Великобритания по пътя на промяната

Б роени часове остават до парламентарните избори във Великобритания, които ще се проведат този четвъртък. Това ще бъде първият подобен вот след излизането на страната от ЕС в началото на 2020 г. Задържалата се във властта вече 14 години Консервативна партия е на път да претърпи едно от най-тежките поражения в историята си. Всички социологически проучвания показват, че формацията изостава с цели 20 процента от своите основни опоненти – лейбъристите. Изненади едва ли ще има и в момента единственият въпрос е колко убедителна ще бъде тяхната победа, смятат анализаторите.

The winners of Britain's election on Thursday - which looks set to end 14 years in power for the Conservative Party - will take on some of the biggest challenges faced by any new government since the end of World War Two https://t.co/olcGIbYKQk