Децата войници, които написаха историята на САЩ

А мериканската гражданска война, продължила от 1861 до 1865 г., е един от най-важните и кръвопролитни конфликти в историята на САЩ. Тя започнала с отцепването на 11 южни щата – т. нар. Конфедерация, които били недоволни от започната от президента Ейбрахам Линкълн кампания за премахването на робството. След продължили близо четири години ожесточени сражения, войските им, измъчвани от липсата на храна, облекла, оръжия и боеприпаси, били принудени да капитулират. Една от най-шокиращите подробности, свързани с войната, е фактът, че в нея участвали и много деца. Какво знаем за тях?

Private (CSA) Edwin Francis Jemison. Born in 1844 in Louisiana. In July of 1862, while with the 2nd Georgia infantry, he was killed in action at the battle of Malvern hill. pic.twitter.com/OOcmsKTjFW — Old war photography (@Japorkipeg) February 20, 2022

Едуин Франсис Джемисън

Снимката на Едуин Франсис Джемисън несъмнено е една от най-известните фотографии, свързани с Американската гражданска война. Роден на 4 декември 1844 г., той се записал като доброволец в армията на Конфедерацията през май 1861 г. По това време младото момче било на едва 16 години. Историците смятат, че неговата снимка била направена именно тогава. Първото сражение, в което взел участие, се състояло през април 1862 г. във Вирджиния. Няколко месеца по-късно, на 1 юли 1862 г., той загинал в битката при Малвърн Хил (това е едно от най-кръвопролитните сражения в хода на гражданската война. Загинали близо 8000 души, близо две трети от които били войници на Конфедерацията). Смята се, че Джемисън бил ударен от гюле и починал на място. Това се случило само пет месеца, преди да навърши 18 години.

Джон Линкълн Клем

Истинското име на Джон Линкън Клем всъщност е Джон Джоузеф Клем, но той го променил в чест на американския президент Ейбрахам Линкълн. През 1861 г., когато бил на едва 10 години, той избягал от дома си в Охайо и се опитал да се присъедини към армията на Съюза като барабанчик. Тъй като бил твърде млад, неговата кандидатура първоначално била отхвърлена. След това, той заминал за Мичиган, където се превърнал в талисман на разположените в щата войски. През септември 1863 г. Клем взел участие в битката при Чикамауга и проявил изключителна смелост. Три куршума пробили дупки в шапката му, а вражески полковник се опитал да го залови. Вместо да се предаде, той прострелял смъртоносно своя преследвач. Така, Клем си спечелил прякора „Барабанчикът от Чикамауга“. През 1864 г. младежът се оттеглил от армията, но само седем години по-късно се завърнал в нейните редици. Той се пенсионирал като бригаден генерал през 1915 г.

John Lincoln Clem (August 13, 1851 – May 13, 1937), famously known as Johnny Shiloh, was a United States Army general who served as a drummer boy in the Union Army in the American Civil War. pic.twitter.com/48jioyDbyJ — Max von Side-Eye (@SvenTystnad) December 19, 2020

Уилям Джонстън

Медалът на честта е най-високото военно отличие в САЩ и се присъжда за проявен изключителен героизъм във военна обстановка. Отличието било въведено от Ейбрахам Линкълн по време на гражданската война. Най-младият му носител е роденият през юли 1850 г. Уилям Джонстън. Той се присъединил към армията на Съюза, разположена във Върмонт, през май 1862 г. и станал барабанчик. На едва 12-годишна възраст Джонстън участвал в т. нар. „Седемдневна битка“ (сраженията продължили между 25 юни и 1 юли 1862 г.), в която неговият отряд бил разбит от силите на генерал Робърт Едуард Лий. Някои войници били заловени, докато други успели да избягат, захвърляйки оръжията си. Единствено Джонстън успял да опази своя барабан, а новината за проявената от него смелост стигнала до самия президент Линкълн. Държавният глава бил силно впечатлен от факта, че далеч по-възрастните и опитни войници изоставили своите оръжия, докато детето направило всичко възможно, за да предпази барабана си. В резултат, на следващата година Линкълн му връчил престижния Медал на честта.

Едуард Блек

Записал се като доброволец в редиците на съюзническата армия в Индиана на едва 8-годишна възраст, Едуард Блек е най-младият човек, служил някога във въоръжените сили на САЩ. Подобно на останалите барабанчици, той редовно се озовавал в предните редици по време на сражения, което го превръщало в лесна мишена за вражеските войници. Блек бил заловен по време на битката при Батън Руж и изпратен в затвор, намиращ се на остров в Мексиканския залив. Детето било освободено, след като съюзническите войски превзели острова, както и намиращия се до него град Ню Орлиънс. След като през 1862 г. Ейбрахам Линкълн забранил използването на деца като войници, Блек се завърнал в дома си в Индианаполис, а със себе си носел и своя барабан. Въпреки това, той така и не успял да се възстанови от травмите, които получил по време на гражданската война. Блек починал на 18-годишна възраст, а барабанът му и до днес е изложен в Детския музей в Индианаполис.

On #MemorialDay we're sharing this image, painted early in the Civil War, showing a barefooted boy beating the drum for volunteer soldiers. 🇺🇸



🎨: "The Drummer Boy" (about 1862), William Morris Hunt pic.twitter.com/WksIonC5Ys — Museum of Fine Arts, Boston (@mfaboston) May 31, 2021

Фредерик Грант

Син на известния генерал и президент на САЩ в периода 1869 – 1877 г. Юлисис Грант, Фредерик Грант бил едва 12-годишен, когато последвал баща си на бойното поле. Той имал собствен кон, както и униформа, но не му било разрешено да доближава фронтовата линия. Той, обаче, редовно нарушавал тази забрана, докато веднъж войник на Конфедерацията не го прострелял в крака. Години след края на гражданската война, Фредерик Грант споделил, че един от най-тежките моменти в живота му настъпил след края на битката при Порт Гибсън. Той посетил бойното поле и се включил в събирането на телата на загиналите, след което помогнал на част от пострадалите да бъдат настанени в полева болница. По думите на Фредерик Грант, нещата, които видял през този ден, го шокирали изключително много, в резултат на което седнал до едно дърво и плакал в продължение на няколко часа. Години по-късно, той взел участие и в Испанско-американската война (продължила между 25 април и 12 август 1898 г.), а след това станал посланик на САЩ в Австро-Унгария.

