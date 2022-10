Зловещо: Бихте ли прекарали нощта в някое от тези места?

К огато става дума за почивка, някои искат да се отправят на истински релаксиращо място, където да прекарат една седмица на плажа, а други търсят приключения и голямо зрелище. Е, когато говорим за интересни места, в духа на Хелоуин, то имаме какво да ви предложим.

Приключението може да означава търсене на тръпка в дивата природа или дори нощувка в хотел с призраци, както и в затвор, вие решавате, а идеите са от нас.

Всъщност има много хотели по света, за които се съобщава, че се случват различни паранормални събития.

Crescent Hotel & Spa, САЩ

Този луксозен хотел е построен през 1886 г. Намира се в град Еурека Спрингс, Арканзас, и е един от най-призрачните хотели в САЩ, за който се твърди, че е обитаван от духове. В хотела дори се организират обиколки с призраци!

Замъкът Хевър, Англия

Разположен в село Хевър, това е замъкът, в който Ан Болейн, втората съпруга на Хенри VIII, е прекарала детството си. Днес той е луксозен хотел, но се разказва, че там е бил забелязан нейният дух.

Хотел "Банф Спрингс", Канада

Построен през 1888 г., според списание Canadian Living в този хотел има стая, в която има призраци. Призраците на убито семейство очевидно обитават стая 873, а има и истории за младо момиче в сватбена рокля, видяно да се разхожда из сградата.

Шато дьо Брисак, Франция

Chateau de Brissac, Maine-et-Loire, France, is a castle from the 11th century and is the site of a horrific double murder, resulting in the haunting of the castle by the Lady in Green. Wearing a green dress, her face a rotting corpse, she wanders through the castle. 👻 pic.twitter.com/AdFVhnyPAD