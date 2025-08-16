След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

С лед като рано сутринта вчера влак с цистерни дерайлира край Симеоновград, на мястото на инцидента вече липсва над 100 метра от железопътната линия, която е напълно унищожена, информира NOVA.

След цяла нощ работа, повечето цистерни са изтеглени, а екипите на пожарната продължават да охлаждат металните обвивки на останалите.

При инцидента няма пострадали хора, а огнеборци успяха бързо да локализират и потушат огъня. „И през нощта продължихме да охлаждаме цистерните и да ги охраняваме, докато се източва горивото от тях“, заяви Митко Чакълов, директор на ОД ПБЗН – Хасково. Част от горивото е изтекло покрай релсите, но по-голямата част се е възпламенила и е изгоряла.

Въпреки това,

опасност от ново възпламеняване към момента няма,

уверяват властите.

Областният управител на Хасково, Стефка Здравкова, обяви в петък частично бедствено положение за района. Няколко населени места останаха временно без ток и вода, но ситуацията вече е под контрол.

„Ситуацията е абсолютно овладяна. По-голямото количество от нафтата е изгоряло, няма опасност за хората“,

уточни Здравкова.

Вече се работи по възстановяването на релсовия път. По думите на Емил Симеонов се очаква до вторник железопътната линия и движението на влаковете да бъдат напълно възстановени.

Според машинистите на влака участъкът от жп линията, в който е станал инцидентът, не е добре поддържан.

Още по темата гледайте във видеото.

