Володимир Зеленски ще се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник, информира „Скай Нюз“ (Sky News).

Той каза, че американският държавен глава е разговарял с него по телефона повече от час и половина, след като се е срещнал с руския президент Путин в Аляска снощи.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Украинският лидер заяви, че

срещата в понеделник ще бъде „за да се обсъдят всички подробности относно прекратяването на убийствата и войната“

и добави, че е „благодарен за поканата“.

Междувременно беше съобщено, че по време на разговора си със Зеленски Тръмп е казал, че „мирното споразумение е по-добро от прекратяването на огъня“.

Лидерите на някои държави от НАТО се включиха в част от разговора, който се проведе, докато Тръмп се връщаше от преговорите в Аляска. Ето кои са участвалите, според Би Би Си (BBC):

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Премиерът на Великобритания Кеър Стармър

Президентът на Франция Еманюел Макрон

Премиерът на Италия Джорджия Мелони

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц

Президентът на Полша Карол Навроцки

Президентът на Финландия Александър Стуб

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Предстоящата среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон идва след месеци на дипломатически преговори и променящи се позиции на фона на продължаващата война в Украйна. Новината идва след като Тръмп проведе продължителен разговор с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък.

Доналд Тръмп многократно е заявявал, че ще уреди войната между Русия и Украйна „за 24 часа“, въпреки че досега не е давал подробности как точно ще постигне това. Неговата позиция включваше и критики към значителните финансови средства, изразходвани от САЩ в подкрепа на Киев. Досега отношенията между Тръмп и Зеленски бяха доста променливи. През септември 2024 г. Зеленски заяви, че Тръмп „всъщност не знае как да спре тази война“, което доведе до публични разногласия.

През март 2025 г. пък украинският президент беше изгонен от Белия дом след скандал в Овалния кабинет. Въпреки това, през юли 2025 г. Тръмп обяви готовността си да предостави оръжия на Киев и даде на Москва 50 дни да постигне споразумение за прекратяване на огъня, заплашвайки със санкции и мита. Зеленски изрази благодарност към Тръмп за готовността му „да подкрепи защитата на живота на нашия народ“.

Така срещата във Вашингтон се явява важна стъпка в тези динамични отношения.