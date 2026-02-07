България

Крум Зарков е новият председател на БСП

Той беше избран по време на 51-вия конгрес на социалистите

Обновена преди 31 минути / 7 февруари 2026, 20:48
К рум Зарков е новият председател на БСП. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов, съобщи NOVA.

Припомняме, че по-рано в събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Това стана по време на 51-вия извънреден конгрес на партията, за който близо 700 делегати се събраха в зала 3 на НДК. До него се стигна след оставката на кабинета „Желязков”, последвана от оставките на Изпълнителното бюро на БСП. 

Кандидатите за лидерския пост бяха 52-ма. Но впоследствие в избора за председател на БСП стана ясно, че ще участват само Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.

Изборът на Крум Зарков за лидер на БСП на конгреса на 7 февруари 2026 г. завършва един дълъг цикъл на вътрешни борби и политическа еманципация за юриста. Той поема партията в момент на исторически ниски изборни резултати, залагайки на експертен профил и административен опит.

​Образование и ранна кариера

​Крум Зарков е роден на 21 ноември 1982 г. в София в семейство с дълга история в медийните и силовите структури (син на журналистката Анна Заркова и внук на ген. Леонид Кацамунски).

  • ​Образование: Завършва 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Висшето си образование получава в Университета Париж-I „Пантеон-Сорбона“, където придобива магистърска степен по международно право.
  • ​Професионален старт: Преди да влезе в политиката, работи като инспектор в КОНПИ (2010 – 2014) и като експерт в парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност.
  • ​Политически път: От „Позитано“ до „Дондуков“

​Зарков влиза в активното ръководство на БСП през 2017 г. по покана на Корнелия Нинова. Кариерата му преминава през няколко ключови етапа:

  • ​Народен представител: Депутат в четири последователни парламента (44-то до 47-ото НС), където е основно острие на левицата по правните теми.
  • ​Министър на правосъдието: В периода 2022 – 2023 г. заема поста в служебните кабинети на Гълъб Донев.

Неговият мандат се свързва с прокарването на законодателството за контрол над главния прокурор и работата по Плана за възстановяване и устойчивост.

  • Президентска администрация: След министерския пост става секретар по правните въпроси на президента Румен Радев.

​Разривът с Радев и пътят към лидерството

​Ключов момент в политическата биография на Зарков е 12 май 2025 г., когато той подава оставка от президентската администрация. Причината е фундаментално несъгласие с подкрепата на Радев за референдум срещу еврото, който Зарков определя като конституционно недопустим.
​Този акт напускане му позволява да се върне активно в партийния живот на БСП не като „назначен“ отвън кадър, а като самостоятелен субект. През януари и февруари 2026 г. той води кампания за председателското място, базирана на необходимостта от „модернизация без зависимости“.

​Основни акценти в профила му:

  • Идеологическа линия: Поддръжник на класическата европейска социалдемокрация с акцент върху правовата държава и институционалната реформа.
  • ​Конфликти: Дългогодишен опонент на модела на управление на Корнелия Нинова, което му костваше изключване от листите през 2022 г.
  • ​Текуща позиция: Избран за председател на БСП на 7 февруари 2026 г.

​Лични данни:

  • ​Възраст: 43 години.
  • ​Езици: Владее френски и английски език.
  • ​Семейство: Женен, с две деца.

 

