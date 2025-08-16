Свят

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Mного лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ

16 август 2025, 09:27
Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата
Източник: IStock

К лиматичните промени допринасят за глобалния ръст на Лаймската болест. Но много лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ. Научният писател Сю Нелсън разглежда изследванията след собствения си опит с болестта, съобщава BBC.

Кърлежите са кръвосмучещи паразити и са втори по честота след комарите, когато става въпрос за предаване на болести на хората. Но когато това ухапване се случи, заедно с потенциалния риск от инфекция и сериозно заболяване, може дори да не го усетите.

Тези паякообразни насекоми, с осем крака и тяло не по-голямо от ябълкова семка, могат да отделят противовъзпалително вещество, за да прикрият храненето си. Това позволява на струпвания от болестотворни патогени, които може да са заразили кърлежа предварително, да се внесат свободно в кръвния ви поток.

Най-известният от тези „насилници“ е спираловидната бактерия Borrelia burgdorferi , която причинява борелиоза или лаймска болест. Тя е кръстена на град Лайм в Кънектикът, САЩ, където е идентифицирана за първи път през 1975 г., след като както деца, така и възрастни започват да съобщават за симптоми, подобни на артрит.

Лаймската болест обаче е заболяване с много повече симптоми и те могат да станат по-разнообразни, ако лечението не е бързо. „Това е вид бактерия, която прониква във всяка тъкан в тялото“, казва Джак Ламбърт, консултант по инфекциозни болести, професор по медицина в Университетския колеж в Дъблин и основател на Ресурсния център за Лаймска болест.

„Отива до мозъка, отива до ставите. Отива до мускулите, нервната система, периферната нервна система, пикочния мехур и червата“, казва Ламбърт.

Лаймската болест може също да причини лицева парализа, сърдечни проблеми, силна умора и болезнено мравучкане в ръцете и краката. В резултат на това, гамата от симптоми означава, че не всеки пациент се приема сериозно.

„В ранните дни на Лаймската болест имаше голям дебат. Измислят ли си пациентите? Дали са хипохондрици, които си мислят, че са болни, когато не са? Това е довело до много трудности в началото на 90-те години на миналия век с това как да се лекуват тези пациенти“, казва Брайън Фалон, директор на Изследователския център за Лаймска болест и болести, предавани от кърлежи, в Колумбийския университет в Ню Йорк. 

Тази борба продължава. Уелският рапър Рен, например, първоначално е диагностициран с биполярно разстройство и синдром на хроничната умора. Прикован на легло в продължение на няколко години, той дори е трябвало да преустанови музикалната си кариера, преди да бъде точно диагностициран с Лаймска болест през 2015 г.; той все още получава лечение за автоимунни заболявания в резултат на инфекцията. Редица други известни личности са говорили публично за борбата си с Лаймската болест, включително  Джъстин Бийбър , Шаная Туейн и Аврил Лавин. Съвсем наскоро певецът Джъстин Тимбърлейк разкри, че е бил диагностициран с болестта след края на последното си световно турне, описвайки как е изпитал „огромна нервна болка“, докато е бил на сцената. „Ако сте преживели това заболяване или познавате някой, който го е правил – тогава сте наясно: животът с това може да бъде безмилостно изтощителен, както психически, така и физически“, написа Тимбърлейк в публикация в Instagram .

Лаймската болест рядко е фатална и повечето хора ще се възстановят, ако бъдат лекувани бързо с антибиотици днес. Проблемът е в диагнозата, тъй като много лекари наблягат твърде много на първоначалното наличие на разширяващ се обрив (erythema migrans), който има червени концентрични пръстени „бичето“, наподобяващи централната мишена на дъска за стрелички.

„Обривът тип „бичо око“ не винаги е точно такъв“, казва Ламбърт. „Може да бъде елипсовиден. Може да бъде плътен обрив. Може да бъде обрив с мехури. Може да бъде синина. Също така, върху тъмна кожа, изобщо не изглежда като такъв. Дори когато имате класически обрив тип „бичо око“, личният лекар често го диагностицира като трихофития. Но трихофитията е само обрив. Не е свързана с болки в ставите или проблеми с паметта.“

Научният писател Сю Нелсън говори от своя личен опит:

В този момент ще призная, че (буквално) съм се нахвърлил на мястото си, след като бях ухапан от кърлеж през юни 2023 г., най-вероятно по време на разходка сред диви цветя. Кърлежите се срещат по бозайници като говеда, елени, мишки и домашни любимци, но между храненето те кацат и в края на ниско разположени треви и растителност, чакайки нищо неподозиращи жертви. 

През следващите три месеца трима различни медицински специалисти отхвърлиха разширяващия се обрив, защото не беше точно попадение. Предписаха ми противогъбични, след това антибактериални и антихистаминови кремове. Обривът просто се разрасна.

В крайна сметка ми поставиха диагноза Лаймска болест в САЩ, през септември 2023 г., докато посещавах сина си в Пенсилвания. По това време обривът се беше разширил от 2-3 см (0,8 до 1,2 инча) до червено петно с форма на топка за ръгби, покриващо целия ми стомах. Подобен обрив обгръщаше и лявото ми коляно.

За щастие (за мен, ако не и за местните), Пенсилвания е гореща точка на заболяването. Само в САЩ около 476 000 души са диагностицирани с Лаймска болест всяка година, най-вече от чернокракия „еленски“ кърлеж. Много туристи носят пинсети, специално предназначени да изваждат всички кърлежи, намерени забити, първо по лицето им, по кожата.

След като ми постави диагнозата, лекарят ми предписа едномесечен курс с антибиотика доксициклин. Обривите по стомаха и коляното ми избледняха и изчезнаха. Общото тревожно неразположение, сякаш „нещо не е наред“, заедно с главоболието, умората, нощното изпотяване и проблемите със съня, също намаляха. Знанието, че Лаймската болест може да причини сериозни дългосрочни здравословни проблеми, беше огромно облекчение за мен.

Наскоро певците Джъстин Бийбър, Шаная Туейн и Аврил Лавин, актьорът Бен Стилър, моделът Бела Хадид, комикът Ейми Шумер и 22-годишният белгийски колоездач Арно де Ли публично обявиха, че са се заразили с лаймска болест.

Според преглед на British Medical Journal Global Health от 2022 г. , Лаймската болест вероятно вече е заразила повече от един на всеки 10 души по света, като най-заразните региони са Източна Азия, Централна Европа и Западна Европа. Въпреки предупрежденията за опасностите от увеличаване на паразитните насекоми поради изменението на климата – включително кърлежи – все още има проблеми около диагностицирането и лечението на Лаймската болест. Тези пропуски са особено забележими, когато симптомите продължават след лечението.

 

Източник: BBC    
Лаймска болест Кърлежи Симптоми Диагноза Климатични промени Инфекциозни болести Борелиоза Обрив Паразити Здравеопазване
Последвайте ни

По темата

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Чифтосват ли се котките с братята и сестрите си

Чифтосват ли се котките с братята и сестрите си

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Почитаме български светец, какви са поверията за днес</p>

Почитаме български светец, какви са поверията за днес

България Преди 2 часа

Православната църква чества паметта на преподобния Йоаким Осоговски

Елвис Пресли

16 август: „Кралят“ на сцената и човешките слабости – Елвис Пресли

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Свят Преди 9 часа

На мястото е обявено извънредно положение

<p>Експерт коментира езика на тялото на Тръмп и Путин</p>

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Свят Преди 9 часа

Анализ на жестовете и ръкостисканията, които разкриват динамиката между двамата лидери

Лимузината на президента Доналд Тръмп, известна като „Звярът“, малко преди той да напусне Белия дом в петък, 15 август 2025 г., във Вашингтон. Днес президентът Тръмп пътува за среща с руския президент Владимир Путин в Аляска, на военна база на САЩ.

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Свят Преди 9 часа

Топли ръкостискания и усмивки: Путин и Тръмп стартират срещата в Аляска с приятелски тон

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

България Преди 10 часа

Караджов: И книжки трябва да се взимат!

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 11 часа

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Русия трябва да сложи край на войната, която започна

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

България Преди 12 часа

Във Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини

Глобалната инициатива на Хилари Клинтън

Хилари Клинтън би предложила Тръмп за Нобелова награда за мир при това условие

Свят Преди 13 часа

Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

България Преди 13 часа

МВР: Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

България Преди 13 часа

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Свят Преди 14 часа

Лукашенко е близък съюзник на Путин

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Свят Преди 14 часа

Той е бил в много лошо състояние

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Свят Преди 14 часа

Песков: Президентът винаги пристига навреме

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 15 часа

За момента няма информация за пострадали хора

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Как изглеждат днес актьорите от "Дързост и красота"

Edna.bg

Мазнини, захар и сол: по колко е полезно?

Edna.bg

Бербатов: Разочарован съм, че Гьокереш избра Арсенал пред Манчестър Юнайтед

Gong.bg

ЦСКА преговаря с ЦСКА 1948 за бразилец

Gong.bg

Историческата среща в Аляска: Путин и Тръмп не се споразумяха за мир в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Тръмп: Готов съм да участвам в среща между Путин и Зеленски

Nova.bg