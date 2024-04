Хуманитарният кошмар в Ивицата Газа

В началото на април седем хуманитарни служители на базираната в САЩ неправителствена организация „Световна централна кухня“ бяха убити в Газа при въздушен удар, извършен от израелската армия.

Жертвите са трима британци, поляк, австралиец, палестинец, както и един човек с двойно американско и канадско гражданство. Впоследствие стана ясно, че те се движели в район, за който се смятало, че е безопасен. Автомобилите, в които се намирали, на свой ред били с логото на организацията, а освен това придвижването им били координирано с израелските военни.

Израелски въздушен удар в Газа уби чуждестранни хуманитарни работници

Новината за смъртта им предизвика вълна от възмущение по цял свят. Американският президент Джо Байдън втвърди тона си, като отбеляза пред журналисти в Белия дом, че действията на Израел след нападението, извършено от групировката „Хамас“ на 7 октомври миналата година, са „прекомерни“.

Държавният глава също така разговаря с израелския премиер Бенямин Нетаняху и постави ултиматум: цивилните жители и хуманитарните служители в Газа да бъдат пазени, тъй като в противен случай Вашингтон може да ограничи подкрепата, която оказва на Тел Авив във войната срещу „Хамас“.

Израелските власти на свой ред поднесоха извинения за случилото се, определяйки атаката като „огромна грешка“. В същото време, Нетаняху подчерта, че макар и смъртта на хуманитарните служители да е истинска трагедия, подобни неща „се случват по време на война“. Един от най-често задаваните въпроси през последните дни е колко такива инциденти са се случили в Газа след избухването на войната?

По данни на ООН, над 180 души, работещи за неправителствени организации и занимаващи се с предоставянето на помощи за цивилното население, са загинали от началото на израелската инвазия. Повечето от тях са палестинци. Редица експерти пък отбелязват, че броят на хуманитарните служители, убити по време на въоръжени конфликти – като тези в Сирия, Мали, Мианмар и Афганистан, нараства непрекъснато от края на 90-те години на миналия век. Статистиката е повече от красноречива. През 2023 г., общо 237 представители на неправителствени организации са били убити, ранени или отвлечени. За сравнение, такава съдба е сполетяла едва 35 хуманитарни работници през 1997 г.

After Israel killed its aid workers and released a seven-paragraph explanation for the strikes, World Central Kitchen said the IDF “cannot credibly investigate its own failure in Gaza. We demand the creation of an independent commission to investigate.” https://t.co/XX991J31j5