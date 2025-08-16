Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци

Н ово огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин планина. Така активните огнища стават три, обясни за БНР инженер Иван Ризов, директор на Държавното горско стопанство „Струмяни“.

„Става въпрос за едно огнище над село Илинденци при мраморните кариери,

снощи късно се е възобновило, като днес усилията са насочени тук и над село Плоски, на по-ниското огнище.

На терен са над 70 души от всички институции, има и доброволци.

Гаси се основно на ръка. Където е възможно, използваме и вода от пожарните автомобили.

Три са огнищата, към които са насочени основните усилия“, каза още инженер Иван Ризов.