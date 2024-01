Най-абсурдните конспиративни теории, свързани с природни бедствия

В сяка година природни бедствия като земетресения, изригвания на вулкани, наводнения и горски пожари отнемат живота на хиляди хора и нанасят огромни материални щети. На фона на вниманието, което подобни катастрофални събития привличат, в интернет все по-често могат да бъдат открити конспиративни теории, свързващи ги с неща като тайни планове за създаването на т. нар. Нов световен ред, предстоящо извънземно нашествие или секретни ядрени опити. Въпреки че няма никакви доказателства в тяхна подкрепа, много хора не спират да ги споделят в глобалната мрежа.

Горските пожари и Новият световен ред

Климатичните промени са едно от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправено човечеството. През последните няколко години отчитането на рекордно високи и ниски температури в различни части на планетата се превърна в нещо напълно обичайно. Полярните ледове се топят с невиждана скорост, морското равнище се покачва, а ураганите стават все по-мощни и опасни. Освен това, по-горещото и сухо време в някои държави, причината за което са именно климатичните промени, води до зачестяването на горските пожари.

Australia's fire season is well underway. It is expected to be the worst fire season since the summer of 2019-2020, when nearly 500 people died from direct fire exposure and smoke inhalation, and tens of thousands of acres were charred. https://t.co/mUnSOGGJjo — The New York Times (@nytimes) November 26, 2023

Сред най-тежко засегнатите от този проблем страни е Австралия. Почитателите на конспирациите, обаче, смятат, че промените в климата са измислица, а огнените стихии са предизвикани от нещо друго. Според тях, за пожарите са виновни хора, искащи да разчистят маршрута за изграждането на високоскоростна железопътна линия по източното крайбрежие на Австралия. Други пък смятат, че зад въпросните бедствия стоят китайски милиардери, имащи намерение да построят нови градове върху изпепелените райони. Съществуват и конспиративни теории, свързващи пожарите с планове за създаването на Нов световен ред. Те гласят, че целта на подпалвачите е да предизвикат политическа дестабилизация, която на свой ред ще доведе до засилен контрол над населението.

Проект „Син лъч“

Сред всичките конспиративни теории, свързания с твърденията, че глобалният елит се стреми да създаде Нов световен ред, тази за т. нар. проект „Син лъч“ несъмнено се отличава със своята откровена абсурдност. Според въпросната теория, НАСА и ООН са създали таен план за манипулирането на хората по цял свят с помощта на модерни технологии. В основата ѝ стоят твърденията на Серж Монаст, който през 1994 г. публикува свои „разкрития“ за въпросните намерения на двете организации. Според него, те ще използват холограми, за да измамят обществото, че е започнала вълна от природни катаклизми като земетресения и вулканични изригвания. Нещо повече – в някакъв момент ще бъде симулирана и атака от извънземни, целта на което е да се подкопае доверието в науката.

Други пък смятат, че в небето всъщност ще бъдат прожектирани „висши знаци“, които ще накарат хората да изоставят традиционните религии, държавите ще се разпаднат и ще бъде установен прословутият Нов световен ред. Начело на човечеството ще застане „фалшив месия“, за когото някои привърженици на конспиративните теории вярват, че ще бъде самият Антихрист. Ако ви се струва, че всичко това звучи твърде налудничаво и едва ли някой наистина вярва в подобни твърдения, ще бъдете изненадани. През 2021 г. няколко души забелязали „флотилия от НЛО“ (най-вероятно става въпрос за дронове) и незабавно публикували видеозаписи от случилото се в социалната мрежа „ТикТок“. В голяма част от коментарите под тях се отбелязва, че това е началото на проекта „Син лъч“ и се препоръчва на всеки, който не знае за какво става въпрос, да потърси информация в интернет.

Tonga volcano explosion equalled most powerful ever US nuclear test https://t.co/w7onFvM8e3 — The Guardian (@guardian) April 14, 2023

Вулканични изригвания или ядрени опити?

Съществуват редица конспиративни теории, според които някои от най-мощните вулканични изригвания, случили се през последните десетилетия, всъщност са били изпитания на ядрени оръжия. Именно такъв е случаят и с вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай, намиращ се в архипелага Тонга. Неговото изригване на 15 януари 2022 г. беше най-мощното, регистрирано от 1883 г. насам. Показателно е, че то предизвика големи вълни цунами в Тихия океан, а на височина от приблизително 55 км. бяха изхвърлени значителни количества водни пари, които нанесоха сериозни щети на озоновия слой. Освен това, самото изригване беше чуто в Нова Зеландия, намираща се на около 2300 км. от вулкана.

Събитието привлече вниманието на стотици хиляди потребители на социалните мрежи. В „ТикТок“, например, бяха публикувани кадри, на които уж се вижда как бял обект пада във водите край Тонга малко преди изригването. Въпреки че учените единодушно отхвърлят твърденията, че природното бедствие е предизвикано от ядрен опит, въпросната теория продължава да се радва на изненадващо голяма популярност.

The most comprehensive effort yet to predict how global warming will affect the West Antarctic Ice Sheet has found there is little humanity can do to stop its ice shelves from melting. https://t.co/perFGCehm7 — NBC News (@NBCNews) October 27, 2023

Извънземни под антарктическите ледове

Всеизвестен факт е, че ледовете около Антарктида се топят с изключително висока скорост и площта им се е свила до рекордно ниски нива. Учените алармират, че само по себе си това не е природно бедствие, но може да предизвика сериозни проблеми. Глобалното затопляне ускорява топенето на ледовете, което води до покачване на морското равнище. По тази причина, редица експерти предупреждават, че до няколко десетилетия редица големи градове, намиращи се в крайбрежни райони, могат да се окажат под вода, ако не бъдат взети спешни мерки.

Някои привърженици на конспиративните теории, обаче, смятат, че истинската причина за топенето на ледовете няма нищо общо с климатичните промени. Според тях, под Антарктика има извънземни, които, разбира се, искат да превземат Земята. Техният план включва използването на технологии, способни да предизвикат невиждани наводнения, разтопявайки ледената покривка. В интернет могат да бъдат открити и още по-странни твърдения – като това, че извънземните искат да унищожат Южния полюс, за да отворят портал към друго измерение. Всичко това звучи като сюжет на научнофантастичен роман, но тъжната истина е, че немалко хора искрено вярват в подобни налудничави теории.

