Избори по руски – несменяем ли е Владимир Путин

И збори с предизвестен край – това е най-краткият и точен начин, по който може да бъде описан вотът за държавен глава, провеждащ се в Русия. Той ще продължи три дни, а победителят е известен на всички – настоящият президент на страната Владимир Путин. Право на глас имат приблизително 115 млн. души. Избори се провеждат и в онези райони от Украйна, превзети от руската армия в хода на продължаващата война.

Втори ден от президентските избори в Русия

Световните медии отбелязват, че Путин е най-дълго управлявалият държавен ръководител на федерацията след Йосиф Сталин и няма кой да го спре по пътя му към нов шестгодишен мандат. Опонентите му на свой ред твърдят, че изборите са противоконституционни и не отразяват реалната воля на руския народ. Путин изглежда несменяем, но наистина ли е така? Възможно ли е някой ден той да бъде свален от власт?

Vladimir Putin voted online in Russia’s presidential election that’s set to give him a fifth term in power to extend his almost quarter-century rule https://t.co/QKfuqTLLp3 — Bloomberg (@business) March 15, 2024

Липса на опозиция

Победата на Путин е сигурна по една проста причина – на практика, той няма реални опоненти. Държавният глава се изправя срещу комуниста Николай Харитонов, Владислав Даванков от формацията „Нови хора“ и лидера на националистическата Либерално-демократическа партия Леонид Слуцки. Тримата са представители на т. нар. „системна опозиция“ и не представляват никаква заплаха за Путин. „Повече от очевидно е, че изборите няма да донесат промяна в Русия“, отбеляза за Vesti.bg професорът по международни отношения Уолтър Клеменс. „Единственото, което може да се случи, е ситуацията в страната да се влоши още повече. Истината е, че Путин може да бъде свален от власт само по един начин – с преврат. Подобно нещо се случи с Никита Хрушчов. Не бива да забравяме, че и срещу Михаил Горбачов имаше неуспешен опит за преврат. Все пак, няма как да се прогнозира дали в наши дни е възможно да се стигне до подобен сценарий“, добавя той.

Поддръжниците на Алексей Навални – харизматичния опозиционер и отявлен критик на Путин, починал преди около месец в наказателна колония, намираща се зад Полярния кръг, са или в затвора, или в чужбина. Те са единодушни, че президентът е жесток диктатор и убиец, който прави всичко възможно, за да унищожи демокрацията в своята страна. Въпреки това, проучванията на общественото мнение показват, че популярността му в Русия е завидно голяма. Резултатите сочат, че той се радва на одобрение от цели 85 процента, т.е. то се е увеличило след нахлуването в Украйна. Според привържениците на Путин, той е успял да спре упадъка на федерацията, достигнал връхната си точка с разпадането на СССР. Редица експерти обаче смятат, че резултатите от подобни проучвания са манипулирани и не отговарят на истината, а броят на руснаците, недоволни от управлението на държавния глава, непрекъснато нараства.

Voting started in Russia for a three-day presidential election that is set to extend Vladimir Putin's rule by another six years https://t.co/vjM12EgNUO pic.twitter.com/CFDaUFqy8X — Reuters (@Reuters) March 15, 2024

Опонентите на Путин

Откакто стана президент през 2000 г., Путин методично затяга контрола си върху политическия живот в Русия. Той прокара конституционни реформи, които могат да го задържат на власт до 2036 г. Репресиите, на които подлага своите опоненти, достигнаха безпрецедентни нива след избухването на войната в Украйна. Всяка публична критика на офанзивата е криминализирана, а провеждането на протести срещу управлението на Путин е невъзможна задача. Броят на арестите, както и на съдебните дела срещу хора, несъгласни с действията на държавния глава, расте лавинообразно. Самият президент неотдавна определи своите критици като „пяна“, измита от предприетата от него „специална военна операция“.

Целият свят беше шокиран от новината за смъртта на Навални, но той далеч не е единственият опозиционер, попаднал под ударите на Кремъл. Известният критик на Путин Владимир Кара-Мурза, например, беше осъден на цели 25 години затвор по обвинения в държавна измяна и редица други престъпления. Кремъл полага огромни усилия, за да заглуши гласа на всички хора, недоволни от управлението на държавния глава. Художник от Санкт Петербург беше осъден на седем години затвор, тъй като сменял цените на стоките в местен магазин с антивоенни лозунги. Същата присъда получи и поет от Москва, рецитирал стихове срещу конфликта в Украйна.

Navalny, even from the confines of his prison, saw Russia’s next presidential election as an opportunity for Russians to voice their dissent, and to weaken Putin’s hold on power https://t.co/6J6mUNr8m3 — TIME (@TIME) March 15, 2024

Изборите и войната в Украйна

„Президентските избори няма да окажат кой знае какво влияние върху войната в Украйна. Оставането на Путин на власт означава едно – конфликтът не само ще продължи, но и най-вероятно ще стане още по-ожесточен“, прогнозира проф. Клеменс. Той далеч не е единственият експерт, споделящ това мнение. В същото време, за Кремъл е от голяма важност победата на Путин да бъде възможно най-убедителна, а избирателната активност – висока. „Това би демонстрирало, че обществото подкрепя президента и неговите действия – както във вътрешнополитически, така и във външнополитически план“, смята Андриус Турса, който е експерт по международни отношения от консултантската компания „Тенео“.

„Официалните данни сочат, че през 2018 г. Путин спечели 77,5 процента от гласовете, а избирателната активност беше 67,5 на сто. Тази година, въпросните проценти вероятно ще са още по-високи“, смята Турса. „Кремъл ще използва резултатите от вота, за да легитимира всички решения на Путин, особено онези, свързани с нахлуването в Украйна. Това ще бъде послание към всички негови опоненти, с което се цели да бъде демонстрирано привидното единство на руския народ“, допълва той.

Путин фокусира своята предизборна кампания върху обещанието да постигне целите си в Украйна, описвайки войната като сблъсък със Запада, от който зависи оцеляването на Русия. Преди няколко седмици той заяви, че САЩ и съюзниците им от НАТО искат да унищожат федерацията и да я превърнат в слаба и зависима страна, „за да могат да правят каквото си поискат“. Путин също така не спира да повтаря, че Украйна и западните сили ще трябва да приемат неговите условия „рано или късно“.

В същото време, обикновените руснаци не знаят почти нищо за военните неуспехи на Москва, както и за непрекъснато увеличаващия се брой на загиналите войници. Пропагандната машина на Кремъл се справя успешно със задачата да убеди хората, че офанзивата е успешна, представяйки Путин като опитен и безгрешен военачалник. Това обаче не променя факта, че конфликтът продължава с пълна сила, а постигането на мирно споразумение изглежда почти невъзможно.

