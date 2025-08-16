Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

К лиматичните промени допринасят за глобалния ръст на Лаймската болест. Но много лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ. Научният писател Сю Нелсън разглежда изследванията след собствения си опит с болестта, съобщава BBC.

Кърлежите са кръвосмучещи паразити и са втори по честота след комарите, когато става въпрос за предаване на болести на хората. Но когато това ухапване се случи, заедно с потенциалния риск от инфекция и сериозно заболяване, може дори да не го усетите.

Тези паякообразни насекоми, с осем крака и тяло не по-голямо от ябълкова семка, могат да отделят противовъзпалително вещество, за да прикрият храненето си. Това позволява на струпвания от болестотворни патогени, които може да са заразили кърлежа предварително, да се внесат свободно в кръвния ви поток.

Най-известният от тези „насилници“ е спираловидната бактерия Borrelia burgdorferi , която причинява борелиоза или лаймска болест. Тя е кръстена на град Лайм в Кънектикът, САЩ, където е идентифицирана за първи път през 1975 г., след като както деца, така и възрастни започват да съобщават за симптоми, подобни на артрит.

Лаймската болест обаче е заболяване с много повече симптоми и те могат да станат по-разнообразни, ако лечението не е бързо. „Това е вид бактерия, която прониква във всяка тъкан в тялото“, казва Джак Ламбърт, консултант по инфекциозни болести, професор по медицина в Университетския колеж в Дъблин и основател на Ресурсния център за Лаймска болест.

„Отива до мозъка, отива до ставите. Отива до мускулите, нервната система, периферната нервна система, пикочния мехур и червата“, казва Ламбърт.

Лаймската болест може също да причини лицева парализа, сърдечни проблеми, силна умора и болезнено мравучкане в ръцете и краката. В резултат на това, гамата от симптоми означава, че не всеки пациент се приема сериозно.

„В ранните дни на Лаймската болест имаше голям дебат. Измислят ли си пациентите? Дали са хипохондрици, които си мислят, че са болни, когато не са? Това е довело до много трудности в началото на 90-те години на миналия век с това как да се лекуват тези пациенти“, казва Брайън Фалон, директор на Изследователския център за Лаймска болест и болести, предавани от кърлежи, в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Тази борба продължава. Уелският рапър Рен, например, първоначално е диагностициран с биполярно разстройство и синдром на хроничната умора. Прикован на легло в продължение на няколко години, той дори е трябвало да преустанови музикалната си кариера, преди да бъде точно диагностициран с Лаймска болест през 2015 г.; той все още получава лечение за автоимунни заболявания в резултат на инфекцията. Редица други известни личности са говорили публично за борбата си с Лаймската болест, включително Джъстин Бийбър , Шаная Туейн и Аврил Лавин. Съвсем наскоро певецът Джъстин Тимбърлейк разкри, че е бил диагностициран с болестта след края на последното си световно турне, описвайки как е изпитал „огромна нервна болка“, докато е бил на сцената. „Ако сте преживели това заболяване или познавате някой, който го е правил – тогава сте наясно: животът с това може да бъде безмилостно изтощителен, както психически, така и физически“, написа Тимбърлейк в публикация в Instagram .

Лаймската болест рядко е фатална и повечето хора ще се възстановят, ако бъдат лекувани бързо с антибиотици днес. Проблемът е в диагнозата, тъй като много лекари наблягат твърде много на първоначалното наличие на разширяващ се обрив (erythema migrans), който има червени концентрични пръстени „бичето“, наподобяващи централната мишена на дъска за стрелички.

„Обривът тип „бичо око“ не винаги е точно такъв“, казва Ламбърт. „Може да бъде елипсовиден. Може да бъде плътен обрив. Може да бъде обрив с мехури. Може да бъде синина. Също така, върху тъмна кожа, изобщо не изглежда като такъв. Дори когато имате класически обрив тип „бичо око“, личният лекар често го диагностицира като трихофития. Но трихофитията е само обрив. Не е свързана с болки в ставите или проблеми с паметта.“

Научният писател Сю Нелсън говори от своя личен опит:

В този момент ще призная, че (буквално) съм се нахвърлил на мястото си, след като бях ухапан от кърлеж през юни 2023 г., най-вероятно по време на разходка сред диви цветя. Кърлежите се срещат по бозайници като говеда, елени, мишки и домашни любимци, но между храненето те кацат и в края на ниско разположени треви и растителност, чакайки нищо неподозиращи жертви.

През следващите три месеца трима различни медицински специалисти отхвърлиха разширяващия се обрив, защото не беше точно попадение. Предписаха ми противогъбични, след това антибактериални и антихистаминови кремове. Обривът просто се разрасна.

В крайна сметка ми поставиха диагноза Лаймска болест в САЩ, през септември 2023 г., докато посещавах сина си в Пенсилвания. По това време обривът се беше разширил от 2-3 см (0,8 до 1,2 инча) до червено петно с форма на топка за ръгби, покриващо целия ми стомах. Подобен обрив обгръщаше и лявото ми коляно.

За щастие (за мен, ако не и за местните), Пенсилвания е гореща точка на заболяването. Само в САЩ около 476 000 души са диагностицирани с Лаймска болест всяка година, най-вече от чернокракия „еленски“ кърлеж. Много туристи носят пинсети, специално предназначени да изваждат всички кърлежи, намерени забити, първо по лицето им, по кожата.

След като ми постави диагнозата, лекарят ми предписа едномесечен курс с антибиотика доксициклин. Обривите по стомаха и коляното ми избледняха и изчезнаха. Общото тревожно неразположение, сякаш „нещо не е наред“, заедно с главоболието, умората, нощното изпотяване и проблемите със съня, също намаляха. Знанието, че Лаймската болест може да причини сериозни дългосрочни здравословни проблеми, беше огромно облекчение за мен.

Наскоро певците Джъстин Бийбър, Шаная Туейн и Аврил Лавин, актьорът Бен Стилър, моделът Бела Хадид, комикът Ейми Шумер и 22-годишният белгийски колоездач Арно де Ли публично обявиха, че са се заразили с лаймска болест.

Според преглед на British Medical Journal Global Health от 2022 г. , Лаймската болест вероятно вече е заразила повече от един на всеки 10 души по света, като най-заразните региони са Източна Азия, Централна Европа и Западна Европа. Въпреки предупрежденията за опасностите от увеличаване на паразитните насекоми поради изменението на климата – включително кърлежи – все още има проблеми около диагностицирането и лечението на Лаймската болест. Тези пропуски са особено забележими, когато симптомите продължават след лечението.