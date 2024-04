Избори в условията на глобална криза – накъде ще поеме Индия

П реди дни в Индия започнаха парламентарни избори, които според редица анализатори ще бъдат от огромно значение за бъдещето не само на страната, но и на цяла Азия. Право на глас имат около 970 млн. души – или приблизително 10 процента от населението на нашата планета. Самият вот ще продължи месец и половина, а резултатите ще станат ясни в началото на юни. Изборите се определят като референдум за управлението на популисткия министър-председател Нарендра Моди, който се бори за трети мандат начело на Индия. Ако той спечели, това ще го превърне в едва втория лидер в историята на страната, постигнал нещо подобно, след Джавахарлал Неру – първият премиер на азиатската държава.

Страна на контрасти

Избирателна активност на предишния вот, състоял се през 2019 г., беше 67 процента – факт, който нагледно демонстрира ангажираността на индийците с демократичния процес. В същото време, политическата обстановка в страната е изключително сложна, коментират експерти. От една страна, икономиката на Индия преживява забележителна трансформация, в основата на която са технологичните иновации и значителните инвестиции. Кацането на апарата „Чандраян-3“ на Луната е безспорен научен и инженерен успех, а амбициите на Ню Делхи в сферата на космическите изследвания стават все по-големи. Освен това, страната е дом на 200 милиардери с общо богатство в размер на 954 млрд. долара. По отношение на енергетиката, Индия планира да построи 18 нови ядрени реактора до 2032 г. По този начин, атомните мощности на азиатската държава ще достигнат 22,4 гигавата.

В същото време, обаче, страната е изправена пред редица тежки проблеми. Зад забележителния прогрес, осъществен през последните години, се крие шокиращо неравенство между богатите и бедните жители на Индия. Освен това, ширещата се корупция продължава да спъва развитието ѝ, а насилието над жени е тема, която е обект на растящо недоволство. В очите на много индийци, управляващите са далеч по-склонни да харчат огромни суми за проекти, свързани с изследването на космоса, отколкото да инвестират в инфраструктурата, здравеопазването и образователната система, което би подобрило жизнения стандарт на огромен брой хора.

Безпрецедентна бедност и ширеща се корупция

Докато световните сили отпускат огромни суми за военни конфликти, като тези в Украйна и Газа, много хора продължават да живеят в крайна бедност, а съдбата им сякаш не вълнува никого. По данни на ООН, 38 млн. души в САЩ и 95 млн. в ЕС се намират под или близо до линията на бедността. Проблемът е още по-сериозен в Индия, но точни данни за ситуацията в страната няма. Според Световната банка, доходите на близо 22 процента от населението ѝ – или приблизително 270 млн. души, са под 2,15 долара на ден (това е официално приетата от индийските власти линия на бедност). Колкото и стряскащо да звучат тези данни, те всъщност не отговарят на реалността в азиатската държава. Според повечето експерти, истинската линия на бедността трябва да бъде 3,65 долара на ден, а приходите на над 673 млн. души са под нея.

Разрастващата се пропаст между богати и бедни подчертава спешната нужда от извършването на социални реформи. Неслучайно, все по-актуално звучат думите на Бхимрао Рамджи Амбедкар – философ, политик, икономист, реформатор и един от създателите на индийската конституция, произнесени през 1945 г.: „Във всяка страна има управляваща класа…но има ли някъде по света друга управляваща класа с такъв егоистичен, болен, опасен и извратен манталитет, с толкова отвратителна и позорна философия за живота, подкрепяща потъпкването на робите, за да поддържа собствената си власт? Не знам да има такава“. Тъжната истина е, че за стотици милиони индийци, ситуацията не се е променила осезаемо през последните близо осем десетилетия. Те не могат да се измъкнат от капана на бедността, възможностите им за работа са силно ограничени, а освен това нямат почти никакъв достъп до здравни услуги.

Миналата година, в доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум, корупцията беше посочена като най-сериозен проблем пред бизнеса в Индия. В документа се подчертава, че тя изкривява пазарната динамика и пречи на инвестициите и иновациите. Корупцията също така допълнително задълбочава неравенствата в доходите и увеличава бедността. Справянето с нея изисква огромни усилия, а премиерът Нарендра Моди подчертава, че това е един от основните приоритети на неговото управление. Към момента, обаче, постигнатите успехи в борбата с корупцията изглеждат незначителни.

Между Изтока и Запада

Обект на различни коментари е и темата за отношенията между Ню Делхи и Москва. Статистиката сочи, че в периода между 1 април и 1 декември миналата година Индия е внасяла по 1,7 млн. барела петрол на ден от Русия, което представлява ръст от цели 77 процента. Експертите единодушно отбелязват, че това не е особено изненадващо. Индийските власти се възползват от ниската цена на суровината след санкциите, наложени на Русия от Запада във връзка с войната в Украйна. Преди избухването на конфликта, Индия купуваше сравнително рядко руски петрол и разчиташе на доставки от Близкия изток. В същото време, именно споменатите санкции принуждават преработвателите да търсят други източници на суровината. От началото на годината, вносът от Саудитска Арабия е нараснал значително, макар че Русия продължава да е водещ източник на петрол за Индия.

Някои анализатори твърдят, че отношенията между Ню Делхи и Москва ще се задълбочат през следващите години. Фактите, обаче, сочат нещо друго. Агенция „Ройтерс“ наскоро публикува материал, в който се отбелязва, че Индия ограничава военно-техническото си сътрудничество с Русия в полза на това със САЩ. Правителството на Нарендра Моди възнамерява да се дистанцира от някогашния си най-голям доставчик и да се откаже от мащабни оръжейни сделки. Причината е, че Кремъл се затруднява да изпълнява задълженията си по вече сключени договори заради войната в Украйна. Това е добре дошло за САЩ, които се стремят да подобрят връзките си с Индия. По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, износът на руски оръжия за азиатската държава е намалял с 37 на сто през последните пет години.

Москва открито призова Ню Делхи за засилване на военното им сътрудничество, но Моди не крие амбициите си да се съсредоточи върху местното производство, използвайки западни технологии. Всичко това означава само едно – остане ли на власт, той най-вероятно ще продължи да води подобна политика, опитвайки се да се отдръпне, доколкото е възможно, от Кремъл. Вероятността това да се случи изглежда голяма. Повечето социологически прогнози сочат, че Моди и неговата националистическа партия „Бхаратия Джаната“ ще спечелят изборите, изпреварвайки широк опозиционен съюз, воден от формацията „Индийски национален конгрес“.

