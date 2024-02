Загадъчната история на Шотландия

Ш отландия е очарователна страна, която всяка година привлича милиони посетители от цял свят, желаещи да се докоснат до нейната красива природа и богатата ѝ култура. Освен това, историята на държавата, която е част от Обединеното кралство, изобилства от мистериозни събития, разпалващи въображението на туристите. Сред тях са необясними изчезвания, жестоки убийства, както и откриването на загадъчни миниатюрни ковчези, които са обект на продължаващи дебати в научните среди.

A roman tile stamped with the name of the 9th legion Hispana found in Lincoln, they moved on to found Eboracum (York) before their sudden disappearance from History in the 2nd Century #RomanBritain pic.twitter.com/F5z5D2ZkTJ — Pete Savin (@pete_savin) July 16, 2022

Изчезналият Девети легион

Една от най-големите загадки, свързани с историята на Шотландия, е изчезването на т. нар. IX Испански легион. Сформиран от самия Юлий Цезар, неговата емблема най-вероятно била бик. В периода между 58 и 51 г. пр. Хр. легионът участвал в Галските войни, а след това се включил в редица битки на територията на Европа и Африка. През 43 г. бил изпратен в Британия от император Клавдий, където потушил въстанието на Будика под ръководството на Квинт Петилий Цериалис. Малко след като пристигнал в Каледония (днешна Шотландия), обаче, легионът изчезнал безследно. До наши дни не са достигнали никакви сведения какво се е случило с него. Повечето историци смятат, че той най-вероятно бил разгромен от келтски племена (някои експерти добавят се, че това предполагаемо поражение е една от причините за издигането на Адриановия вал – римско отбранително съоръжение от камъни и торф, намиращо се в Северна Англия. Дължината му е 118 км., а височината – около 3 м.). Конкретни доказателства за подобно сражение, обаче, липсват, поради което съдбата не легионерите продължава да бъде въпрос без категоричен отговор.

Мистериозни ковчези

През 1836 г. няколко момчета от Единбург направили едно изненадващо откритие в подножието на хълма Артърс Сийт. Те се натъкнали на 17 малки ковчега с дървени фигури в тях, поставени в ниша, скрита зад каменна плоча. Всяка от въпросните фигури била с дължина между 10 и 15 см. Първоначално, тези предмети не предизвикали почти никакъв интерес и били продадени за скромната сума от 4 лири. Днес, обаче, те са изложени в Националния музей на Шотландия, а учените продължават да спорят относно тяхното предназначение. Някои смятат, че ковчезите са част от неизвестно проклятие, докато други са на мнение, че става въпрос за символични погребения на моряци, изгубени в морето. Спорно е и кога точно мистериозните предмети били поставени в нишата. Една от теориите гласи, че това е станало около пет години преди откриването им, а според друга те са поне няколко десетилетия по-стари.

The 3 lighthouse keepers at the Flannan Isles Lighthouse mysteriously vanished from their posts in 1900. The main door was closed, the beds unmade, & the clock unwound. No bodies were ever found. Implausible stories incl. abduction by sea serpent / foreign spies. #MythologyMonday pic.twitter.com/Sm7YrLSLEG — Jane Hoodless (@JaneHoodless) April 17, 2023

Фарът на Елън Мор

Островите Фланан са част от Външните Хебриди и се намират на приблизително 32 км. западно от остров Люис. Предполага се, че са получили името си от свети Фланан, ирландски проповедник и абат, живял през VII в. Те нямат постоянно население от 1971 г. насам, когато намиращият се там фар бил автоматизиран. Именно с него е свързана една неразгадана мистерия, случила се в началото на XX в. През 1900 г. и тримата пазители на фара на Елън Мор, които работели там на ротационен принцип, изчезнали безследно. Изпратеният разследващ екип открил единствено дневника на фара. Последната бележка в него била от 15 декември. В нея се твърдяло, че е приключила силна буря (което е странно, тъй като метеорологичните условия в района по това време били добри), а Бог е над всичко. Тези думи стоят в основата на редица конспиративни теории, които се опитват да обяснят какво се е случило с тримата мъже. Така или иначе, съдбата им продължава да е неизяснена и до днес.

*NEW EPISODE - 18. Oscar Slater*



On December 21, 1908, Marion Gilchrist knocked firmly three times on the floor of her West Princes St apartment, this was the warning signal she had informed her neighbours she would use only when her life was in grave danger...#truecrime pic.twitter.com/JHYFgZoRGq — Skinwalker: True Crime (@SkinwalkerTC) July 29, 2020

Убийството на Марион Гилдкрист

През 1909 г. неизвестен мъж нахлул в дома на възрастна жена на име Марион Гилдкрист в Глазгоу и я пребил до смърт с чук. Случаят шокирал цяла Шотландия, а властите били твърдо решени да открият извършителя на жестокото престъпление. Така, те заловили Оскар Слейтър – имигрант от еврейски произход. Той изобщо не отговарял на описанията на престъпника, дадени от свидетелите на случилото се, а доказателствата за неговата вина били крайно неубедителни. Въпреки това, съдът решил, че именно той е убиецът на Марион Гилдкрист. Слейтър получил смъртна присъда, която впоследствие била заменена с доживотен затвор. Случаят привлякъл голямо внимание, а много хора били възмутени от очевидната несправедливост. Сред тях бил и световноизвестният писател Артър Конан Дойл, който дори написал памфлет в защита на Слейтър. Почти две десетилетия по-късно, той бил освободен и получил компенсация в размер на 6000 лири, а съдът признал, че са били допуснато редица грешки в хода на процеса срещу него. Що се отнася до истинския убиец на Марион Гилдкрист, той така и не бил заловен.

Библейският Джон от Глазгоу

През 60-те години на миналия век сериен убиец отнел живота на най-малко три жени в Глазгоу. Неговата самоличност продължава да е неизяснена, а прякорът, с който станал известен, е Библейският Джон. Наречен е така, тъй като според сестрата на една от неговите жертви той непрекъснато цитирал пасажи от Стария завет, най-вече такива, свързани с Моисей. Описван е като привлекателен мъж, висок около 1,80 м., с къса рижава коса. Следователите така и не успели да установят какви са мотивите за извършените от него убийства. Жертвите му не били сексуално насилени. Разследването разкрило, че те били удушени и вероятно удряни и ритани след настъпването на смъртта им. Единственото общо между трите жени е, че са посещавали едно и също заведение – „Бароуленд Балруум“.

Още от автора:

Несбъднатите прогнози за живота през XXI век

Фалшивите новини, които застрашават здравето ни

Най-абсурдните конспиративни теории, свързани с природни бедствия

Между религията и суеверията: Средновековните предсказания за края на света

Забравената история на нацисткото движение в САЩ

Скандалните тайни на Католическата църква

Антинаталистите, които смятат, че не бива да имаме деца

Сделките за един долар, които ще ви изумят

Избори от двете страни на Атлантическия океан

Великите учени, останали без Нобелова награда

Кои са най-древните традиции, свързани с настъпването на Нова година

Фалшивите новини, които могат да повлияят на предстоящите президентски избори в САЩ

По стъпките на СССР – защо някои експерти прогнозират, че Русия може да се разпадне

Какъв е произходът на някои от най-популярните стереотипи

Изследователите на НЛО, които се оказаха измамници

Забравената война между САЩ и Мексико

Въпрос на време - какво представлява атосекундата и как тя променя представите ни за света около нас

Американците, които избягаха в СССР по време на Студената война

Носи ли вина ООН за геноцида в Руанда

Цената на войната в Украйна и неясното бъдеще на руската икономика

Постижима цел ли е прекратяването на конфликта в Близкия изток

Номер или лакомство – изненадващата история на една от най-популярните традиции, свързани с Хелоуин

Как дроновете се превръщат във все по-важен елемент от войната в Украйна

Между гениалността и лудостта – непознатата история на Исак Нютон

Великите учени, създали ужасяващи оръжия

Историческите заблуди, в които много хора все още вярват

Противоречивите теории, свързани с някои от най-значимите събития в световната история

Газа, Украйна и страховете, че се приближаваме към световна война

Изстрелването на „Спутник-1“ и началото на космическата надпревара между САЩ и СССР

Войната в Украйна, Китай и бъдещето на Тайван