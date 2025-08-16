България

След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път

От пожарната уверяват, че опасност от ново възпламеняване към момента няма

16 август 2025, 10:53
След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси
Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора
Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев
Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ
Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява
РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа
Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие
Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

С лед като рано сутринта вчера влак с цистерни дерайлира край Симеоновград, на мястото на инцидента вече липсва над 100 метра от железопътната линия, която е напълно унищожена, информира NOVA.

След цяла нощ работа, повечето цистерни са изтеглени, а екипите на пожарната продължават да охлаждат металните обвивки на останалите.

При инцидента няма пострадали хора, а огнеборци успяха бързо да локализират и потушат огъня. „И през нощта продължихме да охлаждаме цистерните и да ги охраняваме, докато се източва горивото от тях“, заяви Митко Чакълов, директор на ОД ПБЗН – Хасково. Част от горивото е изтекло покрай релсите, но по-голямата част се е възпламенила и е изгоряла.

Въпреки това,

опасност от ново възпламеняване към момента няма,

уверяват властите.

Областният управител на Хасково, Стефка Здравкова, обяви в петък частично бедствено положение за района. Няколко населени места останаха временно без ток и вода, но ситуацията вече е под контрол.

„Ситуацията е абсолютно овладяна. По-голямото количество от нафтата е изгоряло, няма опасност за хората“,

уточни Здравкова.

Вече се работи по възстановяването на релсовия път. По думите на Емил Симеонов се очаква до вторник железопътната линия и движението на влаковете да бъдат напълно възстановени.

Според машинистите на влака участъкът от жп линията, в който е станал инцидентът, не е добре поддържан.

Още по темата гледайте във видеото.

Още по темата вижте във видеото горе.

По темата

Източник: Nova.bg    
дерайлирал влак Симеоновград железопътна линия цистерни пожарникари бедствено положение
Последвайте ни
Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Бум на фалшиви левове

Бум на фалшиви левове

pariteni.bg
Shelby показа „отровния“ Super Snake-R

Shelby показа „отровния“ Super Snake-R

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Свят Преди 1 час

Mного лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ

<p>Бедствено положение е обявено&nbsp;в село Обручище</p>

Бедствено положение е обявено в гълъбовското село Обручище

България Преди 2 часа

Причината е в огромен пожар

Елвис Пресли

16 август: „Кралят“ на сцената и човешките слабости – Елвис Пресли

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Технологии Преди 5 часа

Умните асистенти могат да бъдат и полезни

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Свят Преди 10 часа

На мястото е обявено извънредно положение

<p>Експерт коментира езика на тялото на Тръмп и Путин</p>

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Свят Преди 10 часа

Анализ на жестовете и ръкостисканията, които разкриват динамиката между двамата лидери

Лимузината на президента Доналд Тръмп, известна като „Звярът“, малко преди той да напусне Белия дом в петък, 15 август 2025 г., във Вашингтон. Днес президентът Тръмп пътува за среща с руския президент Владимир Путин в Аляска, на военна база на САЩ.

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Свят Преди 11 часа

Топли ръкостискания и усмивки: Путин и Тръмп стартират срещата в Аляска с приятелски тон

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

България Преди 12 часа

Караджов: И книжки трябва да се взимат!

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 12 часа

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Свят Преди 13 часа

Зеленски: Русия трябва да сложи край на войната, която започна

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

България Преди 14 часа

Във Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини

Глобалната инициатива на Хилари Клинтън

Хилари Клинтън би предложила Тръмп за Нобелова награда за мир при това условие

Свят Преди 14 часа

Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Свят Преди 16 часа

Лукашенко е близък съюзник на Путин

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Свят Преди 16 часа

Той е бил в много лошо състояние

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Свят Преди 16 часа

Песков: Президентът винаги пристига навреме

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg
1

Как триенето на ел. поща помага в борбата с безводието

sinoptik.bg

Реши този ТЕСТ и научи неподозирани истини за себе си

Edna.bg

Как изглеждат днес актьорите от "Дързост и красота"

Edna.bg

Никола Серафимов: Не мислих много при офертата на Левски

Gong.bg

Черно море без трима в градското дерби

Gong.bg

Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник (СНИМКА)

Nova.bg

Тръмп: Готов съм да участвам в среща между Путин и Зеленски

Nova.bg