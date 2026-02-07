България

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Той беше избран за лидер на партията още на първи тур

7 февруари 2026, 22:43
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Източник: БГНЕС

Т ова не е победа на един председател над друг, а победа над апатията и над чувството за примирение. Това нямаше да е възможно, ако в БСП няма живец, няма сила, няма принадлежност, няма семейство, заяви новият председател на БСП Крум Зарков, след като беше избран за лидер на партията още на първи тур. 

Крум Зарков е новият председател на БСП

Това е огромен сигнал, силен знак първо към нашата партия, на симпатизантите. Към всички е знак не само, че нищо не е загубено, а сега започва. И това не е въпрос единствено на хора, а на необходимост, на нужда, на защита, на държавност. Това е знак към нашата апатия и той ще бъде чут и разбран, защото те виждат, че ние ги чухме и разбрахме. Ако успеем, ще успеем заедно. Оттук нататък ни предстои много работа, подчерта Зарков. Ще заявим смирено, но амбициозно това, което искаме да постигнем за България. Ще се наредим редом до тези, които се борят за справедливост във всичките й форми. Пътят е дълъг, той ще е тежък, но по този път ще вървим заедно и ще стигнем далеч, добави още Зарков.

Източник: БГНЕС    
Крум Зарков БСП Нов председател Победа над апатията Примирение Справедливост Държавност Ново начало Работа за България Единство
