Фалшивите новини, които могат да повлияят на предстоящите президентски избори в САЩ

П редставете си следното: само седмица преди президентските избори в САЩ, които ще се проведат на 5 ноември следващата година, в интернет се появява видеозапис от тайна среща между американския държавен глава Джо Байдън и украинския му колега Володимир Зеленски. Двама се договарят Киев незабавно да се присъедини към НАТО и да бъде задействан специален протокол, по силата на който ще бъдат нанесени удари с ядрено оръжие по цели в Русия. Разбира се, повечето хора биха се усъмнили в достоверността на видеозаписа.

Те ще обърнат внимание на някои важни подробности –като например, че качеството му е лошо, а и нито една от водещите световни медии не съобщава за въпросната среща. Други, обаче, ще повярват, че кадрите са напълно автентични, а най-лошите им страхове се сбъдват. Това ще повлияе на тяхното решение кого да подкрепят на предстоящите избори. От дълги години експерти от цял свят предупреждават, че фалшивите новини и подвеждащата информация, циркулиращи в интернет, представляват огромна заплаха за бъдещето на демокрацията. Възможно ли е те да предрешат кой ще спечели надпреварата за Белия дом?

Disinformation reimagined: how AI could erode democracy in the 2024 US elections https://t.co/3hfYQNxTZv — Guardian news (@guardiannews) July 19, 2023

Събития, които никога не са се случвали

През последните години една от най-често споменаваните думи, свързани с фалшивите новини, е дийпфейк. С въпросната технология се създават видео или аудио материали с невярно съдържание. „За целта се използва форма на изкуствен интелект, съчетана с машинно обучение. Крайната цел е да се манипулират кадри или изказвания“, обяснява Кристофър Шварц от Технологичния институт в Рочестър, който е бивш журналист, а в момента е част от проекта DeFake, посветен на борбата с фалшивите новини.

„В момента все по-популярни стават т. нар. ситуационни дийпфейкове. На практика те представляват материали, свързани със събития, които никога не са се случвали. Пример в това отношения са кадрите, на които се вижда как Доналд Тръмп прегръща известния имунолог Антъни Фаучи. Те се появиха в акаунт в „Туитър“ (преименуван на Х), свързан с кандидат-президентската кампания на опонента на Тръмп Рон ДеСантис. Друг материал, създаден с помощта на изкуствен интелект и насочен срещу настоящия държавен глава на САЩ Джо Байдън, пък беше разпространен от Националния комитет на Републиканската партия“, добавя Шварц.

„Дезинформацията и фалшивите новини бяха съществена част от изборите през 2016 и 2020 г. Няма причина да смятаме, че ситуацията ще бъде различна през 2024 г.“, отбеляза за Vesti.bg Пол Бек, който е професор по политически науки от университета в Охайо.

„Големият въпрос е в каква степен социалните медии и съдържанието, което се публикува там, ще повлияят на мнението на избирателите. По мое мнение, те няма как да предопределят изхода от вота, тъй като много по-важни ще бъдат кампаниите на кандидатите и посланията, които отправят. Въпреки това, в съвременната политика всичко е възможно. Трудно е да се правят прогнози, но едно нещо е безспорно – предстоят ни изключително интересни месеци“, подчертава проф. Бек.

Donald Trump has a years-long pattern of sowing mistrust in US elections and angling “to remain in power at any cost — even in the face of potential violence,” federal prosecutors allege https://t.co/AqdxhFAqe1 — Bloomberg (@business) December 5, 2023

Сатанински ритуали и извънземни

Какво бихте направили, ако сте натоварени със задачата да повлияете на предстоящите избори в САЩ? Каква би била стратегията ви? Как бихте използвали дезинформацията и фалшивите новини в своя полза? Отговорите на тези въпроси търсят експертите, които са част от проекта DeFake. „Като начало, трябва да прецените дали искате гласоподавателите да подкрепят определен кандидат или да атакувате неговия опонент. Може да представите един политик като герой, който спасява живота на пешеходец от кола, движеща се към него с висока скорост. От друга страна, може да представите неговия най-голям противник като злодей, извършващ престъпления. Форматът на дийпфейк съдържанието също е от голямо значение. Вместо да създадете видеоклип, може да заложите на снимка, която изглежда така, сякаш е направена със смартфон. Възможно е и да добавите логото на някоя голяма медия, за да изглежда тя възможно най-достоверно“, отбелязва Шварц.

Когато става въпрос за фалшиви новини, много важно е да се разбере към кого са насочени те, обяснява още експертът. „Вместо да се стремите да достигнете до всички гласоподаватели, може да се „прицелите“ в поддръжниците на конспиративни теории, особено в районите, които са от ключово значение за изхода от вота. Така, вашата стратегия ще включи представянето на даден кандидат или членовете на семейството му като участници в сатанински ритуали или като членове на тайна организация, контактуваща с извънземни“, смята Щварц. Той също така не изключва възможността да бъде направен опит за фалшифициране на резултатите от изборите. „На практика всяка една медия може да стане обект на хакерска атака и да бъде използвана за разпространяването на фалшиви новини, свързани с изборите в САЩ. Това не е лесна задача, но не е невъзможен сценарий“, подчертава Шварц.

A sense of vindication swept through the White House and Biden campaign after Democrats' strong showing in off-year elections, despite a slew of recent polls showing US President Joe Biden's popularity is low https://t.co/h1wGdgy7Fh — Reuters (@Reuters) November 9, 2023

Истина или лъжа?

Съществуват различни методи за разкриване на ситуационни дийпфейкове. В повечето случаи, видеоматериалите с невярно или подвеждащо съдържание са с ниско качество, кожата на участниците в тях изглежда твърде гладка, а осветлението е необичайно – детайли, които лесно могат да бъдат забелязани. „Някои дийпфейкове, обаче, са изключително професионално направени. В рамите на проекта DeFake ние използваме изкуствен интелект, за да улавяме издайническите признаци на фалшивите новини. За съжаление, това невинаги е достатъчно“, отбелязва Шварц.

Какви са съветите на експертите? На първо място, хората трябва да бъдат внимателни и да не вярват на всичко, което прочетат в интернет. „Опитайте се да не разчитате единствено на вашите познания, които може да се окажат погрешни или непълни. Доверявайте се на надеждни и проверени източници на новини и информация. Не забравяйте, че всеки един дийпфейк се опитва да се възползва от това, което сте склонни да повярвате за даден човек или събитие. Трябва да сте наясно с пристрастията си и да бъдете предпазливи, когато попаднете на съдържание, което напълно ги потвърждава. Независимо колко бързо се развиват технологиите, нашата способност да мислим критично продължава да бъде основното ни оръжие в борбата с дезинформацията“, обобщава Шварц.

