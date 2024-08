Най-скандалните крайнодесни групировки, за които не сте чували

П рез последните години темата за възхода на крайнодесните формации привлече голямо внимание. Според редица анализатори, става въпрос за процес, криещ сериозни опасности. Показателни в това отношение бяха резултатите от състоялите се в началото на юни избори за Европейски парламент. Те предизвикаха мащабни политически сътресения, тъй като крайнодесни партии се оказаха първа сила в държави като Франция, Австрия, Белгия и Италия. Статистиката е показателна – за пръв път в ЕП има толкова много представители на евроскептични и ксенофобски движения.

Въпреки намеренията им да се превърнат във водещ фактор в новия Европарламент – и дори да блокират неговата работа, засега те категорично не успяват да постигнат целта си. Това, обаче, не променя факта, че въпросните партии продължават да се радват на завидно висока популярност. На фона на всичко това, все повече стават поддръжниците и на някои крайнодесни формации, за които се споменава сравнително рядко. Дейността им често е незаконна, а посланията, които те разпространяват, съдържат както нацистка пропаганда, така и призиви за „борба“ срещу мигранти, представители на малцинства или хора с различна сексуална ориентация.

A newly active neo-Nazi group recently held a demonstration in downtown Portsmouth, New Hampshire. The group is an offshoot of the Nationalist Social Club, or NSC-131, and is considered to be a neo-Nazi group itself, according to the @ADL. https://t.co/TcWgDbmMU0 — Foundation to Combat Antisemitism (@FCASorg) March 15, 2024

„Националистически социален клуб“

Крайнодясната организация „Националистически социален клуб“ (известна и като NSC-131), основана през 2019 г. в Масачузетс, е известна със своите антисемитски възгледи и твърденията, че „бялата раса“ е в открит конфликт с всички „неарийци“. Предполага се, че името ѝ е свързано с основателя на Съюза на британските фашисти Осуалд Моузли и неговите думи: „Ако обичате страната си, значи сте националист, а ако обичате хората си, значи сте социалист“. Тя е децентрализирана и на практика няма ръководители, като се смята, че неин основател е Крис Хууд. По данни на американските власти, членовете на групировката преминават през специална военна подготовка и складират големи количества оръжия. Те организират различни прояви, по време на които редовно раздават материали, съдържащи нацистки символи и послания. Освен това, NSC-131 е много активна в интернет пространството, където разпространява своята пропаганда. Групировката има свои клонове в няколко европейски държави, сред които са Германия, Унгария и България. През 2020 г. стана ясно, че родните привърженици на NSC-131 дори са създали свой уебсайт, който към днешна дата вече не съществува. В него били публикувани голям брой материали, свързани с нацистката идеология – включително откъси от творби на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини. В сайта също така се твърдяло, че Холокостът е измама, а светът е управляван от тайна еврейска организация.

„Воините на Один“

През последните години, антиимигрантската групировка „Воините на Один“ предизвика сериозни притеснения във Финландия. Както властите, така и редица жители на страната критикуват нейните действия, но това не променя факта, че тя се радва на завидно висока популярност. Нейните членове, носещи черни якета с викингски символи, патрулират по улиците на няколко града и провеждат протести срещу т. нар. „ислямистки нашественици“. Според тях, броят на извършените престъпления се е увеличил драстично в резултат на големия брой мигранти, пристигнали във Финландия. „Воините на Один“ се самоопределят като „справедливи защитници на родината“, но често са критикувани заради своите ксенофобски възгледи. Полицията на свой ред на няколко пъти беше принудена да им напомни, че организирането на граждански патрули не е незаконно, но единственото, което те могат да правят, е да докладват за инциденти и криминални дейности. Любопитна подробност е, че „Воините на Один“ имат свои „представителства“ в още няколко държави, една от които е Канада.

Part hippie, part hipster, the activists of Generation Identity are one result of a broad image makeover the German far right has tried to give itself in recent years https://t.co/tOb6VVGxlX — The New York Times (@nytimes) December 28, 2018

„Генерация Идентичност“

Основана през 2012 г. във Франция, организацията „Генерация Идентичност“ споделя конспиративната теория, че съществува таен заговор за изтласкването на бялото население от Европа и заменянето му с мигранти (предимно от Близкия изток). Представителите ѝ призовават за извършването на „ремиграция“ – масово депортиране на всички жители на Стария континент, които не са родени на територията му. „Генерация Идентичност“ има свои клонове в няколко държави. В Австрия, групировката беше свързана със стрелеца от Крайстчърч, който през 2019 г. нападна две джамии в новозеландския град и отне живота на 51 души. Всяко лято, членовете на организацията организират „тренировъчни лагери“, целта на които, по техните думи, е да „защитят европейската идентичност и култура“. През 2018 г. разследване на телевизия „Ал Джазира“ разкри, че „Генерация Идентичност“ е тясно свързана с крайнодясната формация „Национален сбор“ на Марин льо Пен. Заради расистката си идеология, групировката беше обявена за незаконна от френското правителство през 2021 г.

There are still hundreds of Confederate monuments around the United States.@MSNBC's Trymaine Lee journeyed to the South to see them for himself. https://t.co/u3yDetIATH pic.twitter.com/xynJ8Zgrwo — NBC News (@NBCNews) August 10, 2018

„Лигата на Юга“

През 1994 г. група университетски преподаватели от няколко града в САЩ създават организация, която бързо привлича голямо внимание с откровено расистката си идеология. Наречена „Лигата на Юга“, тя призовава южните щати да обявят независимост и да се състави теократично правителство, начело на което да застанат представители на „белия елит“. Членовете на групировката призовават да се извършват нападения срещу цветнокожи американци и разпространяват различни антисемитски послания. Показателни са коментарите за робството в САЩ на един от създателите на „Лигата на Юга“ – Джак Кършоу. Според него, то е било „полезно“, а днешното американско общество трябва да бъде разделено на три класи – „по-нисши, равни и по-висши“. Организацията разполага със свое въоръжено крило, първоначално наречено „Неукротимите“, а след това преименувано на „Южни отбранителни сили“. Групировката организира редица демонстрации, но популярността ѝ спадна през последните години, една от причините за което е напускането на някои от нейните най-видни членове. Въпреки това, „Лигата на Юга“ продължава да призовава за създаването на „правителство на южните щати“, съставено единствено от бели американци.

