорт позволява голямо спортно дълголетие. Ако нещата вървят по план и съм здрав, аз мога да участвам на още пет Олимпиади. Сега видяхме хора на по 45 години на финалните. Но не съм мислил за рекорд по брой участия на Олимпиади, твърде ми е рано", добави сноубордистът.

Той добави, че е оптимист, че паралелният гигантски слалом ще остане част от програмата на Олимпийските игри и в бъдеще.

"Положението за нашия спорт изглежда оптимистично и смятам, че направихме едно страхотно състезание. Показахме истинското лице на нашия спорт. Съдбата бе на наша страна и смятам, че това ще се вземе предвид при решението за неговото бъде в олимпийската програма. Имаше пет различни нации на подиума, а при мъжете и при жените имаше общо 20 нации във финалите", заяви той. 

