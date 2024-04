Сблъсъкът между Тайван и Китай и бъдещето на изкуствения интелект

А рхипелагът Кинмен се намира на едва 3 км от бреговете на Китай. Той обаче не е част от азиатската държава, а принадлежи на Тайван. През последните седмици групата острови привлече голямо внимание, след като китайски кораб, маскиран като рибарски плавателен съд, навлезе в тайвански води.

Съобщава се, че след намесата на бреговата охрана двама души били убити. Реакцията на Пекин не закъсня. Президентът Си Цзинпин отбеляза, че Тайван не е държава и по тази причина няма как да разполага със собствени води или въздушно пространство. Малко по-късно китайските власти спряха тайвански туристически кораб, а полицаи се качиха на борда му, предизвиквайки паника сред пътниците.

До по-сериозен инцидент не се стигна, като след половин час на плавателния съд било позволено да продължи по маршрута си.

Според редица анализатори Китай постепенно затяга примката около архипелага Кинмен. Те допускат, че съвсем скоро Пекин може да започне офанзива срещу островите. Като доказателство в подкрепа на твърдението си те посочват, че китайски кораби все по-често навлизат в „забранената зона“ около Кинмен.

Напрежението се покачва, а опасността от избухването на конфликт изглежда все по-реална. На фона на тези събития някои експерти смятат, че бъдещето на изкуствения интелект може да се окаже заложено на карта в случай на война между Китай и Тайван. Каква е причината за подобни прогнози?

Лидер без конкуренция

Anchor „Най-важната компания в света, за която вероятно дори и не сте чували“ – така списание „Тайм“ определя „Тайванската компания за производство на полупроводници“, известна като TSMC. От нейните фабрики идват приблизително 90 процента от най-модерните чипове в света, използвани от технологични гиганти като Apple и Nvidia. Сред тях са такива с размер 3 нанометра (нанометърът се равнява на една милиардна част от метъра), които се считат за бъдещето на изкуствения интелект. Те се произвеждат единствено в съоръжения, намиращи се в Западен Тайван, на едва 170 км. от континентален Китай. Компонентите, дело на TSMC, могат да бъдат открити в почти всичко – от смартфони до перални машини. Компанията постепенно се разширява, като миналата година обяви, че ще открие свой завод в Дрезден, Германия (първият такъв в Европа).

Експертите са единодушни, че към настоящия момент TSMC на практика няма конкуренция. Единствената друга компания, която може да произвежда 3-нанометрови чипове, е Samsung. Качеството на нейните продукти, обаче, все още не е на достатъчно високо ниво. Доказателство за това е решението на Nvidia да прехвърли производството на всичките си графични процесори от Samsung към TSMC. Intel също прави опити да измести тайванската компания от лидерската ѝ позиция. Американската корпорация обяви планове да започне производство на 2-нанометрови чипове до края на настоящата година, но дали ще постигне тази цел е въпрос, на който все още няма отговор.

„Силиконовият щит“ на Тайван

По различни оценки, приблизително 70 процента от чиповете, използвани от Китай, са произведени в Тайван. Това означава, че икономиката на Народната република е силно зависима от малката островна държава и по тази причина избухването на конфликт между Пекин и Тайпе всъщност е малко вероятно, сочат някои анализатори. Нещо повече – този т. нар. „силиконов щит“ на Тайван гарантира, че САЩ и останалите западни сили няма да стоят безучастни, ако Китай започне военна офанзива. Те биха защитили Тайпе, тъй като също са зависими от TSMC. Всичко това означава, че директна атака срещу Тайван би представлявала твърде голям риск за Китай. Вместо това, Пекин ще се ограничи с продължаване на провокациите.

„Силиконовият щит“, разбира се, е само теория. Немалко анализатори я отхвърлят и подчертават, че за Китайската комунистическа партия присъединяването на Тайван към републиката е нещо много повече от стратегическа цел – това стои в основата на визията ѝ за бъдещето. Какво, всъщност, би се случило, ако действително избухне война между двете азиатски държави? Несъмнено, последствията за световната икономика ще бъдат катастрофални. Предполага се, че подобен конфликт ще се отрази пагубно върху производството на полупроводници и ще нанесе щети в размер на около 1 трилион долара годишно. Освен това, съществува голяма вероятност самата тайванска армия (или тази на САЩ) да разруши фабриките на TSMC, за да не попаднат те в ръцете на китайските власти. Очевидно, това са само спекулации, а и не бива да се забравя, че дори и да превземе въпросните съоръжения, Пекин няма да може да се възползва от пълния им потенциал. Причината е, че функционирането им зависи от тясното сътрудничество с редица други държави.

Амбициите на Китай

Основният въпрос, който експертите продължават да си задават, е дали действително ще се стигне до избухването на война между Китай и Тайван? Много от тях са на мнение, че съществува голяма вероятност този мрачен сценарий да се сбъдне. Безспорно, последните провокации на Пекин са насочени към правителството в Тайпе. Новият президент на островната държава Лай Чинг-те ще положи клетва през май. Също както неговата предшественичка Цай Ингвен, той също е от Демократическата прогресивна партия и смята, че страната му е независима, а не е част от Китай – каквото пък е мнението на Си Цзинпин и властите в Пекин.

Някои анализатори отбелязват, че истинската цел на Народната република е да постави под свой контрол цялата западна част на Тихия океан. По тази причина, азиатската страна може да предприеме офанзива не само срещу Тайван, но и срещу Филипините. Съществуват сведения, че китайски наемници са разположени на островите Спратли, които принадлежат на Манила. Освен това, по нареждане на Пекин риболовни кораби непрекъснато навлизат в корейски води и плячкосват рибните запаси. Напрежението расте, а на карта е заложено не само бъдещето на изкуствения интелект, но и съдбата на милиони души, живеещи в района на Югоизточна Азия.

