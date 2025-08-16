България

Бедствено положение е обявено в гълъбовското село Обручище

Причината е в огромен пожар

16 август 2025, 08:27
Бедствено положение е обявено в гълъбовското село Обручище
Източник: БТА

З аради огромен пожар е в сила бедствено положение в гълъбовското село Обручище, предаде агенция БГНЕС.

Огънят влезе до първите къщи на населеното място.

На място са 7 екипа на пожарната, като пламъците са овладени и към момента не са засегнали жилищни сгради. 

Горят борова гора и сухи треви.

Няма пострадали хора.

Пожарът е локализиран и овладян, но превантивно обявеното частнично бедствено положение остава в сила за 48 часа, съобщи снощи заместник-кметът на община Гълъбово Емилия Гочева, цитирана от БТА.

От пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора също потвърдиха, че няма опасност за населението и съобщиха, че в гасенето на пожара са се включили екипи от Пожарната на Стара Загора,  Сливен, Нова Загора и Пловдив. Използвана е и тежка техника от "Мини  Марица- изток" и ТЕЦ "Ей и Ес" - Гълъбово.

По темата

Източник: БГНЕС, БТА/Емил Димов    
бедствено положение село Обручище Гълъбово пожар
Последвайте ни
Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Бум на фалшиви левове

Бум на фалшиви левове

pariteni.bg
8 малко познати и практични функции на Google Maps

8 малко познати и практични функции на Google Maps

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Свят Преди 2 часа

Не е ясно съсдържанието на писмото, но служители в Белия дом са казали, че в него се споменават отвличанията на украински деца от Русия

Елвис Пресли

16 август: „Кралят“ на сцената и човешките слабости – Елвис Пресли

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Свят Преди 9 часа

На мястото е обявено извънредно положение

<p>Експерт коментира езика на тялото на Тръмп и Путин</p>

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Свят Преди 9 часа

Анализ на жестовете и ръкостисканията, които разкриват динамиката между двамата лидери

Лимузината на президента Доналд Тръмп, известна като „Звярът“, малко преди той да напусне Белия дом в петък, 15 август 2025 г., във Вашингтон. Днес президентът Тръмп пътува за среща с руския президент Владимир Путин в Аляска, на военна база на САЩ.

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Свят Преди 9 часа

Топли ръкостискания и усмивки: Путин и Тръмп стартират срещата в Аляска с приятелски тон

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

България Преди 10 часа

Караджов: И книжки трябва да се взимат!

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 11 часа

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Русия трябва да сложи край на войната, която започна

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

Мъртви делфини на плажa край Шкорпиловци

България Преди 12 часа

Във Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини

Глобалната инициатива на Хилари Клинтън

Хилари Клинтън би предложила Тръмп за Нобелова награда за мир при това условие

Свят Преди 13 часа

Ако Тръмп убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, без размяна на територии с Украйна

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

България Преди 13 часа

МВР: Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

България Преди 13 часа

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Тръмп говори с Лукашенко преди срещата с Путин в Аляска

Свят Преди 14 часа

Лукашенко е близък съюзник на Путин

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Свят Преди 14 часа

Той е бил в много лошо състояние

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Руският президент Владимир Путин вече е в Магадан

Свят Преди 14 часа

Песков: Президентът винаги пристига навреме

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

България Преди 15 часа

За момента няма информация за пострадали хора

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Как изглеждат днес актьорите от "Дързост и красота"

Edna.bg

Мазнини, захар и сол: по колко е полезно?

Edna.bg

Бербатов: Разочарован съм, че Гьокереш избра Арсенал пред Манчестър Юнайтед

Gong.bg

ЦСКА преговаря с ЦСКА 1948 за бразилец

Gong.bg

Историческата среща в Аляска: Путин и Тръмп не се споразумяха за мир в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Тръмп: Готов съм да участвам в среща между Путин и Зеленски

Nova.bg