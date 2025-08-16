Бедствено положение е обявено в гълъбовското село Обручище

З аради огромен пожар е в сила бедствено положение в гълъбовското село Обручище, предаде агенция БГНЕС.

Огънят влезе до първите къщи на населеното място.

На място са 7 екипа на пожарната, като пламъците са овладени и към момента не са засегнали жилищни сгради.

Горят борова гора и сухи треви.

Няма пострадали хора.

Пожарът е локализиран и овладян, но превантивно обявеното частнично бедствено положение остава в сила за 48 часа, съобщи снощи заместник-кметът на община Гълъбово Емилия Гочева, цитирана от БТА.

От пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора също потвърдиха, че няма опасност за населението и съобщиха, че в гасенето на пожара са се включили екипи от Пожарната на Стара Загора, Сливен, Нова Загора и Пловдив. Използвана е и тежка техника от "Мини Марица- изток" и ТЕЦ "Ей и Ес" - Гълъбово.