Кой може да наследи Киър Стармър като премиер на Обединеното кралство

Л идерството на британския премиер Киър Стармър е под въпрос на фона на разрастващ се скандал около назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ, въпреки връзките на ветерана политик с Джефри Епщайн, предаде New York Post.

Някои смятат, че неотдавнашното разкриване на досиетата на Епщайн, които съдържат компрометиращи и смущаващи нови подробности за близките връзки между Манделсън и осъдения за сексуални престъпления мъж, може да потопи премиерството на Стармър.

Но няма официална процедура за вот на недоверие за сваляне на лидер на Лейбъристката партия, като всеки претендент ще се нуждае от подкрепата на 80 депутати, или една пета от партията в Камарата на общините, за да предизвика надпревара.

Въпреки че не се е появил ясен фаворит, ето потенциалните претенденти, които биха могли да наследят Стармър:

Уес Стрийтинг

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг, на 43 години, е широко смятан за умел в комуникацията и е бил откровен правителствен глас по въпроси, включително войната в Газа.

Амбициите му за висшия пост отдавна се носеха като слухове, но излязоха на преден план миналата година, когато съюзници на Стармър уж заявиха пред британски медии, че премиерът ще се бори срещу опитите за оспорване на неговото лидерство – а медийните спекулации по онова време се фокусираха върху Стрийтинг.

Стрийтинг, който е избран за депутат през 2015 г., категорично отрече да заговорничи за смяна на Стармър и нарече предположенията „безсмислици“.

Анджела Рейнър

Бившата заместник министър-председател Анджела Рейнър отдавна се е отличавала като различен тип политик – тя никога не е посещавала университет, израснала е в общинско жилище и е напуснала училище на 16 години като майка тийнейджърка.

Рейнър, на 45 години, е била активна в профсъюзите, преди да бъде избрана за депутат през 2015 г. Скоро се издига във висшите редици на Лейбъристката партия, когато партията е в опозиция, и е избрана за заместник-лидер през 2020 г.

Рейнър се радва на значителна подкрепа в партията, но беше принудена да подаде оставка от правителството миналата година, след като призна, че не е платила достатъчно данъци при покупка на къща. Тя все още очаква резултатите от официална проверка по този спор.

След скандала около разкритията в досиетата на Епщайн относно Манделсън, Рейнър оглави бунт на депутати, за да принуди правителството да отстъпи контрола на Парламентарната комисия по разузнаване и сигурност, за да реши кои документи да бъдат публикувани.

Анди Бърнам

Бившият министър от кабинета Анди Бърнам, популярният кмет на лявоцентристите от Голям Манчестър, отдавна е смятан за потенциален съперник на Стармър.

Но перспективите му за лидерство пострадаха, след като Лейбъристката партия му забрани да се кандидатира за депутат на предсрочните избори по-късно през февруари.

Според дългогодишна конвенция, министър-председателят трябва да е член на парламента.

Бърнам, на 56 години, е служил в лейбъристко правителство преди това, включително като министър на културата и министър на здравеопазването.

Шабана Махмуд

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд, на 45 години, заема една от най-трудните длъжности в правителството, надзиравайки имиграцията и реда и закона.

Тя се превърна в любимка на мнозина от дясното крило на Лейбъристката партия с действията си за затягане на граничния контрол и борба с неразрешената имиграция.

Ед Милибанд

Министърът на енергетиката Ед Милибанд е бивш лидер на Лейбъристката партия, но петте му години начело на партията, докато тя беше в опозиция, завършиха с изборното поражение на лейбъристите през 2015 г.

Милибанд, на 56 години, публично омаловажи всякакво желание да се върне на поста, но той е един от най-опитните членове на кабинета.